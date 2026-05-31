Tin sáng 31/5: Tin vui cho người có nhu cầu mua nhà ở xã hội tại Hà Nội; dùng điện thoại quay mưa giông, nam thanh niên bị sét đánh tử vong

Tin vui cho người có nhu cầu mua nhà ở xã hội tại Hà Nội

Theo thông tin từ UBND TP Hà Nội, nguồn cung nhà ở xã hội trên địa bàn dự kiến tăng mạnh từ năm 2026 với hàng chục nghìn căn hộ mới được triển khai, góp phần bổ sung nguồn cung cho thị trường bất động sản và mở rộng cơ hội an cư cho người dân.

Giai đoạn 2021-2025, Hà Nội đã hoàn thành hơn 5.100 căn nhà ở xã hội, vượt chỉ tiêu được Chính phủ giao. Cùng với đó, 24 dự án tái định cư với gần 11.900 căn hộ đã cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm của thành phố.

Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội có 90 dự án nhà ở xã hội và 20 dự án nhà ở dành cho lực lượng vũ trang nhân dân đã được chấp thuận đầu tư. Trong số 90 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 83.000 căn hộ, đã có 13 dự án được khởi công với khoảng 11.124 căn. Đáng chú ý, có 41 dự án với khoảng 32.000 căn hộ dự kiến khởi công trong năm 2026. Riêng trong tháng 6/2026, dự kiến sẽ có 7 dự án với khoảng 11.000 căn hộ được triển khai xây dựng.

Ngoài ra, 29 dự án khác dự kiến khởi công trong năm 2027, trong khi 7 dự án đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định.

Đối với nhà ở dành cho lực lượng vũ trang nhân dân, Hà Nội đã khởi công 9 dự án với khoảng 7.597 căn hộ. Thành phố dự kiến đến cuối năm 2026 sẽ tiếp tục khởi công thêm 10 dự án với khoảng 8.037 căn hộ.

Theo UBND TP Hà Nội, một số dự án hiện vẫn gặp khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng hoặc đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư. Thành phố đã giao các sở, ngành thường xuyên rà soát, cập nhật tình hình, hướng dẫn chủ đầu tư và đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội.

Đáng chú ý, Hà Nội đang thúc đẩy phát triển mô hình khu đô thị đa mục tiêu. Theo định hướng này, khoảng 40-50% quỹ nhà sẽ được bố trí làm nhà ở tái định cư, 20% là nhà ở xã hội và phần còn lại là nhà ở thương mại. Mô hình này cho phép linh hoạt chuyển đổi công năng sử dụng khi cần thiết, đồng thời tạo thêm lựa chọn nhà ở cho người dân và giảm áp lực đầu tư các khu tái định cư riêng biệt.

Ngày thi đầu vào 10 tại Hà Nội: Hai trường hợp vi phạm quy chế

Chiều 30/5, gần 124.000 thí sinh tại Hà Nội đã hoàn thành hai môn thi Ngữ văn vào buổi sáng và Ngoại ngữ vào buổi chiều trong ngày đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027. Theo báo cáo từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội, công tác tổ chức thi tại các điểm trường diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Trong ngày thi đầu tiên, Hà Nội ghi nhận sự tham gia của đông đảo thí sinh tại 224 điểm thi trên toàn thành phố. Ở buổi thi môn Ngữ văn diễn ra vào sáng 30/5, có 123.692 thí sinh dự thi trên tổng số 124.082 thí sinh đăng ký, đạt tỷ lệ 99,69%, với 390 thí sinh vắng mặt.

Đến buổi thi môn Ngoại ngữ vào chiều cùng ngày, số lượt dự thi là 123.681 thí sinh trên tổng số 124.082 thí sinh đăng ký, đạt tỷ lệ 99,68%, với 401 thí sinh vắng mặt.

Bên cạnh công tác tổ chức tại 5.300 phòng thi chính thức và 385 phòng thi dự phòng, Sở GD&ĐT Hà Nội đặc biệt chú trọng đến việc hỗ trợ thí sinh và đảm bảo kỷ luật trường thi. Trong cả hai buổi thi, có 5 thí sinh cần hỗ trợ làm bài thi do các vấn đề về sức khỏe và đã nhận được sự trợ giúp y tế kịp thời. Về kỷ luật, kỳ thi ghi nhận 2 trường hợp thí sinh vi phạm quy chế, mỗi buổi thi có 1 thí sinh vi phạm, với cùng lý do mang điện thoại vào phòng thi. Đối với đội ngũ cán bộ coi thi, Sở GD&ĐT khẳng định không có trường hợp nào vi phạm quy chế thi trong ngày đầu tiên.

Tính đến 15h00 ngày 30/5, Sở GD&ĐT Hà Nội đánh giá tình hình tại các điểm thi trên địa bàn thành phố diễn ra bình thường, an toàn, nghiêm túc và thực hiện đúng quy chế. Dự kiến, các thí sinh sẽ tiếp tục bước vào những môn thi tiếp theo theo kế hoạch đã đề ra.

Hà Nội xem xét cho phép một số tuyến phố hoạt động xuyên đêm

TP Hà Nội đang lấy ý kiến xây dựng dự thảo Nghị quyết về hoạt động đầu tư, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ ban đêm. Nghị quyết dự kiến sẽ được trình HĐND TP Hà Nội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, diễn ra vào ngày 2/6.

Theo dự thảo, mục tiêu hoạt động này nhằm khai thác hiệu quả hơn tiềm năng đô thị, thúc đẩy tăng trưởng du lịch, văn hóa và dịch vụ trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng gay gắt.

Trong đó, kinh tế đêm là tổng thể các hoạt động sản xuất, cung ứng, kinh doanh và tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ văn hóa, du lịch, thương mại, ẩm thực, vui chơi, giải trí, thể thao, công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo và các dịch vụ hỗ trợ, được tổ chức chủ yếu trong khoảng thời gian từ 18h hôm trước đến 6h hôm sau.

Từng khu vực và loại hình dịch vụ sẽ được áp dụng cơ chế linh hoạt theo. Trong đó khung từ 18h đến 24h được xác định là thời gian hoạt động chính phục vụ nhu cầu của người dân và du khách. Các hoạt động du lịch, văn hóa, ẩm thực, mua sắm, giải trí, biểu diễn nghệ thuật và dịch vụ hỗ trợ được khuyến khích tổ chức tại các khu vực đáp ứng điều kiện về hạ tầng, môi trường, an ninh và trật tự.

Khung từ 18h đến 2h sáng áp dụng đối với các khu phát triển thương mại và văn hóa, phố đi bộ, khu du lịch, khu vực được quy hoạch phát triển kinh tế đêm và các mô hình đáp ứng điều kiện hoạt động.

Khung từ 18h đến 6h sáng sẽ được xem xét áp dụng có giới hạn tại một số khu vực, tuyến phố hoặc tổ hợp dịch vụ tách biệt, đáp ứng các tiêu chuẩn chặt chẽ về hạ tầng, an ninh, trật tự và quản lý đô thị. Mục tiêu là kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế.

Hơn 400 điểm cảnh báo nguy cơ cháy rừng cao ngày hôm nay

Sáng 30/5, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết trong ngày hôm nay, trên phạm vi toàn quốc có khoảng 1.566 khu vực (xã) có nguy cơ cháy rừng do nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài.

Trong số đó, theo hệ thống cảnh báo cháy rừng của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, trên cả nước có 411 khu vực nguy cơ cháy rừng cấp III (mức cảnh báo cao), 327 khu vực cấp IV (nguy hiểm), 822 khu vực cấp V (cực kỳ nguy hiểm).

Tuy nhiên, so với ngày hôm qua (29/5), các khu vực có nguy cơ cháy rừng thuộc diện cảnh báo giảm 216 điểm. Trong số đó, khu vực nguy cơ cháy rừng cấp III giảm 23 điểm, khu vực cấp IV giảm 110 điểm, khu vực cấp V giảm 49 điểm, do một số khu vực xuất hiện mưa giải nhiệt.

Địa phương có số khu vực thuộc diện cảnh báo nguy cơ cháy rừng nhiều nhất ở cả 3 cấp cảnh báo trên trong ngày 30/5 là Khánh Hòa với 288 khu vực.

Tiếp theo đó là tỉnh Thanh Hoá 144 điểm, tỉnh Nghệ An 117 điểm, tỉnh Gia Lai 104 điểm, tỉnh Đắk Lắk 86 điểm, thành phố Đà Nẵng 82 điểm, tỉnh Quảng Ngãi 72 điểm, tỉnh Hà Tĩnh 65 điểm, tỉnh Thái Nguyên 63 điểm...

Hệ thống của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cũng cảnh báo nguy cơ cháy rừng tại khu vực Hà Nội có 16 điểm, Thành phố Hồ Chí Minh 18 điểm.

Tính đến thời điểm 8 giờ 50, theo cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực lâm nghiệp, hình ảnh từ vệ tinh đã cho thấy có 26 điểm cháy. Trong số đó 1 điểm nằm trong khu vực có rừng, 25 điểm có thể ngoài khu vực có rừng.

Trước diễn biến trên, cơ quan quản lý khuyến cáo các địa phương chỉ đạo lực lượng bố trí trực 24/24 giờ; nắm bắt thông tin, xử lý kịp thời các điểm cháy phát sinh ngay từ đầu, không để bùng phát thành các điểm cháy lớn.

Dùng điện thoại quay mưa giông, nam thanh niên bị sét đánh tử vong

Ngày 30/5, UBND xã Co Mạ, tỉnh Sơn La cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một trường hợp tử vong do bị sét đánh trong lúc sử dụng điện thoại quay cảnh trời mưa giông.

Ông Lý A Chứ, Chủ tịch UBND xã Co Mạ cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 29/5, khiến anh Lầu. A. N. (SN 2001, trú tại bản Xá Nhá A, xã Co Mạ) tử vong tại chỗ.

Theo ông Chứ, thời điểm trên, anh N. đang ở nhà ông ngoại thì trời bất ngờ đổ mưa lớn kèm theo sấm chớp dữ dội. Lúc này, N. đứng gần cửa phụ của ngôi nhà và dùng điện thoại di động để quay cảnh trời mưa giông. Bất ngờ một tia sét lớn đánh trúng anh N. khiến anh này ngã xuống nền nhà. Nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện chiếc điện thoại của nạn nhân bị hư hỏng nặng, cơ thể nạn nhân có dấu vết giống bị sét đánh.

Cơ quan chức năng sau đó đã xác định nguyên nhân tử vong của anh N. là do sét đánh và tiến hành bàn giao thi thể cho gia đình để lo hậu sự, mai táng theo phong tục địa phương.

Nhằm kịp thời sẻ chia với nỗi đau của gia đình, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và thực hiện các thủ tục hỗ trợ kinh phí mai táng cho gia đình nạn nhân.