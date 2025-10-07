Biểu cảm đáng yêu của quý tử 1 tháng tuổi nhà Ngọc Hân

Bé Pi 1 tháng tuổi nhà nàng hậu được nhận xét thừa hưởng nhiều nét giống mẹ, đặc biệt là mái tóc đen, dày. Ngọc Hân nói con trai có nết ăn, ngủ rất ngoan. Thêm vào đó, cô được nhiều người hỗ trợ chăm sóc em bé nên cảm thấy ở cữ rất nhẹ nhàng, không mệt mỏi hay áp lực điều gì.