Cháu ngoại NSND Thanh Lam đáng yêu như thiên thần, kết nối đại gia đình vui Trung thu

Chị viết: "Cùng em đón trăng, ai cũng như được trở lại tuổi thơ, được sống lại cảm giác hồn nhiên và trong trẻo mà thời gian từng lặng lẽ cất đi đâu đó. Trung thu đầu tiên với những ước vọng dịu dàng … Mong em lớn lên khỏe mạnh, nhân hậu, biết yêu thương và biết giữ trong tim mình một vầng trăng sáng. Đêm trăng này không chỉ thuộc về con, mà còn là món quà của trời đất ban cho cả gia đình, để chúng ta yêu nhau thật nhiều, để gần nhau hơn, để tin rằng hạnh phúc thật bình yên mùa trăng. Chúc các con một đêm trung thu thật vui".