Ngọt ngào như hôn nhân của đạo diễn Khải Anh - MC Đan Lê

Khải Anh mới đây đã khoe ảnh 'khóa môi' ngọt ngào cùng MC Đan Lê. Nhân sinh nhật của vợ, anh còn có cách chúc mừng rất độc đáo. Nam đạo diễn liệt kê tất cả những sự kiện lớn trong và ngoài nước, cuối cùng anh "chốt nhẹ": "Vậy mà có một sự kiện lớn tất cả, nó xóa nhòa đi mọi thứ, Hôm nay sinh nhật vợ". Bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã phải trầm trồ trước cách chúc mừng sinh nhật vợ nhiều sáng tạo của đạo diễn Khải Anh.