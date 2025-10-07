Mới nhất
Biểu cảm đáng yêu của quý tử 1 tháng tuổi nhà Ngọc Hân

Thứ ba, 15:44 07/10/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Biểu cảm đáng yêu của quý tử nhà Ngọc Hân khi đón Trung thu đầu tiên khiến khán giả và dàn sao Việt không khỏi xuýt xoa, trầm trồ.

Biểu cảm đáng yêu của qúy tử nhà Ngọc Hân trong ngày Trung thu đầu tiên - Ảnh 1.Ảnh hiếm hoi của con trai Hoa hậu Ngọc Hân

GĐXH - Hoa hậu Ngọc Hân gây bất ngờ khi cho biết đã sinh con trai đầu lòng vào ngày 28/8, đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngành Ngoại giao Việt Nam.

Biểu cảm đáng yêu của qúy tử nhà Ngọc Hân trong ngày Trung thu đầu tiên - Ảnh 2.

Mới đây, Hoa hậu Ngọc Hân tiết lộ khoảnh khắc con trai hơn một tháng tuổi đón Trung thu đầu tiên. Ngọc Hân tiết lộ: "Trung thu đầu tiên của Pi, em rất hào hứng với đèn ông sao và những chiếc mặt nạ nhiều màu sắc".

Biểu cảm đáng yêu của qúy tử nhà Ngọc Hân trong ngày Trung thu đầu tiên - Ảnh 3.

Hai mẹ con Hoa hậu Việt Nam 2010 diện trang phục màu đồng điệu, chụp ảnh kỷ niệm trong căn phòng được trang trí bằng rất nhiều đèn ông sao. Người đẹp cho biết cô chuẩn bị riêng một bộ áo dài màu xanh ngọc cho dịp này.

Biểu cảm đáng yêu của qúy tử nhà Ngọc Hân trong ngày Trung thu đầu tiên - Ảnh 4.
Biểu cảm đáng yêu của qúy tử nhà Ngọc Hân trong ngày Trung thu đầu tiên - Ảnh 5.

Biểu cảm đáng yêu của quý tử nhà Ngọc Hân khi nhìn thấy đồ vật nhiều màu sắc khiến khán giả và dàn sao Việt như: NSND Lan Hương, Á hậu Tú Anh, Ngô Trà My, MC Quỳnh Hoa,... không khỏi xuýt xoa, trầm trồ. 

Biểu cảm đáng yêu của qúy tử nhà Ngọc Hân trong ngày Trung thu đầu tiên - Ảnh 6.
Biểu cảm đáng yêu của qúy tử nhà Ngọc Hân trong ngày Trung thu đầu tiên - Ảnh 7.

Bé Pi 1 tháng tuổi nhà nàng hậu được nhận xét thừa hưởng nhiều nét giống mẹ, đặc biệt là mái tóc đen, dày. Ngọc Hân nói con trai có nết ăn, ngủ rất ngoan. Thêm vào đó, cô được nhiều người hỗ trợ chăm sóc em bé nên cảm thấy ở cữ rất nhẹ nhàng, không mệt mỏi hay áp lực điều gì.

Biểu cảm đáng yêu của qúy tử nhà Ngọc Hân trong ngày Trung thu đầu tiên - Ảnh 8.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Ngọc Hân trong ngày Tết Trung thu.

Biểu cảm đáng yêu của qúy tử nhà Ngọc Hân trong ngày Trung thu đầu tiên - Ảnh 9.

Ngọc Hân sinh bé Pi hôm 28/8, vào đúng ngày truyền thống ngành ngoại giao của chồng. Sau hơn một tháng sinh nở, cô thấy sức khỏe hồi phục hoàn toàn, vóc dáng cũng nhanh chóng gọn gàng trở lại nhờ cho con bú và áp dụng chế độ ăn uống khoa học.


 

An Khánh
