Trúc Lam quyết ly hôn, 'tổng tài'' Trường khó chịu vì bị Kim Ngân kiểm soát

Mỹ Anh và Kim Ngân cố gắng để khuyên giữ gia đình nhưng Trúc Lam tỏ ra không mấy quan tâm.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Trường (Denis Đặng) dọn tới nhà Kim Ngân (Việt Hoa) ở và dặn cô phải biết chăm sóc bản thân khi anh đi vắng. Trường rất bất ngờ khi Kim Ngân mua áo đôi tặng mình. Kim Ngân tỏ ra thích thú khi thấy đẹp và vừa vặn với cả hai.

Trường nói rằng trước nay chưa bao giờ có. Còn Kim Ngân hào hứng nói kế hoạch tương lai và muốn cùng mặc đồ đôi với Trường đi khắp nơi. Trường lập tức hỏi: "Là em muốn đánh dấu chủ quyền đúng không?".

Kim Ngân sắm áo đôi với Trường để cùng nhau đi khắp mọi nơi như cặp đang yêu.

Trong khi đó, cả Đăng (Doãn Quốc Đam) và bé Minh đều khó lòng tuân thủ chế độ ăn kiêng khắc nghiệt mà Mỹ Anh đang áp dụng nên nửa đêm cùng xuống bếp tìm đồ ăn. Biết trước tình thế này nên Minh đã giấu đồ ăn trong hộp đồ chơi để qua mặt mẹ, đề phòng lúc đói rồi chia cho bố khiến Đăng rất bất ngờ. Đăng dọa con nếu để mẹ biết sẽ đánh đòn, còn bé Minh tự tin khi đồ ăn được "ngụy trang" một cách tinh vi...

Đăng và con trai nửa đêm còn "ăn mảnh" vì chế độ ăn kiêng của Mỹ Anh khiến cả hai bị đói.

Tập 25 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 6/10 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

