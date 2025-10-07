Cháu ngoại NSND Thanh Lam đáng yêu như thiên thần, kết nối đại gia đình vui Trung thu
GĐXH - Bé Bao Bao - cháu gái NSND Thanh Lam và nhạc sĩ Quốc Trung gây chú ý khi trở thành nhân vật trung tâm trên facebook của bà ngoại.
Bất ngờ trước sự giống nhau 'như đúc' giữa dàn diễn viên khi bé và trưởng thành trong phim 'Cách em 1 milimet'Giải trí - 56 phút trước
GĐXH - Trọng Lân, Quỳnh Châu, Hà Việt Dũng và các diễn viên khác vào vai trưởng thành có khuôn mặt, ngoại hình giống nhau "như đúc" với các diễn viên nhí trong "Cách em 1 milimet".
'Phú bà' Vbiz - bạn gái đời thực của diễn viên Lâm Bảo Châu sở hữu tài sản 'khủng' ra sao?Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH – Lệ Quyên không chỉ là ca sĩ tài năng, cô còn là một "phú bà" giàu có đến mức diva Mỹ Linh cũng phải trầm trồ. Ở đời thực, Lệ Quyên còn nổi tiếng với mối tình lệch tuổi cùng diễn viên Lâm Bảo Châu.
Con trai NSND Xuân Bắc cùng bố nửa đêm chống bãoGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH – NSND Xuân Bắc mới đây chia sẻ hình ảnh anh cùng con trai gia cố lại cây cối tránh bão. Anh còn tiết lộ con trai hiện đã học năm nhất đại học.
'Tiểu tam' Lan Phương xen vào hôn nhân của Mỹ Anh (Phương Oanh)?Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Trong tập 26 phim "Gió ngang khoảng trời xanh", nhân vật mới xuất hiện xen vào hôn nhân của Mỹ Anh và Đăng.
Danh hài từng đi chở gạch, làm phụ hồ, giờ thành ông chủ chuỗi nhà hàng bún đậuCâu chuyện văn hóa - 7 giờ trước
Trước khi nổi tiếng và giàu có như hiện tại, nam danh hài sinh năm 1992 từng trải qua khoảng thời gian khó khăn.
Ngọt ngào như hôn nhân của đạo diễn Khải Anh - MC Đan LêGiải trí - 18 giờ trước
GĐXH - Khải Anh trong ngày sinh nhật vợ MC Đan Lê đã viết những dòng dí dỏm cho vợ. Anh chia sẻ hình ảnh ngọt ngào bên vợ kèm dòng viết gây ấn tượng.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bất ngờ có tuyên bố cứng rắnXem - nghe - đọc - 19 giờ trước
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không ngần ngại khẳng định sẽ "khắt khe" với những thí sinh chọn ca khúc do anh sáng tác để biểu diễn tại "Tỏa sáng ước mơ".
Phản ứng của 'bà trùm hoa hậu' sau phát ngôn thiếu kiểm soát của Yến NhiGiải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Sau phát ngôn thiếu kiểm soát của Yến Nhi, bà Phạm Kim Dung mới đây cho biết, nàng hậu rất ân hận và mong được tha thứ.
'Chị đại' Vbiz đóng vai bạn gái Quốc Trường trên phim, đời thực có chồng điển trai và tâm lýGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Lê Khánh mới đây khiến khán giả bất ngờ khi đóng vai Hai Thương – bạn gái Quốc Trường trong "Chị ngã em nâng". Ở đời thực, Lê Khánh có hôn nhân viên mãn bên người chồng kém tuổi.
Song Luân, Ngô Kiến Huy và Tiến Luật giải cứu con tin từ hang ổ tội phạm buôn ngườiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 11 "Chiến sĩ quả cảm", các nghệ sĩ là các chiến sĩ nhập vai bước vào thử thách cam go khi nhận nhiệm vụ giải cứu con tin từ hang ổ tội phạm buôn người xuyên quốc gia.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bất ngờ có tuyên bố cứng rắnXem - nghe - đọc
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không ngần ngại khẳng định sẽ "khắt khe" với những thí sinh chọn ca khúc do anh sáng tác để biểu diễn tại "Tỏa sáng ước mơ".