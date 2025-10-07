Con trai NSND Xuân Bắc cùng bố nửa đêm chống bão
GĐXH – NSND Xuân Bắc mới đây chia sẻ hình ảnh anh cùng con trai gia cố lại cây cối tránh bão. Anh còn tiết lộ con trai hiện đã học năm nhất đại học.
NSND Xuân Bắc trên trang cá nhân đã chia sẻ khoảnh khắc mình và con trai chống bão: "Bố con em thăm vườn sẵn sàng chống bão các bác ạ. Sinh viên năm nhất dần phải tập làm chủ gia đình đi là vừa. Dứt điểm là như thế!".
NSND Xuân Bắc và con trai nửa đêm ra vườn gia cố cây cối chống bão.
Bài viết cùng hình ảnh chống bão của cha con NSND Xuân Bắc nhận được tương tác lớn từ người hâm mộ. Nhiều người nhận xét Khánh Minh ngày càng có nét giống bố, thậm chí có khán giả còn hóm hỉnh bình luận "như anh em sinh đôi". Ngoài những bình luận khen ngoại hình hai cha con, có người còn viết: "Nhóc này sau này ra trường giàu nhanh lắm".
Trước bình luận này, NSND Xuân Bắc đã trả lời rất thuyết phục: "Ước mơ của mọi ông bố bà mẹ là con được mạnh khỏe, thành công, bình an và hạnh phúc."
Thực tế, NSND Xuân Bắc luôn khiêm tốn và ít khi khoe thành tích của con trai cả. Khánh Minh hầu như ít xuất hiện trên truyền thông hơn Bi Béo (Nguyễn Nhật Võ Nguyên). Tuy nhiên, thời gian qua, cậu lại gây chú ý trên mạng xã hội bởi lời chúc mừng của mẹ.
Theo đó, chị Hồng Nhung – vợ của NSND Xuân Bắc – vào cuối tháng 8 đã đăng tải bài viết chúc mừng con trai đầu lòng Khánh Minh đỗ đại học. Kèm theo đó, chị tiết lộ thêm Khánh Minh đỗ cùng lúc ba trường, gồm Học viện Ngoại giao, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội.
Cụ thể, bà xã NSND Xuân Bắc viết trên trang cá nhân: "Chúc mừng Mờ Ca (tên thân mật của Khánh Minh – PV) – Học viện Ngoại giao – Báo chí – Sân khấu Điện ảnh".
Khánh Minh không chỉ học giỏi mà còn thừa hưởng gen hài hước từ bố. Hiện cậu có kênh TikTok với hàng trăm nghìn người theo dõi. Trên kênh cá nhân, cậu thường chia sẻ những hoạt động đời thường và nhận được hàng triệu lượt xem từ khán giả.
Khánh Minh - con trai NSND Xuân Bắc cùng mẹ trong ngày lễ tốt nghiệp THPT. Clip: Moica
Ảnh: FBNV
