Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hàng nghìn người 'ken đặc' bờ sông Hương xem đua ghe ngày Quốc khánh

Thứ ba, 16:33 02/09/2025 | Thời sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giải đua ghe truyền thống TP Huế lần thứ 36 diễn ra trong ngày Quốc khánh 2/9 thu hút hàng nghìn người dân đến theo dõi, cổ vũ.

Hàng nghìn người 'ken đặc' bờ sông Hương xem đua ghe ngày Quốc khánh- Ảnh 1.

Ngày 2/9, tại sông Hương, Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế tổ chức Giải đua ghe truyền thống lần thứ 36, đây là hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Hàng nghìn người 'ken đặc' bờ sông Hương xem đua ghe ngày Quốc khánh- Ảnh 2.

Giải quy tụ gần 500 vận động viên nam, nữ đến từ 10 đội đua trên địa bàn TP Huế.

Hàng nghìn người 'ken đặc' bờ sông Hương xem đua ghe ngày Quốc khánh- Ảnh 3.

Các đội cùng nhau tranh tài ở 10 độ đua.

Hàng nghìn người 'ken đặc' bờ sông Hương xem đua ghe ngày Quốc khánh- Ảnh 4.

Các tay chèo thi đấu quyết liệt, mang đến những màn rượt đuổi kịch tính, hấp dẫn.

Hàng nghìn người 'ken đặc' bờ sông Hương xem đua ghe ngày Quốc khánh- Ảnh 5.

Hình ảnh các đội đua tranh tài nhìn từ trên cao.

Hàng nghìn người 'ken đặc' bờ sông Hương xem đua ghe ngày Quốc khánh- Ảnh 6.

Hình ảnh các đội đua tranh tài đoạn gần cầu Dã Viên.

Hàng nghìn người 'ken đặc' bờ sông Hương xem đua ghe ngày Quốc khánh- Ảnh 7.

Ở bên bờ sông Hương, hàng nghìn người dân có mặt từ sáng sớm để xem các đội đua tranh tài.

Hàng nghìn người 'ken đặc' bờ sông Hương xem đua ghe ngày Quốc khánh- Ảnh 8.

Người dân reo hò, cổ vũ các đội đua.

Hàng nghìn người 'ken đặc' bờ sông Hương xem đua ghe ngày Quốc khánh- Ảnh 9.

Giải đua ghe tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Hàng nghìn người 'ken đặc' bờ sông Hương xem đua ghe ngày Quốc khánh- Ảnh 10.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao cùng lãnh đạo phường Phú Xuân, Hóa Châu trao giải cho các đội đua.

Hàng nghìn người đứng chật kín bờ sông xem đua ghe ngày Quốc khánh ở Huế. Video: Đình Hoàng.

Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế cho biết, đua ghe là một hoạt động thể thao, văn hóa cộng đồng giàu truyền thống. Từ bao đời nay, người dân xứ Huế vẫn duy trì lễ hội đua ghe như một dịp gắn kết cộng đồng, rèn luyện sức khỏe, thể hiện tinh thần thượng võ. Đây không chỉ là môn thể thao đường thủy mà còn là một biểu tượng văn hóa, gắn liền với cuộc sống cư dân ven sông Hương.

Xét về lịch sử, đua ghe còn kế thừa tinh thần luyện thủy binh từ thời các chúa Nguyễn. Khi Phú Xuân trở thành thủ phủ Đàng Trong, lực lượng thủy quân tinh nhuệ của chúa Nguyễn góp công trong nhiều chiến công chống ngoại xâm. Truyền thống ấy được lưu giữ qua các cuộc đua thuyền, đua ghe, như một cách giáo dục tinh thần yêu nước, lòng kiên cường và ý chí vượt khó của dân tộc.

"Đây là lần thứ 36 thành phố tổ chức giải đua ghe vào đúng dịp 2/9. Truyền thống này trở thành "thương hiệu" của Huế, không chỉ nhằm mừng Quốc khánh mà còn tạo nên bầu không khí phấn khởi, đoàn kết, cổ vũ cho tinh thần lao động, học tập và cống hiến...", Sở Văn hóa và Thể thao thông tin.


Hoàng Dũng - Đình Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Dòng người đội mưa xem đua thuyền rồng ở lễ hội Đền Hùng

Dòng người đội mưa xem đua thuyền rồng ở lễ hội Đền Hùng

Video: Mãn nhãn lễ hội đua ghe truyền thống mừng Quốc khánh 2/9 trên sông Hương

Video: Mãn nhãn lễ hội đua ghe truyền thống mừng Quốc khánh 2/9 trên sông Hương

Lễ hội lồng tổng Ba Bể năm 2023, sẽ không còn đua thuyền độc mộc

Lễ hội lồng tổng Ba Bể năm 2023, sẽ không còn đua thuyền độc mộc

Video: Người dân nô nức đi xem đua thuyền ngày Tết Độc lập

Video: Người dân nô nức đi xem đua thuyền ngày Tết Độc lập

Ảnh: Những tay chèo miền biển tranh đua trong Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ

Ảnh: Những tay chèo miền biển tranh đua trong Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ

Cùng chuyên mục

Người dân ùn ùn đổ về Hà Nội trong chiều 2/9

Người dân ùn ùn đổ về Hà Nội trong chiều 2/9

Xã hội - 1 giờ trước

Chiều tối 2/9 (ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ 4 ngày), người dân ở khắp nơi trở lại Hà Nội làm việc khiến giao thông ở một số trục đường cửa ngõ ùn ứ.

Người dân TP.HCM 'đội mưa' chờ xem pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9

Người dân TP.HCM 'đội mưa' chờ xem pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9

Xã hội - 1 giờ trước

Dù mưa lớn kéo dài từ chiều, hàng nghìn người dân TP.HCM và du khách vẫn xếp hàng chờ được chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ mừng đại lễ Quốc khánh 2/9.

Nhìn lại hình ảnh tuyệt đẹp của những chiếc xe tăng, thiết giáp tham gia diễu binh, diễu hành

Nhìn lại hình ảnh tuyệt đẹp của những chiếc xe tăng, thiết giáp tham gia diễu binh, diễu hành

Xã hội - 1 giờ trước

Tại phố Cửa Bắc, ngay từ trưa 1/9, nhiều người dân đã "cắm chốt", quyết tâm phải xem bằng được khối khí tài gồm xe tăng, xe thiết giáp di chuyển về hướng Quảng trường Ba Đình.

Hà Nội: Người dân phấn khởi nhận quà ngày Tết Độc lập

Hà Nội: Người dân phấn khởi nhận quà ngày Tết Độc lập

Xã hội - 3 giờ trước

Những ngày qua, UBND các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt chi trả quà tặng nhân dịp 80 năm Quốc khánh cho nhân dân.

Dòng người muôn phương về quê Bác trong ngày Quốc khánh

Dòng người muôn phương về quê Bác trong ngày Quốc khánh

Xã hội - 4 giờ trước

Ngày Quốc khánh 2/9, hàng ngàn người dân khắp mọi miền đất nước hành hương về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Nam Đàn, Nghệ An) để dâng hương, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bất ngờ với giao thông Hà Nội ngày cuối nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Bất ngờ với giao thông Hà Nội ngày cuối nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Xã hội - 4 giờ trước

Chiều 2/9, ngày cuối nghỉ lễ Quốc khánh, giao thông Hà Nội bất ngờ thông thoáng, không ùn tắc như dự đoán, các tuyến cửa ngõ và đường nội đô cơ bản ổn định.

Khối Báo chí cách mạng Việt Nam diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Khối Báo chí cách mạng Việt Nam diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Xã hội - 6 giờ trước

Gần 200 cán bộ, phóng viên, sinh viên đã vinh dự thay mặt cho hàng nghìn nhà báo trong cả nước tham gia diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Trận địa pháo hoa ở quảng trường Thuỳ Vân, TP.HCM đã sẵn sàng

Trận địa pháo hoa ở quảng trường Thuỳ Vân, TP.HCM đã sẵn sàng

Xã hội - 6 giờ trước

Điểm bắn pháo hoa tầm cao Khu vực Quảng trường Thuỳ Vân, TP.HCM (thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) công tác lắp đặt đã hoàn thành, sẵn sàng phục vụ nhân dân đón Tết Độc lập.

Ngày Quốc khánh ở Trường Sa

Ngày Quốc khánh ở Trường Sa

Xã hội - 6 giờ trước

Dịp Quốc khánh, hòa trong không khí vui tươi của cả nước, quân và dân trên quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) tổ chức nhiều hoạt động ấn tượng, sôi nổi.

Xe ôm 0 đồng chở người dân đi xem Triển lãm Quốc gia: 'Em ơi, xe đây!'

Xe ôm 0 đồng chở người dân đi xem Triển lãm Quốc gia: 'Em ơi, xe đây!'

Xã hội - 7 giờ trước

Ba ngày qua, tại thôn Xuân Trạch (Đông Anh, Hà Nội), một tổ xe ôm đặc biệt đã được hình thành để chở miễn phí bà con vào Trung tâm Triển lãm Quốc gia tham quan.

Xem nhiều

Hàng nghìn người 'ken đặc' bờ sông Hương xem đua ghe ngày Quốc khánh

Hàng nghìn người 'ken đặc' bờ sông Hương xem đua ghe ngày Quốc khánh

Thời sự

GĐXH - Giải đua ghe truyền thống TP Huế lần thứ 36 diễn ra trong ngày Quốc khánh 2/9 thu hút hàng nghìn người dân đến theo dõi, cổ vũ.

Thần thái điện ảnh, khí chất thép của các khối trưởng A80 gây 'bão mạng'

Thần thái điện ảnh, khí chất thép của các khối trưởng A80 gây 'bão mạng'

Xã hội
Mẹ Việt Nam Anh hùng ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trong Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Mẹ Việt Nam Anh hùng ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trong Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Xã hội
Toàn cảnh các khối diễu binh hào hùng tiến từ Quảng trường Ba Đình về Tràng Thi, Tràng Tiền

Toàn cảnh các khối diễu binh hào hùng tiến từ Quảng trường Ba Đình về Tràng Thi, Tràng Tiền

Thời sự
Người dân TP.HCM 'đội mưa' chờ xem pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9

Người dân TP.HCM 'đội mưa' chờ xem pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9

Xã hội

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top