Ngọt ngào như hôn nhân của đạo diễn Khải Anh - MC Đan Lê

Thứ hai, 18:59 06/10/2025 | Giải trí
GĐXH - Khải Anh trong ngày sinh nhật vợ MC Đan Lê đã viết những dòng dí dỏm cho vợ. Anh chia sẻ hình ảnh ngọt ngào bên vợ kèm dòng viết gây ấn tượng.

NSND Khải Hưng: Tôi sốc khi Khải Anh nghỉ việc ở VTVNSND Khải Hưng: Tôi sốc khi Khải Anh nghỉ việc ở VTV

GĐXH - “Giống như một ông nông dân làm ngôi nhà cho con ở, sinh trưởng ở đó rồi nó bỏ nhà đi, thì sốc chứ!”, NSND Khải Hưng nói về cảm xúc khi con trai – đạo diễn Khải Anh muốn nghỉ việc ở VTV.

Ngọt ngào như hôn nhân của đạo diễn Khải Anh - MC Đan Lê - Ảnh 2.

Khải Anh mới đây đã khoe ảnh 'khóa môi' ngọt ngào cùng MC Đan Lê. Nhân sinh nhật của vợ, anh còn có cách chúc mừng rất độc đáo. Nam đạo diễn liệt kê tất cả những sự kiện lớn trong và ngoài nước, cuối cùng anh "chốt nhẹ": "Vậy mà có một sự kiện lớn tất cả, nó xóa nhòa đi mọi thứ, Hôm nay sinh nhật vợ". Bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã phải trầm trồ trước cách chúc mừng sinh nhật vợ nhiều sáng tạo của đạo diễn Khải Anh.

Ngọt ngào như hôn nhân của đạo diễn Khải Anh - MC Đan Lê - Ảnh 3.

Trong suốt 14 năm hôn nhân, Khải Anh và Đan Lê vun đắp gia đình bằng tình yêu, tình thương qua những hành động thiết thực, chân thành và tinh tế. Họ thường "hâm nóng" tình cảm gia đình bằng những chuyến đi chơi.

Ngọt ngào như hôn nhân của đạo diễn Khải Anh - MC Đan Lê - Ảnh 4.

Cả 2 không ngại bày tỏ tình cảm với nhau bằng những hành động thực tế, chân thành.

Ngọt ngào như hôn nhân của đạo diễn Khải Anh - MC Đan Lê - Ảnh 5.

Không chỉ trên các nền tảng mạng xã hội, họ "show" ra cho khán giả những hình ảnh đẹp mà khi xuất hiện trước công chúng, cặp đôi vàng của làng giải trí luôn tình cảm, lãng mạn bên nhau.

Ngọt ngào như hôn nhân của đạo diễn Khải Anh - MC Đan Lê - Ảnh 6.

Nếu Khải Anh chững chạc, là trụ cột trong gia đình thì Đan Lê lại dịu dàng tinh tế và khéo léo khi ở bên chồng. Mỗi lúc cặp đôi xuất hiện đều khiến khán giả cảm nhận rõ tình yêu sâu đậm của họ.

Ngọt ngào như hôn nhân của đạo diễn Khải Anh - MC Đan Lê - Ảnh 7.

14 năm kết hôn, họ vượt qua những chặng đường khó khăn nhưng cũng nhờ vậy, tình cảm của Đan Lê - Khải Anh càng thêm gắn bó.

Ngọt ngào như hôn nhân của đạo diễn Khải Anh - MC Đan Lê - Ảnh 8.

Bỏ lại sau lưng những vấp váp và sóng gió trong quá khứ, Khải Anh - Đan Lê của hiện tại luôn nắm chặt tay nhau đối mặt với tất cả những thách thức ở hiện tại và tương lai.

Ngọt ngào như hôn nhân của đạo diễn Khải Anh - MC Đan Lê - Ảnh 9.

Họ bây giờ là một tổ ấm viên mãn trong làng giải trí đất Bắc, cặp đôi có 2 con trai ở tuổi đang lớn. Dù cuộc sống có nhiều ẩn số phía trước nhưng cặp vợ chồng nghệ sĩ luôn thể hiện sự ngọt ngào, lãng mạn khi bên nhau.

Ảnh: FBNV

Cuộc sống hiện tại của Khải Anh - Đan Lê ra sao sau khi rời VTV?Cuộc sống hiện tại của Khải Anh - Đan Lê ra sao sau khi rời VTV?

GĐXH - Ít ai biết, đạo diễn Khải Anh và vợ là MC Đan Lê đã có tới 25 quen biết, gắn bó trước khi trở thành vợ chồng cách đây 14 năm.

Đỗ Quyên
