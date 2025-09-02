Trận địa pháo hoa ở quảng trường Thuỳ Vân, TP.HCM đã sẵn sàng

Theo đó, tại đây sẽ lắp đặt 500 quả pháo hoa nổ tầm cao và 60 giàn pháo hoa nổ tầm thấp. Ghi nhận của phóng viên VOV, hàng trăm dân quân tự vệ cùng lực lượng chức năng đã tập trung từ sớm và bắt đầu thi công từ 6 giờ ngày 2/9.

Hàng trăm dân dân tự về và quân đội đã bắt đầu công tác lắp đặt từ sáng sớm 2/9

Chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh nước Việt Nam và 80 năm ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền, TP.HCM sẽ tổ chức ba điểm bắn pháo hoa tầm cao là: Khu vực đầu hầm vượt sông Sài Gòn (phường An Khánh), Trung tâm Thành phố mới Bình Dương (phường Bình Dương) và Quảng trường Thùy Vân (phường Vũng Tàu).

Công tác đảm bảo an toàn trong triển khai và du khách, người dân được quan tâm

Cùng với đó là một điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen thuộc phường Bình Thới. Thời gian bắn pháo hoa từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 2/9.