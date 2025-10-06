Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Trúc Lam quyết ly hôn, 'tổng tài'' Trường khó chịu vì bị Kim Ngân kiểm soát

Thứ hai, 10:38 06/10/2025 | Xem - nghe - đọc
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong tập 25 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trường dọn đến nhà Kim Ngân ở và bất ngờ khi bị người yêu muốn "đánh dấu chủ quyền" bằng việc mua áo đôi.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 25 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam (Quỳnh Kool) cố tỏ ra bình thường khi chia tay Toàn (Tô Dũng) nhưng cả Mỹ Anh (Phương Oanh) và Ngân đều nhận thấy sự bất ổn ở cô. Trúc Lam giải thích mình chỉ đang cố gắng để hai bên gia đình không bị sốc. Trúc cũng cho rằng ở cùng nhà với Toàn là tình thế phải chịu, chứ bản thân không muốn như vậy.
Kim Ngân khuyên Trúc Lam nên phân biệt rõ đâu là tình cảm, đâu là thói quen. Còn Mỹ Anh cho rằng nếu Trúc Lam cảm thấy vẫn có thể sống chung với Toàn thì cuộc hôn nhân đó vẫn có thể cứu vãn được. Cô phân tích những điểm tích cực và tiêu cực khi Lam ly hôn, có thể tự do thoải mái nhưng sau đó là sự cô đơn, lạnh lẽo... Càng nghe Mỹ Anh và Kim Ngân nói, Trúc Lam càng rối bời, không muốn đề cập đến chuyện gia đình nữa.
Trúc Lam quyết ly hôn, 'tổng tài'' Trường khó chịu vì bị Kim Ngân kiểm soát - Ảnh 1.

Mỹ Anh và Kim Ngân cố gắng để khuyên giữ gia đình nhưng Trúc Lam tỏ ra không mấy quan tâm.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Trường (Denis Đặng) dọn tới nhà Kim Ngân (Việt Hoa) ở và dặn cô phải biết chăm sóc bản thân khi anh đi vắng. Trường rất bất ngờ khi Kim Ngân mua áo đôi tặng mình. Kim Ngân tỏ ra thích thú khi thấy đẹp và vừa vặn với cả hai. 

Trường nói rằng trước nay chưa bao giờ có. Còn Kim Ngân hào hứng nói kế hoạch tương lai và muốn cùng mặc đồ đôi với Trường đi khắp nơi. Trường lập tức hỏi: "Là em muốn đánh dấu chủ quyền đúng không?".

Trúc Lam quyết ly hôn, 'tổng tài'' Trường khó chịu vì bị Kim Ngân kiểm soát - Ảnh 2.

Kim Ngân sắm áo đôi với Trường để cùng nhau đi khắp mọi nơi như cặp đang yêu.

Trong khi đó, cả Đăng (Doãn Quốc Đam) và bé Minh đều khó lòng tuân thủ chế độ ăn kiêng khắc nghiệt mà Mỹ Anh đang áp dụng nên nửa đêm cùng xuống bếp tìm đồ ăn. Biết trước tình thế này nên Minh đã giấu đồ ăn trong hộp đồ chơi để qua mặt mẹ, đề phòng lúc đói rồi chia cho bố khiến Đăng rất bất ngờ. Đăng dọa con nếu để mẹ biết sẽ đánh đòn, còn bé Minh tự tin khi đồ ăn được "ngụy trang" một cách tinh vi... 

Trúc Lam quyết ly hôn, 'tổng tài'' Trường khó chịu vì bị Kim Ngân kiểm soát - Ảnh 3.

Đăng và con trai nửa đêm còn "ăn mảnh" vì chế độ ăn kiêng của Mỹ Anh khiến cả hai bị đói.

Tập 25 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 6/10 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

Điều không thể ngờ về diễn viên "nam thần" đang gây tranh cãi trong "Gió ngang khoảng trời xanh"Điều không thể ngờ về diễn viên 'nam thần' đang gây tranh cãi trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

GĐXH - Diễn viên Hà Thành đảm nhận vai Lâm - chàng "phi công trẻ" đang rung rinh trước Trúc Lam (Quỳnh Kool) trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh".

Bảo Ngọc, Mỹ Ngân và Mai Hoa giành vé vào chung kết "Vietnam"s Next Top Model 2025"Bảo Ngọc, Mỹ Ngân và Mai Hoa giành vé vào chung kết 'Vietnam's Next Top Model 2025'

GĐXH - Bảo Ngọc, Mỹ Ngân và Mai Hoa đã giành chiến thắng trong thử thách chụp hình bìa và chính thức góp mặt trong đêm chung kết Vietnam's Next Top Model 2025.

Sau phát ngôn "dậy sóng", Hoa hậu Yến Nhi xin lỗiSau phát ngôn 'dậy sóng', Hoa hậu Yến Nhi xin lỗi

GĐXH - Mặc dù đang dự thi Miss Grand International 2025 tại Thái Lan, nhưng trước những lùm xùm về phát ngôn, Hoa hậu Yến Nhi đã gửi lời xin lỗi khán giả.

 

T.Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bảo Ngọc, Mỹ Ngân và Mai Hoa giành vé vào chung kết 'Vietnam's Next Top Model 2025'

Bảo Ngọc, Mỹ Ngân và Mai Hoa giành vé vào chung kết 'Vietnam's Next Top Model 2025'

Điều không thể ngờ về diễn viên 'nam thần' đang gây tranh cãi trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Điều không thể ngờ về diễn viên 'nam thần' đang gây tranh cãi trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Sau phát ngôn 'dậy sóng', Hoa hậu Yến Nhi xin lỗi

Sau phát ngôn 'dậy sóng', Hoa hậu Yến Nhi xin lỗi

Nhóm nhạc Hàn Quốc 8TURN thắng áp đảo đội hình 'Tân binh thăng cấp'

Nhóm nhạc Hàn Quốc 8TURN thắng áp đảo đội hình 'Tân binh thăng cấp'

Tối nay, Võ Hạ Trâm và Nguyễn Trần Trung Quân biểu diễn tại chương trình 'Ngọc trong lửa'

Tối nay, Võ Hạ Trâm và Nguyễn Trần Trung Quân biểu diễn tại chương trình 'Ngọc trong lửa'

Cùng chuyên mục

Song Luân, Ngô Kiến Huy và Tiến Luật giải cứu con tin từ hang ổ tội phạm buôn người

Song Luân, Ngô Kiến Huy và Tiến Luật giải cứu con tin từ hang ổ tội phạm buôn người

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Trong tập 11 "Chiến sĩ quả cảm", các nghệ sĩ là các chiến sĩ nhập vai bước vào thử thách cam go khi nhận nhiệm vụ giải cứu con tin từ hang ổ tội phạm buôn người xuyên quốc gia.

Quốc Thiên gây xúc động với ca khúc thể hiện tình yêu Tổ quốc trong phim 'Tử chiến trên không'

Quốc Thiên gây xúc động với ca khúc thể hiện tình yêu Tổ quốc trong phim 'Tử chiến trên không'

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Với giọng ca đẹp, giàu kỹ thuật và cảm xúc, Quốc Thiên thể hiện ca khúc "Hy vọng" trong phim "Tử chiến trên không" đã khiến khán giả vô cùng xúc động.

Bảo Ngọc, Mỹ Ngân và Mai Hoa giành vé vào chung kết 'Vietnam's Next Top Model 2025'

Bảo Ngọc, Mỹ Ngân và Mai Hoa giành vé vào chung kết 'Vietnam's Next Top Model 2025'

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo Ngọc, Mỹ Ngân và Mai Hoa đã giành chiến thắng trong thử thách chụp hình bìa và chính thức góp mặt trong đêm chung kết Vietnam's Next Top Model 2025.

Nhóm nhạc Hàn Quốc 8TURN thắng áp đảo đội hình 'Tân binh thăng cấp'

Nhóm nhạc Hàn Quốc 8TURN thắng áp đảo đội hình 'Tân binh thăng cấp'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 1 "Tân binh toàn năng", đội hình Tân binh đã có màn ra mắt ấn tượng nhưng vẫn để thua nhóm nhạc thần tượng 8TURN đến từ Hàn Quốc.

Anh Thơ, Lê Anh Dũng góp giọng trong album 'Tình đất phù sa' của Ngọc Lê Ninh

Anh Thơ, Lê Anh Dũng góp giọng trong album 'Tình đất phù sa' của Ngọc Lê Ninh

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Cùng với Anh Thơ và Lê Anh Dũng, album “Tình đất phù sa” của nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh còn có nhiều giọng ca quen thuộc với người yêu nhạc như NSƯT Bùi Thu Huyền, Hồ Quang 8…

Cái chết bí ẩn dưới sông của Hùng khiến Phó chủ tịch xã Xuân bất an

Cái chết bí ẩn dưới sông của Hùng khiến Phó chủ tịch xã Xuân bất an

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Trong tập 39 "Có anh, nơi ấy bình yên", cái chết bí ẩn của chủ thầu xây dựng Hùng khiến Xuân lo lắng, Thiếu tá Huy nhận ra nhiều dấu hiệu bất thường trong vụ án.

Cuốn 'sử ký' quý hiếm của làng Sơn Bằng - 'Báu vật' cho muôn đời sau

Cuốn 'sử ký' quý hiếm của làng Sơn Bằng - 'Báu vật' cho muôn đời sau

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Một làng quê từng khiến cõi mạng xôn xao: chỉ hơn 1.000 nóc nhà mà có tới 63 tiến sĩ và hàng trăm người thành đạt. Cũng chính nơi ấy, người dân đã đồng lòng viết nên một cuốn "sử ký" – như một báu vật tinh thần để gìn giữ trầm tích văn hóa, gửi trao cho muôn đời sau.

Chàng trai 19 tuổi quê Phú Thọ 'chào sân' Vbiz bằng MV 'Yêu Tổ quốc - yêu đồng bào'

Chàng trai 19 tuổi quê Phú Thọ 'chào sân' Vbiz bằng MV 'Yêu Tổ quốc - yêu đồng bào'

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Lưu Quốc Vượng - ca sĩ trẻ quê Phú Thọ vừa ra mắt khán giả MV "Yêu Tổ quốc – yêu đồng bà" đầy hào khí đất nước, trong những giai điệu âm nhạc trẻ trung và lời ca mang đầy tình yêu, niềm tự hào về Tổ quốc Việt Nam.

Cận cảnh trường quay trong phim kinh dị ở Ninh Bình

Cận cảnh trường quay trong phim kinh dị ở Ninh Bình

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Chỉ với một garage trong phim nhưng ê-kíp "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" đã đầu tư lên đến 35.000 USD (hơn 1 tỷ đồng) với diện tích gần 300m2.

Bị Kim Ngân khước từ, 'tổng tài' chủ du thuyền tìm tới tận nơi để níu kéo

Bị Kim Ngân khước từ, 'tổng tài' chủ du thuyền tìm tới tận nơi để níu kéo

Xem - nghe - đọc - 5 ngày trước

GĐXH - Trong tập 24 "Gió ngang khoảng trời xanh", Kim Ngân bất ngờ khi "tổng tài" Trường lại tìm đến tận nhà trọ cô ở để níu kéo tình cảm.

Xem nhiều

Mỹ Anh và Kim Ngân hụt hẫng khi Toàn nói rõ lý do ly hôn

Mỹ Anh và Kim Ngân hụt hẫng khi Toàn nói rõ lý do ly hôn

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Trong tập 23 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam thay đổi bề ngoài sau khi nhận được đơn xin ly hôn từ chồng, Mỹ Anh và Kim Ngân bất lực khi nghe Toàn tâm sự lý do muốn chia tay vợ.

Sau nụ hôn lãng mạn dưới mưa, Kim Ngân lạnh lùng khước từ 'Tổng tài'

Sau nụ hôn lãng mạn dưới mưa, Kim Ngân lạnh lùng khước từ 'Tổng tài'

Xem - nghe - đọc
Bị Kim Ngân khước từ, 'tổng tài' chủ du thuyền tìm tới tận nơi để níu kéo

Bị Kim Ngân khước từ, 'tổng tài' chủ du thuyền tìm tới tận nơi để níu kéo

Xem - nghe - đọc
Cận cảnh trường quay trong phim kinh dị ở Ninh Bình

Cận cảnh trường quay trong phim kinh dị ở Ninh Bình

Xem - nghe - đọc
Cái chết bí ẩn dưới sông của Hùng khiến Phó chủ tịch xã Xuân bất an

Cái chết bí ẩn dưới sông của Hùng khiến Phó chủ tịch xã Xuân bất an

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top