Cháu ngoại NSND Thanh Lam đáng yêu như thiên thần, kết nối đại gia đình vui Trung thu

Thứ ba, 12:36 07/10/2025 | Giải trí
GĐXH - Bé Bao Bao - cháu gái NSND Thanh Lam và nhạc sĩ Quốc Trung gây chú ý khi trở thành nhân vật trung tâm trên facebook của bà ngoại.

Cháu gái NSND Thanh Lam đáng yêu như thiên thần - Ảnh 1.Phản ứng của NSND Thanh Lam trước thông tin sắp làm đám cưới ở tuổi 56?

GĐXH - Chồng sắp cưới NSND Thanh Lam mới đây đã tiết lộ cặp đôi sẽ có một hôn lễ vào thời gian tới. Trước thông tin này, phản ứng của NSND Thanh Lam ra sao?

Cháu gái NSND Thanh Lam đáng yêu như thiên thần - Ảnh 2.

NSND Thanh Lam trong đêm Trung thu đã khoe hình ảnh đón lễ trông trăng cùng cháu ngoại đáng yêu và gia đình.

Cháu gái NSND Thanh Lam đáng yêu như thiên thần - Ảnh 3.

Chị viết: "Cùng em đón trăng, ai cũng như được trở lại tuổi thơ, được sống lại cảm giác hồn nhiên và trong trẻo mà thời gian từng lặng lẽ cất đi đâu đó. Trung thu đầu tiên với những ước vọng dịu dàng … Mong em lớn lên khỏe mạnh, nhân hậu, biết yêu thương và biết giữ trong tim mình một vầng trăng sáng. Đêm trăng này không chỉ thuộc về con, mà còn là món quà của trời đất ban cho cả gia đình, để chúng ta yêu nhau thật nhiều, để gần nhau hơn, để tin rằng hạnh phúc thật bình yên mùa trăng. Chúc các con một đêm trung thu thật vui".

Cháu gái NSND Thanh Lam đáng yêu như thiên thần - Ảnh 4.

Nhạc sĩ Quốc Trung hạnh phúc khi bế cháu gái nhỏ xinh trong lòng.

Cháu gái NSND Thanh Lam đáng yêu như thiên thần - Ảnh 5.

Bạn gái nhạc sĩ Quốc Trung cũng hạnh phúc khi ngắm cháu ngoại đáng yêu chưa tròn tuổi.

Cháu gái NSND Thanh Lam đáng yêu như thiên thần - Ảnh 6.

Cô bé như búp bê bé bỏng được cả gia đình yêu thương.

Cháu gái NSND Thanh Lam đáng yêu như thiên thần - Ảnh 7.

Bé Bao Bao trở thành tâm điểm của gia đình, là cầu nối để gắn kết các thành viên trong tổ ấm lớn của NSND Thanh Lam và nhạc sĩ Quốc Trung.

Cháu gái NSND Thanh Lam đáng yêu như thiên thần - Ảnh 8.

Trong đêm Trung thu, bạn gái của DJ Minh Trí (em trai NSND Thanh Lam) cũng có mặt.

Cháu gái NSND Thanh Lam đáng yêu như thiên thần - Ảnh 9.

Đại gia đình cùng nhau đón Trung thu và chia sẻ khoảnh khắc sum vầy ấm cùng.

Cháu gái NSND Thanh Lam đáng yêu như thiên thần - Ảnh 10.

NSND Thanh Lam hạnh phúc khi chứng kiến tổ ấm bình yên của con gái Thiện Thanh.

Cháu gái NSND Thanh Lam đáng yêu như thiên thần - Ảnh 11.

Còn chồng chị - bác sĩ Bùi Tiến Hùng cũng hòa chung không khí vui vẻ cùng nhạc sĩ Quốc Trung. Từ lâu, họ đã trở thành bạn bè thân thiết và cùng nhau đón những dấu mốc quan trọng trong đại gia đình NSND Thanh Lam.

Ảnh: FBNV

Cháu gái NSND Thanh Lam đáng yêu như thiên thần - Ảnh 12.Bạn gái nhạc sĩ Quốc Trung tình cảm bên NSND Thanh Lam và cháu ngoại

GĐXH - Nhạc sĩ Quốc Trung cùng bạn gái lâu năm và NSND Thanh Lam mới đây đã hội ngộ đưa cháu ngoại đi chơi. Hình ảnh ấm áp của gia đình nghệ sĩ khiến khán giả rất quan tâm.

Đỗ Quyên
