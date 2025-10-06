Ngọt ngào như hôn nhân của đạo diễn Khải Anh - MC Đan Lê
GĐXH - Khải Anh trong ngày sinh nhật vợ MC Đan Lê đã viết những dòng dí dỏm cho vợ. Anh chia sẻ hình ảnh ngọt ngào bên vợ kèm dòng viết gây ấn tượng.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bất ngờ có tuyên bố cứng rắnXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không ngần ngại khẳng định sẽ "khắt khe" với những thí sinh chọn ca khúc do anh sáng tác để biểu diễn tại "Tỏa sáng ước mơ".
Phản ứng của 'bà trùm hoa hậu' sau phát ngôn thiếu kiểm soát của Yến NhiGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Sau phát ngôn thiếu kiểm soát của Yến Nhi, bà Phạm Kim Dung mới đây cho biết, nàng hậu rất ân hận và mong được tha thứ.
'Chị đại' Vbiz đóng vai bạn gái Quốc Trường trên phim, đời thực có chồng điển trai và tâm lýGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Lê Khánh mới đây khiến khán giả bất ngờ khi đóng vai Hai Thương – bạn gái Quốc Trường trong "Chị ngã em nâng". Ở đời thực, Lê Khánh có hôn nhân viên mãn bên người chồng kém tuổi.
Song Luân, Ngô Kiến Huy và Tiến Luật giải cứu con tin từ hang ổ tội phạm buôn ngườiXem - nghe - đọc - 9 giờ trước
GĐXH - Trong tập 11 "Chiến sĩ quả cảm", các nghệ sĩ là các chiến sĩ nhập vai bước vào thử thách cam go khi nhận nhiệm vụ giải cứu con tin từ hang ổ tội phạm buôn người xuyên quốc gia.
Trúc Lam quyết ly hôn, 'tổng tài'' Trường khó chịu vì bị Kim Ngân kiểm soátXem - nghe - đọc - 9 giờ trước
GĐXH - Trong tập 25 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trường dọn đến nhà Kim Ngân ở và bất ngờ khi bị người yêu muốn "đánh dấu chủ quyền" bằng việc mua áo đôi.
Quốc Thiên gây xúc động với ca khúc thể hiện tình yêu Tổ quốc trong phim 'Tử chiến trên không'Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước
GĐXH - Với giọng ca đẹp, giàu kỹ thuật và cảm xúc, Quốc Thiên thể hiện ca khúc "Hy vọng" trong phim "Tử chiến trên không" đã khiến khán giả vô cùng xúc động.
Bảo Ngọc, Mỹ Ngân và Mai Hoa giành vé vào chung kết 'Vietnam's Next Top Model 2025'Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước
GĐXH - Bảo Ngọc, Mỹ Ngân và Mai Hoa đã giành chiến thắng trong thử thách chụp hình bìa và chính thức góp mặt trong đêm chung kết Vietnam's Next Top Model 2025.
NSND Thanh Điền 81 tuổi suýt mù, xúc động vì câu nói của 'ông hoàng cải lương' Minh VươngCâu chuyện văn hóa - 13 giờ trước
NSND Thanh Điền suýt mù do biến chứng tiểu đường, không nhìn thấy gì trước ca mổ. Sau phẫu thuật 3 ngày đã hồi phục, chuẩn bị mổ mắt thứ hai.
Điều không thể ngờ về diễn viên 'nam thần' đang gây tranh cãi trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Diễn viên Hà Thành đảm nhận vai Lâm - chàng "phi công trẻ" đang rung rinh trước Trúc Lam (Quỳnh Kool) trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh".
Hình ảnh chân thực của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền khi đi từ thiện tại miền Trung bão lũGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH – Không son phấn, không xiêm y lộng lẫy, hình ảnh Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền khi đi từ thiện, đến thăm và chia sẻ với đồng bào miền Trung đang gặp thiên tai bão lũ khiến khán giả xúc động.
4 năm sau khi yêu 'phú bà' Cbiz giàu có, Lâm Bảo Châu thay đổi ra sao?Giải trí
GĐXH - Lâm Bảo Châu lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh rộng với phim "Chị ngã em nâng", anh đã được khán giả chú ý. Sau 4 năm hẹn hò cùng Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu có rất nhiều sự thay đổi.