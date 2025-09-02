Khối Báo chí cách mạng Việt Nam diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Công tác tổ chức bài bản, kỷ luật và sáng tạo

Hội Nhà báo Việt Nam được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Khối diễu hành Báo chí cách mạng Việt Nam. Đây không chỉ là hoạt động chính trị trọng đại, mà còn là dịp để giới báo chí cả nước thể hiện tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và trách nhiệm của những “chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng”.

Khối Báo chí đi trên Quảng trường

Ngay từ khi tiếp nhận nhiệm vụ, Ban Tổ chức đã triển khai kế hoạch một cách bài bản, khoa học và nghiêm túc. Các khâu từ tuyển chọn lực lượng tham gia, phân công huấn luyện, sắp xếp địa điểm tập luyện cho đến hậu cần, truyền thông đều được chuẩn bị chu đáo.

Ban Tổ chức trao đổi nội dung huấn luyện với cán bộ của Bộ Tư lệnh Thủ đô

Anh Nguyễn Ngọc Long, Bí thư Đoàn Thanh niên Hội Nhà báo Việt Nam, Phó trưởng Ban Tổ chức phụ trách khối Báo chí Cách mạng Việt Nam cho biết: “Khi nhận nhiệm vụ, chúng tôi đã phối hợp cùng Cục Nghệ thuật Biểu diễn xây dựng kế hoạch, lựa chọn các cơ quan báo chí tham gia. Trong quá trình chuẩn bị, chúng tôi gặp không ít khó khăn, từ lịch công tác bận rộn của phóng viên đến sự thay đổi liên tục kế hoạch tập luyện. Tuy vậy, Ban Tổ chức luôn phối hợp chặt chẽ với trưởng đoàn các cơ quan tham dự để luôn giữ vững kỷ luật, hài hòa và đạt hiệu quả”.

Việc tập hợp 180 phóng viên, sinh viên là đoàn viên thanh niên tiêu biểu từ 10 cơ quan báo chí trung ương và ngành là minh chứng rõ nét cho sự công phu và tầm vóc của hoạt động.

Hình ảnh đợt tập luyện tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Đợt tập luyện đầu tiên (12-15/8) Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã hỗ trợ sân tập, bố trí cán bộ y tế của Học viện đồng hành cùng khối. Ban Tổ chức đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao khi không chỉ lo về mặt nhân sự, mà còn quan tâm đến việc rèn luyện thể lực, tinh thần và tác phong đội ngũ. Các buổi tập luyện được tổ chức liên tục, cường độ cao, trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, nắng mưa thất thường, dù vậy, toàn khối vẫn giữ vững kỷ luật, quyết tâm “vượt nắng thắng mưa” để đảm bảo chất lượng diễu hành.

Ban Tổ chức chăm lo từng bữa ăn, bố trí điều kiện tập luyện tốt nhất cho cả đoàn

Đội ngũ hậu cần là những thành viên thầm lặng song hành cùng Khối. Đó là việc cung cấp nước uống, hoa quả, cho đến việc xây dựng thời gian tập luyện hợp lý, xen kẽ nghỉ ngơi để đảm bảo sức bền cho 180 thành viên.

“Hậu cần của chúng tôi chỉ có 7 người, nhưng luôn nỗ lực chuẩn bị thực đơn đa dạng, bổ sung dinh dưỡng để mọi người cảm thấy hài lòng và có đủ sức khỏe hoàn thành nhiệm vụ", anh Long chia sẻ.

Anh Đỗ Anh Đức, Bí thư Đoàn Thanh niên Đài TNVN

Anh Đỗ Anh Đức - Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Tiếng nói Việt Nam cho rằng, sự tham gia trực tiếp chỉ đạo và theo sát tiến độ của lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, Cục Báo chí cùng sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức, đã giúp cho toàn bộ khối hoạt động trơn tru, hiệu quả. Đây cũng là một trong những yếu tố then chốt góp phần tạo nên thành công của sự kiện.

Những hỗ trợ thầm lặng

Để bảo đảm chất lượng tập luyện, Ban Tổ chức đã nhận được sự hỗ trợ to lớn từ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. Tại buổi gặp mặt động viên (27/8), lãnh đạo Hội Nhà báo, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Học viện Báo chí Tuyên truyền… đã tặng quà động viên Khối Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Lãnh đạo các đơn vị dự buổi gặp mặt, giao lưu Đoàn Đại biểu Khối Báo chí cách mạng Việt Nam

Khối diễu hành Báo chí vinh dự nhận được sự hướng dẫn chuyên nghiệp từ 5 cán bộ đến từ Bộ Tư lệnh Thủ đô: Trung tá Vũ Văn Ninh, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hưng, Thiếu tá Đỗ Duy Hưng, Thiếu tá Đỗ Văn Thủ và Thiếu tá Phạm Thanh Quang. Với tác phong quân đội, các đồng chí đã rèn luyện cho lực lượng báo chí không chỉ sự chính xác, kỷ luật trong đội hình mà còn cả sự tự tin, bản lĩnh khi bước vào sự kiện lớn.

Trung tá Vũ Văn Ninh, tổ trưởng huấn luyện khối Báo chí Cách mạng Việt Nam

“Khi tham gia huấn luyện chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ khó khăn, vất vả. Nhưng khi tiếp xúc và trực tiếp huấn luyện, các huấn luyện viên đều nhận thấy các nhà báo nhận thức rất nhanh từng bước chân, từng nhịp bước và biết cảm nhạc. Các thành viên đã hiệp đồng trong hàng, trong khối thành một thể thống nhất, cùng nhịp bước qua quảng trường Ba Đình trang nghiêm, hãnh diện góp phần vào thành công của ngày Đại lễ 80 năm của đất nước”, Trung tá Vũ Văn Ninh, tổ trưởng huấn luyện khối Báo chí Cách mạng Việt Nam chia sẻ.

Đặc biệt, Khối Báo chí Cách mạng Việt Nam đã nhận được sự yêu mến của Nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp đã đồng hành hỗ trợ kinh phí, vật phẩm quà tặng như áo, nước, sữa, bánh…giúp các thành viên yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Đây là minh chứng rõ rệt cho tinh thần gắn kết xã hội, nơi báo chí không đứng một mình, mà nhận được sự đồng hành, sẻ chia từ nhiều tổ chức, cá nhân tâm huyết.

Đoàn tham gia diễu hành của Đài Truyền hình Việt Nam

“Chúng tôi được tận hưởng niềm hạnh phúc được đi giữa vòng tay nhân dân. Tôi vô cùng xúc động khi cơ quan, đồng nghiệp hỗ trợ hết mực, các doanh nghiệp như Owen, Vinamilk kết nối gửi tặng áo phông, sữa… rồi nhiều mạnh thường quân khác gửi tặng chè, bánh cho chúng tôi trong những buổi tập luyện. Khi diễu hành, chúng tôi đã cùng nhau hô vang “Báo chí yêu nhân dân” giây phút đó tôi sẽ không bao giờ quên”, anh Nguyễn Hoài Đảm, Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam chia sẻ.

Tham gia diễu hành, nhiều nhà báo vừa đáp ứng công việc cơ quan vừa đảm bảo tham gia các buổi tập luyện nghiêm túc. “Với chúng tôi tham gia A80 đó là vinh dự của tuổi trẻ, dù khó khăn thế nào cũng vượt qua được”, phóng viên Lê Chi, báo Nhân dân.

BTV Thu Hà (Đài Truyền hình Việt Nam) là một trong những trường hợp đặc biệt của Khối. Chị vẫn đang trong thời gian ở cữ sau sinh. Tiếng gọi A80 khiến chị nhanh chóng đăng ký tham gia và được gia đình hết sức tạo điều kiện. Mỗi ngày đến sân tập, chị đều mang theo máy hút sữa.

Biên tập viên Thu Hà (giữa), Đài Truyền hình Việt Nam

“Chúng mình trân trọng lắm, vinh dự lắm, mỗi bước chân đi lại có những cánh tay hai bên đường vẫy mừng, những lời réo gọi động viên “đi đều lắm”, “cố lên nhé”; vì tình cảm của bà con gửi gắm nơi các nhà báo Việt Nam mà chúng mình được vinh dự đại diện nhận lấy hôm nay”, BTV Thu Hà tâm sự.

Đoàn tham gia diễu hành của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Trong Khối diễu hành Báo chí cách mạng Việt Nam, có sự góp mặt của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Để bảo đảm đội hình được chặt chẽ, thống nhất, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên Học viện tổ chức quán triệt nhiệm vụ, phân công cán bộ theo dõi. Anh Hoàng Quỳnh, Bí thư Đoàn trường cho biết, các buổi tập luyện đều có cán bộ, giảng viên trực tiếp tham gia quản lý, động viên, nhắc nhở, giúp sinh viên chấp hành nghiêm túc giờ giấc, nội dung tập luyện. Nhờ đó, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật của sinh viên được phát huy cao, tạo không khí hào hứng, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Có mặt trong hàng ngũ diễu hành “80 năm mới có một lần” với tinh thần trách nhiệm, “vượt nắng, thắng mưa”… Khối Báo chí cách mạng Việt Nam đã nêu cao tinh thần người làm báo “Thép trong bút, Lửa trong tim”, đúng như nhà báo Phạm Mạnh Hùng (Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam) đã nói: “Gần 200 phóng viên, sinh viên báo chí hôm nay đã đi thay hàng vạn nhà báo, trong đó không ít người đã ngã xuống hoặc không còn nữa”.