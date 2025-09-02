Hàng nghìn người 'ken đặc' bờ sông Hương xem đua ghe ngày Quốc khánh
GĐXH - Giải đua ghe truyền thống TP Huế lần thứ 36 diễn ra trong ngày Quốc khánh 2/9 thu hút hàng nghìn người dân đến theo dõi, cổ vũ.
Hàng nghìn người đứng chật kín bờ sông xem đua ghe ngày Quốc khánh ở Huế. Video: Đình Hoàng.
Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế cho biết, đua ghe là một hoạt động thể thao, văn hóa cộng đồng giàu truyền thống. Từ bao đời nay, người dân xứ Huế vẫn duy trì lễ hội đua ghe như một dịp gắn kết cộng đồng, rèn luyện sức khỏe, thể hiện tinh thần thượng võ. Đây không chỉ là môn thể thao đường thủy mà còn là một biểu tượng văn hóa, gắn liền với cuộc sống cư dân ven sông Hương.
Xét về lịch sử, đua ghe còn kế thừa tinh thần luyện thủy binh từ thời các chúa Nguyễn. Khi Phú Xuân trở thành thủ phủ Đàng Trong, lực lượng thủy quân tinh nhuệ của chúa Nguyễn góp công trong nhiều chiến công chống ngoại xâm. Truyền thống ấy được lưu giữ qua các cuộc đua thuyền, đua ghe, như một cách giáo dục tinh thần yêu nước, lòng kiên cường và ý chí vượt khó của dân tộc.
"Đây là lần thứ 36 thành phố tổ chức giải đua ghe vào đúng dịp 2/9. Truyền thống này trở thành "thương hiệu" của Huế, không chỉ nhằm mừng Quốc khánh mà còn tạo nên bầu không khí phấn khởi, đoàn kết, cổ vũ cho tinh thần lao động, học tập và cống hiến...", Sở Văn hóa và Thể thao thông tin.
