Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Con trai NSND Xuân Bắc cùng bố nửa đêm chống bão

Thứ ba, 10:24 07/10/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – NSND Xuân Bắc mới đây chia sẻ hình ảnh anh cùng con trai gia cố lại cây cối tránh bão. Anh còn tiết lộ con trai hiện đã học năm nhất đại học.

Thân thế BTV VTV thay NSND Xuân Bắc dẫn chương trình "Vua tiếng Việt"Thân thế BTV VTV thay NSND Xuân Bắc dẫn chương trình 'Vua tiếng Việt'

GĐXH - BTV Sơn Lâm cảm thấy áp lực khi thay NSND Xuân Bắc dẫn chương trình "Vua tiếng Việt". Trước thông tin này, khán giả tò mò thân thế của nam MC.

NSND Xuân Bắc trên trang cá nhân đã chia sẻ khoảnh khắc mình và con trai chống bão: "Bố con em thăm vườn sẵn sàng chống bão các bác ạ. Sinh viên năm nhất dần phải tập làm chủ gia đình đi là vừa. Dứt điểm là như thế!".

NSND Xuân Bắc và con trai nửa đêm ra vườn gia cố cây cối chống bão.

Bài viết cùng hình ảnh chống bão của cha con NSND Xuân Bắc nhận được tương tác lớn từ người hâm mộ. Nhiều người nhận xét Khánh Minh ngày càng có nét giống bố, thậm chí có khán giả còn hóm hỉnh bình luận "như anh em sinh đôi". Ngoài những bình luận khen ngoại hình hai cha con, có người còn viết: "Nhóc này sau này ra trường giàu nhanh lắm".

Trước bình luận này, NSND Xuân Bắc đã trả lời rất thuyết phục: "Ước mơ của mọi ông bố bà mẹ là con được mạnh khỏe, thành công, bình an và hạnh phúc."

Thực tế, NSND Xuân Bắc luôn khiêm tốn và ít khi khoe thành tích của con trai cả. Khánh Minh hầu như ít xuất hiện trên truyền thông hơn Bi Béo (Nguyễn Nhật Võ Nguyên). Tuy nhiên, thời gian qua, cậu lại gây chú ý trên mạng xã hội bởi lời chúc mừng của mẹ.

Theo đó, chị Hồng Nhung – vợ của NSND Xuân Bắc – vào cuối tháng 8 đã đăng tải bài viết chúc mừng con trai đầu lòng Khánh Minh đỗ đại học. Kèm theo đó, chị tiết lộ thêm Khánh Minh đỗ cùng lúc ba trường, gồm Học viện Ngoại giao, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội.

Cụ thể, bà xã NSND Xuân Bắc viết trên trang cá nhân: "Chúc mừng Mờ Ca (tên thân mật của Khánh Minh – PV) – Học viện Ngoại giao – Báo chí – Sân khấu Điện ảnh".

Con trai NSND Xuân Bắc cùng bố nửa đêm chống bão - Ảnh 3.

NSND Xuân Bắc bận rộn với công việc nhưng rất quan tâm và sát sao trong việc dạy dỗ con trai.

Khánh Minh không chỉ học giỏi mà còn thừa hưởng gen hài hước từ bố. Hiện cậu có kênh TikTok với hàng trăm nghìn người theo dõi. Trên kênh cá nhân, cậu thường chia sẻ những hoạt động đời thường và nhận được hàng triệu lượt xem từ khán giả.

Khánh Minh - con trai NSND Xuân Bắc cùng mẹ trong ngày lễ tốt nghiệp THPT. Clip: Moica

Ảnh: FBNV

Đi làm nhiệm vụ A80, "anh Núi" NSND Xuân Bắc gặp lại "em gái ruột"Đi làm nhiệm vụ A80, 'anh Núi' NSND Xuân Bắc gặp lại 'em gái ruột'

GĐXH - NSND Xuân Bắc đã vô cùng bất ngờ và phấn khởi khi gặp lại "em gái" Biển "Sóng ở đáy sông" khi đi làm nhiệm vụ A80. Khoảnh khắc 2 diễn viên gặp lại nhau khiến khán giả thế hệ 7X, 8X xúc động.

Đỗ Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Trương Nam Thành trở lại 'Sao nhập ngũ' sau một thập kỷ vắng bóng?

Trương Nam Thành trở lại 'Sao nhập ngũ' sau một thập kỷ vắng bóng?

Xem - nghe - đọc - 42 phút trước

GĐXH - Trương Nam Thành sau một thời gian ở ẩn, hiện tại đã trở lại với chương trình "Sao nhập ngũ" bằng màn thi ấn tượng.

Phương Oanh và hai mỹ nhân phim 'Quỳnh búp bê' giờ ra sao?

Phương Oanh và hai mỹ nhân phim 'Quỳnh búp bê' giờ ra sao?

Giải trí - 53 phút trước

GĐXH - Sau 7 năm phim "Quỳnh búp bê" lên sóng, cuộc sống của Phương Oanh, Thu Quỳnh và Thanh Hương giờ ra sao?

Toàn dứt áo ra đi, Trúc Lam bật khóc vì hối hận

Toàn dứt áo ra đi, Trúc Lam bật khóc vì hối hận

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Trong tập 27 "Gió ngang khoảng trời xanh", Toàn một lần nói hết bao nỗi ấm ức trong lòng trước khi thường trú Tây Nguyên, Trúc Lam khóc vì ân hận nhưng không giữ chồng ở lại.

Phó chủ tịch xã Xuân bị bắt, doanh nhân Bằng tìm cách tẩu tán tài sản

Phó chủ tịch xã Xuân bị bắt, doanh nhân Bằng tìm cách tẩu tán tài sản

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Trong tập 42 "Có anh, nơi ấy bình yên", Phó chủ tịch xã Xuân bị bắt khiến Bằng và nhiều người liên quan phải lo lắng, tìm cách "phủi tay" và tẩu tán tài sản.

Trước Yến Nhi, từng có hoa hậu cùng tên gây tranh cãi gay gắt vì phát ngôn

Trước Yến Nhi, từng có hoa hậu cùng tên gây tranh cãi gay gắt vì phát ngôn

Câu chuyện văn hóa - 4 giờ trước

Nhiều khán giả phát hiện ra điểm trùng hợp của hai nàng hậu Yến Nhi và Ý Nhi khi đều vướng phải làn sóng chỉ trích của dư luận về phát ngôn của mình.

Hồng Đào có 2 con gái nhưng không muốn nuôi và chăm sóc cháu ngoại vì lý do đặc biệt

Hồng Đào có 2 con gái nhưng không muốn nuôi và chăm sóc cháu ngoại vì lý do đặc biệt

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Nghệ sĩ Hồng Đào mới đây đã trải lòng rằng dù tương lai làm bà ngoại nhưng chị sẽ không nuôi và chăm cháu ngoại. Khi nghe lý do chị chia sẻ, ai cũng tâm đắc.

Minh Tiệp gây bất ngờ với hình ảnh 'khi công an, khi tội phạm'

Minh Tiệp gây bất ngờ với hình ảnh 'khi công an, khi tội phạm'

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Mới đây, diễn viên Minh Tiệp gây chú ý khi đăng tải hình ảnh đối lập trong sự nghiệp gần 30 năm: Khi đóng vai công an, lúc lại vai tội phạm.

Con gái Hồng Đăng gây chú ý

Con gái Hồng Đăng gây chú ý

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Con gái Hồng Đăng gây chú ý khi viết thư tay gửi bố với những tâm tư xúc động. Cô bé 14 tuổi không chỉ xinh đẹp, học giỏi mà còn được khen tình cảm.

Chủ tịch xã Thứ tung bằng chứng 'hạ bệ' Phó chủ tịch xã Xuân?

Chủ tịch xã Thứ tung bằng chứng 'hạ bệ' Phó chủ tịch xã Xuân?

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Trong tập 42 "Có anh, nơi ấy bình yên", bà Nga khuyên chồng là Chủ tịch xã Thứ quyết nhổ "cái gai" là Phó chủ tịch xã Xuân.

Hơn 50 nghệ sĩ hàng đầu tham gia biểu diễn tại Y-CONCERT kéo dài suốt 10 tiếng

Hơn 50 nghệ sĩ hàng đầu tham gia biểu diễn tại Y-CONCERT kéo dài suốt 10 tiếng

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - Kết thúc chuỗi các concert "Anh trai vượt ngang chông gai" vừa qua, nhà sản xuất công bố sẽ tổ chức Y-CONCERT vào tháng 12 tới.

Xem nhiều

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bất ngờ có tuyên bố cứng rắn

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bất ngờ có tuyên bố cứng rắn

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không ngần ngại khẳng định sẽ "khắt khe" với những thí sinh chọn ca khúc do anh sáng tác để biểu diễn tại "Tỏa sáng ước mơ".

Giữa tranh cãi 'nói nhịu' trong bản tin Thời sự 19h, BTV Minh Trang lên tiếng

Giữa tranh cãi 'nói nhịu' trong bản tin Thời sự 19h, BTV Minh Trang lên tiếng

Giải trí
Trúc Lam quyết ly hôn, 'tổng tài'' Trường khó chịu vì bị Kim Ngân kiểm soát

Trúc Lam quyết ly hôn, 'tổng tài'' Trường khó chịu vì bị Kim Ngân kiểm soát

Xem - nghe - đọc
Nam diễn viên miền Tây 'không có thời gian đóng phim VFC' đời thực giàu có ra sao?

Nam diễn viên miền Tây 'không có thời gian đóng phim VFC' đời thực giàu có ra sao?

Giải trí
'Tiểu tam' Lan Phương xen vào hôn nhân của Mỹ Anh (Phương Oanh)?

'Tiểu tam' Lan Phương xen vào hôn nhân của Mỹ Anh (Phương Oanh)?

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top