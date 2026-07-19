Tin sáng 19/7: Người đàn ông mất vợ con kể khoảnh khắc cả nhà ôm nhau trước khi bị lũ cuốn trôi; Nghệ An khẩn trương dập dịch H5N1

Lai Châu: 3 xã bị cô lập do mưa lũ, đường huyết mạch tê liệt

VTC đưa tin, theo thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, mưa lớn kéo dài khiến nhiều điểm sạt lở xuất hiện trên các tuyến giao thông huyết mạch, làm 3 xã Mường Kim, Mường Than và Pắc Ta bị cô lập hoàn toàn về đường bộ.

Chủ tịch tỉnh Lai Châu trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại Mường Than.

Trên Quốc lộ 279, tại Km167+450 thuộc địa phận bản Chiềng Ban (xã Mường Kim), khối lượng lớn đất đá từ taluy dương đổ xuống mặt đường khiến tuyến giao thông bị ách tắc hoàn toàn.

Trong khi đó, trên Quốc lộ 32, các điểm từ Km357 đến Km359 qua địa bàn xã Mường Than và xã Pắc Ta bị lũ quét cuốn theo lượng lớn đất đá, cây cối vùi lấp mặt đường.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vẫn chưa thể xác định thời gian thông tuyến do khối lượng sạt lở quá lớn và thời tiết vẫn diễn biến bất lợi.

Không chỉ giao thông bị chia cắt, mưa lũ còn gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Theo báo cáo mới nhất, trận lũ quét tại xã Mường Than đã làm 4 người tử vong, 4 người mất tích và 7 người bị thương.

Thiên tai cũng khiến 13 ngôi nhà bị cuốn trôi hoặc hư hỏng hoàn toàn, 14 căn nhà khác nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở. Khoảng 80 hộ dân với 385 nhân khẩu phải sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn.

Bên cạnh đó, 20 cột điện bị gãy, đổ, khoảng 200 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, vùi lấp. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính hơn 120 tỷ đồng.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Người đàn ông mất vợ con kể khoảnh khắc cả nhà ôm nhau trước khi bị lũ cuốn trôi

VTC đưa tin, trận lũ quét xảy ra rạng sáng 17/7 tại bản Chít, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu khiến nhiều người thương vong, cuốn trôi, san phẳng hàng chục ngôi nhà và để lại nỗi đau cho nhiều gia đình.

Anh H. sau khi được lực lượng chức năng và người dân cứu khỏi dòng nước dữ. (Ảnh: H.C.)

Anh N.T.H. may mắn được người dân và lực lượng chức năng kịp thời cứu khỏi dòng nước dữ sau nhiều giờ mắc kẹt, nhưng vợ và các con lại bị lũ cuốn.

Sức khỏe dần ổn định và đã được xuất viện, nhưng người đàn ông này vẫn đờ đẫn như mất hồn vì mất mát khủng khiếp trong buổi sáng định mệnh. Anh H. nghẹn ngào kể, cả gia đình đang ngủ thì vợ anh phát hiện nước bắt đầu tràn vào quán và gọi cả nhà thức dậy. Anh H. lập tức chạy ra ngoài với ý định lấy dây thừng buộc vào gốc cây để làm điểm bám.

Tuy nhiên, nước dâng quá nhanh, đồ đạc trong quán, trong đó có tủ lạnh, đã nổi lên khiến anh không thể tìm thấy sợi dây. Khi anh quay trở lại, cả gia đình không còn lối thoát.

“Cả nhà chỉ biết ôm nhau, không còn đường nào chạy nữa”, anh H. nhớ lại.

Chỉ ít phút sau, dòng nước từ thượng nguồn đổ về với tốc độ điên cuồng. Các con anh vô cùng sợ hãi, nhưng tất cả đều bất lực trước dòng lũ đang dâng cao.

Không lâu sau đó, căn nhà bị đánh sập. Tường nhà đổ xuống, gỗ và đất đá theo dòng nước tràn vào, cuốn cả gia đình đi.

Trong lúc bị dòng nước cuốn trôi, anh H. nhìn thấy con trai chới với nên cố lao tới để nắm lấy tay con nhưng không kịp. Bản thân anh cũng bị nước và bùn đất cuốn đi, gần như mất ý thức.

Người đàn ông này bị cuốn trôi hơn một cây số trước khi cố bơi được vào bãi cỏ ven suối. Tuy nhiên, anh chưa kịp thoát thì nước tiếp tục dâng cao, cuốn phăng cả bãi cỏ có anh trên ném vào dòng lũ thêm một lần nữa.

Khi trôi đến gần khu vực bờ ruộng, anh H. cố giơ tay kêu cứu và được người dân cùng lực lượng chức năng phát hiện, đưa vào bờ trong tình trạng đau chân, kiệt sức và rét run.

Công bố tình huống khẩn cấp tại một đoạn đường Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông tại Km115+000 đường Hồ Chí Minh (đoạn đi trùng Quốc lộ 2C) thuộc phạm vi quản lý của Khu Quản lý đường bộ I. Nguyên nhân được xác định là do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài trong tháng 6/2026.

Mưa lớn trong tháng 6 làm hư hỏng đường Hồ Chí Minh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Bộ Xây dựng đã công bố tình huống khẩn cấp để khắc phục (hình ảnh minh họa).

Theo quyết định, mưa lớn đã làm hư hỏng kết cấu hạ tầng tại vị trí Km115+000 trên đường Hồ Chí Minh, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn của người và phương tiện lưu thông. Việc công bố tình huống khẩn cấp nhằm tạo cơ sở pháp lý để triển khai ngay các biện pháp xử lý, sửa chữa công trình, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam và Khu Quản lý đường bộ I khẩn trương rà soát, đánh giá mức độ hư hỏng của công trình trên đường Hồ Chí Minh, xác định giải pháp sửa chữa và ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định. Sau khi hoàn thành việc thi công, Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng để xem xét công bố kết thúc tình huống khẩn cấp.

Ngoài vị trí Km115+000, Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam và Khu Quản lý đường bộ I tổ chức xử lý ngay tình trạng ngập úng cục bộ, bảo đảm giao thông trên đoạn Km124+600 - Km128 đường Hồ Chí Minh (đoạn đi trùng Quốc lộ 2), hạn chế nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện trong mùa mưa bão.

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trên đường Hồ Chí Minh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghệ An khẩn trương dập dịch H5N1, tiêu hủy 17.000 con gia cầm

Ổ dịch cúm gia cầm H5N1 tại xã Hùng Châu (Nghệ An) khiến lực lượng chức năng phải tiêu hủy khoảng 17.000 con gia cầm. Trước nguy cơ dịch lan rộng tại vùng nuôi vịt chạy đồng, địa phương đang khẩn trương khoanh vùng, dập dịch.

Lực lượng chức năng thu gom, tiêu hủy gia cầm mắc bệnh để khoanh vùng, khống chế ổ dịch cúm gia cầm H5N1

Theo UBND xã Hùng Châu, ổ dịch H5N1 đầu tiên được phát hiện ngày 20/6, tại xóm Trường Thành. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm xác định virus H5N1, địa phương khẩn trương khoanh vùng, tiêu hủy đàn gia cầm mắc bệnh, lấy mẫu giám sát và triển khai các biện pháp phòng dịch tại khu vực xung quanh.

Đến ngày 15/7, toàn xã tiêu hủy khoảng 17.000 con gia cầm của 7 hộ chăn nuôi ở 5 xóm. Cùng với đó, lực lượng chức năng tổ chức tiêu độc, khử trùng môi trường, tiêm phòng bao vây và tăng cường giám sát tại các khu vực có nguy cơ cao.

Theo chính quyền địa phương, việc khống chế dịch gặp nhiều trở ngại do hệ thống kênh mương dày đặc. Một số xác vịt, gà chết bị nước cuốn trôi, buộc lực lượng chống dịch phải tăng cường thu gom để hạn chế nguy cơ phát tán mầm bệnh.

Khó khăn lớn hơn nằm ở tập quán nuôi vịt chạy đồng. Các đàn vịt thường xuyên di chuyển qua nhiều cánh đồng, tiếp xúc với nhiều nguồn nước và đàn gia cầm khác, khiến việc xác định ranh giới ổ dịch và kiểm soát nguồn lây trở nên phức tạp. Trong khi đó, nhiều hộ chăn nuôi nằm liền kề nhau nên nếu không xử lý kịp thời, dịch bệnh rất dễ lan rộng.

Để ứng phó, xã Hùng Châu thành lập các tổ phản ứng nhanh gồm lực lượng công an, quân sự, cán bộ thú y, đoàn viên thanh niên và các tổ chức đoàn thể tại cơ sở. Tổ được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ và hóa chất khử trùng, các tổ trực tiếp xuống đồng thu gom, tiêu hủy gia cầm mắc bệnh, xử lý môi trường và giám sát các khu vực có nguy cơ phát sinh thêm ổ dịch.

Từ ngày 16/7, địa phương cũng tạm dừng hoạt động mua bán, thu gom, vận chuyển, giết mổ và kinh doanh gia cầm sống trên địa bàn nhằm hạn chế nguy cơ lây lan. Đồng thời, nghiêm cấm việc mua bán, vận chuyển gia cầm mắc bệnh, gia cầm chết hoặc sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc.

Theo ông Nguyễn Khánh Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Hùng Châu, địa phương đang huy động tối đa nhân lực để khống chế ổ dịch, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân không giết mổ, tiêu thụ gia cầm mắc bệnh bởi virus H5N1 có khả năng lây sang người nếu tiếp xúc trực tiếp với nguồn bệnh.

Truy tố thầy giáo 'xây kênh' mạng xã hội, chiếm đoạt tiền từ thiện

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Mạnh Tuân và Nông Thị Thu Thuỷ trong vụ án ăn chặn tiền từ thiện. Trong đó, Tuân vốn là một thầy giáo thu hút được sự chú ý, tin tưởng trên mạng xã hội nhờ hay kêu gọi, giúp đỡ các trường hợp gặp khó khăn.

Nguyễn Mạnh Tuân khi bị bắt. Ảnh: Công an tỉnh Điện Biên.

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 12/2016, Nguyễn Mạnh Tuân (SN 1986, trú tại xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên) bắt đầu thực hiện các hoạt động kêu gọi từ thiện trên không gian mạng.

Trong giai đoạn này, Tuân sử dụng các tài khoản cá nhân có tên hiển thị gồm: "Nguyễn Mạnh Tuân", "Nguyễn Tuân" và "Lãng tử Tây Bắc" để đăng tải, chia sẻ thông tin, hình ảnh về các trường hợp gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc gặp tai nạn, sự cố nhằm vận động sự chung tay giúp đỡ từ các mạnh thường quân.

Từ khi bắt đầu hoạt động đến tháng 2/2025, nguồn tiền và hiện vật (gồm nhu yếu phẩm, đồ dùng, thực phẩm) quyên góp được từ các bài đăng của Tuân đều được đối tượng chuyển giao đầy đủ cho các hoàn cảnh cần giúp đỡ.

Tuy nhiên, từ tháng 2/2025, nhận thấy các tài khoản mạng xã hội của mình đã sở hữu lượng người theo dõi lớn, các bài viết thu hút tương tác cao và dòng tiền đổ về ngày một nhiều, Tuân đã nảy sinh ý định chiếm đoạt một phần số tiền ủng hộ này.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định có sự tham gia của Nông Thị Thu Thủy (SN 1994, trú tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) - người có mối quan hệ quen biết với Tuân từ năm 2021.

Thủy cũng sử dụng tài khoản Facebook cá nhân mang tên "Nông Thị Thu Thuỷ" để kêu gọi từ thiện và thường xuyên trao đổi thông tin bài đăng với Tuân.

Nhận thấy việc trục lợi từ lòng tốt của cộng đồng quá dễ dàng, từ tháng 2/2025, Thủy đã lén lút giữ lại một phần tiền quyên góp để chi tiêu cá nhân.

Kết quả điều tra chứng minh, cặp đôi này đã lừa dối tổng cộng 867 nạn nhân, chiếm đoạt bất chính số tiền hơn 217 triệu đồng.