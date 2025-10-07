Rapper A.Tới và nỗ lực bước ra khỏi vùng an toàn để 'dám mơ, dám thử và dám tin'
Khởi đầu sự nghiệp bằng beatbox, trượt ván, nhảy popping rồi chính thức theo đuổi rap từ năm 2020, hành trình của A.Tới (VSPLIFFF) luôn gắn với hai chữ "liều lĩnh". Lần rẽ hướng sang diễn xuất mới đây cũng không ngoại lệ, bởi đối với A.Tới, quan trọng là dám bắt đầu.
Có những giấc mơ được ươm mầm từ thuở thiếu thời, cũng có giấc mơ chỉ chớm nở ở đoạn giữa sự nghiệp. Với rapper A.Tới, điện ảnh chính là một giấc mơ mới mẻ, táo bạo như thế. Từng quen mặt trên các sân khấu underground cùng tổ đội Under The Hood, cũng từng thử sức ở một số vai phụ trên màn ảnh rộng, nhưng phải đến khi "Đợi Gì, Mơ Đi!" ra mắt, A.Tới mới thật sự có một cú chuyển mình trong hành trình nghệ thuật. Bộ phim đánh dấu vai nam chính đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của anh chàng, đồng thời cũng là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Lâm Minh Khôi, do Janet Ngo (She-Kings) sản xuất.
Dù chưa tạo được hiệu ứng phòng vé như kỳ vọng, nhưng "Đợi Gì, Mơ Đi!" lại khơi gợi một câu chuyện đáng suy ngẫm về việc dám nắm lấy cơ hội, dám sống với đam mê, dám mơ và dám làm.
Q: Xuất phát điểm là một rapper underground, lý do nào khiến bạn quyết định thử sức với vai chính Âu trong dự án điện ảnh "Đợi Gì, Mơ Đi!"?
Thật ra mình đến với vai Âu khá tự nhiên. Khi đọc kịch bản, mình thấy nhân vật này giống như một "phiên bản khác" của mình: cũng bướng, cũng đam mê, cũng từng lạc hướng nhưng vẫn không bỏ cuộc. Mình nghĩ cơ hội này giống như một "track" đặc biệt mà đời đưa cho, nếu bỏ lỡ thì sẽ hối tiếc. Rap dạy mình thành thật với khán giả, và mình muốn mang năng lượng đó lên màn ảnh.
Q: Với vai diễn Âu, bạn tìm thấy được sự đồng cảm nào giữa câu chuyện của nhân vật và hành trình theo đuổi đam mê của bản thân?
Âu không chỉ đối diện với ánh nhìn nghi ngờ từ người khác, mà còn phải chiến đấu với chính nỗi nghi ngờ bên trong mình. Cái cảm giác "mình đã fail nhiều lần rồi, chắc không làm nên chuyện đâu" mình hiểu rất rõ, vì bản thân mình trong rap cũng từng trải qua, có lúc tưởng như gục hẳn, muốn bỏ luôn. Trong phim, Âu may mắn khi có chú Hải ở bên, động viên, thậm chí là "ép" phải bước ra vùng an toàn, đi thi rap để sống thật với đam mê. Nhờ sự nâng đỡ đó, Âu mới đứng dậy được. Mình đồng cảm với chi tiết này lắm, vì ngoài đời mình cũng từng nhờ những lời động viên, sự tin tưởng từ anh em, từ những người đi trước để tiếp tục. Nó nhắc mình rằng, có lúc niềm tin của mình được thắp lại từ người khác, quan trọng là dám nắm lấy và bước tiếp.
Q: Lần đầu thử sức với vai nam chính, lại đứng cạnh một diễn viên kỳ cựu như NSND Thanh Nam, A.Tới đã vượt qua áp lực như thế nào để hoàn thành tốt vai diễn?
Mình gặp áp lực khá là nhiều, nhất là khi được đứng trước một người dày dạn như chú Thanh Nam. Tuy nhiên, chú lại là người luôn tạo không khí thoải mái tại trường quay cho mọi người. Chú hay nhắc mình "cứ sống với nhân vật" chứ đừng cố diễn. Từ đó, mình học được cách mở lòng để cảm nhận nhân vật thay vì vào vai một cách cứng nhắc.
Qua hành trình với "Đợi Gì, Mơ Đi!", mình thêm tự tin, trưởng thành hơn trong diễn xuất. Quan trọng hơn cả, mình học được cách lắng nghe để hiểu hơn về cảm xúc con người, tích lũy "vốn liếng" cho con đường nghệ thuật sau này.
Q: Trong suốt quá trình làm phim, đâu là khoảnh khắc đáng nhớ nhất đối với bạn?
Mình nhớ nhất là cảnh quay trên nóc nhà, khi đó Âu và chú Hải (NSND Thanh Nam) ngồi nhậu, nói chuyện về cuộc đời. Trong lúc quay, chú nhìn mình và nói: "Sống lất phất, tới đâu hay tới đó. Rồi chừng nào mới thực hiện được ước mơ?" Câu đó không chỉ dành cho Âu, mà mình cảm giác chú đang nói thẳng cho A.Tới ngoài đời vậy đó. Nó làm mình im lặng vài giây, vì đúng là có lúc mình cũng để đời trôi vậy, chờ một "thời điểm đúng" mà không biết bao giờ nó sẽ tới. Cảnh đó quay xong nhưng cảm xúc đọng lại rất lâu.
Q: Xuất phát từ những góc nhìn, trải nghiệm của bản thân, A.Tới hãy chia sẻ một lời nhắn gửi đến những người trẻ còn đang hoài nghi hoặc chần chừ trước đam mê của mình?
Mình muốn nói rằng giấc mơ nào cũng cần một chút liều. Nếu không dám bước, bạn sẽ không bao giờ biết giới hạn của mình ở đâu. Đừng để cuộc đời chỉ trôi trong hai chữ "lất phất". Nếu đã từng có một giấc mơ khiến bạn mất ngủ, khiến tim rung lên khi nghĩ tới, thì đừng chôn nó đi chỉ vì sợ thất bại. Thất bại cũng đau, nhưng nỗi đau lớn nhất là để ước mơ nằm im và sống như chưa từng có nó. Âu trong phim nhắc mình rất rõ về điều này, rằng điều đáng sợ không phải là mơ không thành, mà là chưa từng dám mơ. Nên nếu bạn đang phân vân, hãy coi như đây là một lời nhắc: Đừng đợi gì nữa, mơ đi.!
She-Kings: Chọn gieo niềm tin vào giấc mơ điện ảnh Việt
"Đợi Gì, Mơ Đi!" cũng đánh dấu dấu ấn của Janet Ngo (She-Kings) trong vai trò nhà sản xuất, nhà đầu tư. Thay vì chạy theo xu hướng thị trường, She-Kings lựa chọn đặt tâm và tầm vào những dự án giàu cảm xúc, hướng đến tác động tích cực và nuôi dưỡng niềm tin vào các tài năng mới.
Đây không đơn thuần là "rót vốn" cho một bộ phim, mà là cách She-Kings gieo niềm tin vào sức mạnh mềm của văn hóa. Từ việc trao cơ hội cho một đạo diễn trẻ ở tác phẩm đầu tay, đến quyết định đặt cược vào một rapper lần đầu đóng chính, She-Kings theo đuổi chiến lược đầu tư có chiều sâu, bền bỉ và mang giá trị lâu dài. Mục tiêu không phải ở những con số tức thì, mà là ở khả năng tác phẩm có thể chạm đến đúng khán giả, đúng thời điểm và để lại dư âm dài hạn.
Dù "Đợi Gì, Mơ Đi!" chưa đạt thành công như kỳ vọng, bộ phim vẫn mang ý nghĩa đặc biệt: dám trao niềm tin, dám thử sức và dám nuôi dưỡng giấc mơ. Chính tinh thần này cũng góp phần làm nên một "khẩu vị" mới lạ và đầy hy vọng cho điện ảnh Việt trong thời gian tới.
*Phim "Đợi Gì, Mơ Đi!" dành cho người xem từ đủ 16 tuổi trở lên (16+)
