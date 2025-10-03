Mới nhất
Nghệ sĩ cải lương Thanh Điền xuất hiện tình trạng đáng lo ngại, nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn

Thứ sáu, 12:31 03/10/2025 | Giải trí
GĐXH - NSND Thanh Điền tâm sự thời điểm đi khám vì mắt đột ngột mờ đặc, ánh sáng trước mắt "tắt dần" và lời chẩn đoán "có thể mất ánh sáng bất cứ lúc nào" khiến tim ông như ngừng đập.

NSND Thanh Điền đối diện nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn: Tâm sự xót xa từ trái tim nghệ sĩ - Ảnh 1.Sức khỏe NSND Thanh Điền ra sao sau khi nhập viện cấp cứu?

GĐXH - NSND Thanh Điền cho biết ông nhập viện trong tình trạng huyết áp cao và nhịp tim nhanh, trải qua nhiều đau đớn trước khi bước vào ca mổ.

Mới đây, NSND Thanh Điền gây chú ý khi chia sẻ trên trang cá nhân tình trạng sức khỏe khiến khán giả xót xa. Ở tuổi 81, "ông hoàng sân khấu" cải lương đang đối mặt nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn do biến chứng tiểu đường.

"Hơn nửa đời người, đôi mắt này đã cùng tôi đi qua bao vở diễn, nhìn ánh đèn sân khấu và trên hết, là ánh mắt yêu thương của khán giả. Giờ đây, bác sĩ nói đôi mắt ấy có thể mất ánh sáng bất cứ lúc nào. Nghe mà buồn lắm. Tôi không sợ bóng tối cho riêng mình, chỉ sợ một ngày không còn được nhìn thấy nụ cười, giọt nước mắt của khán giả – những điều đã nuôi dưỡng đời nghệ sĩ của tôi", nghệ sĩ Thanh Điền chia sẻ.

Ông cũng khiến khán giả xót xa khi không thể tự viết những dòng chia sẻ: "Tôi không ngờ có ngày mình phải ngồi đây, nhờ giọng nói chuyển thành chữ để gửi tâm sự đến các bạn. Nhưng tôi tin rằng, khi còn giọng nói, còn trái tim, thì ánh sáng sân khấu Tổ Nghiệp trong tôi sẽ chẳng bao giờ tắt".

NSND Thanh Điền đối diện nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn: Tâm sự xót xa từ trái tim nghệ sĩ - Ảnh 2.
NSND Thanh Điền đối diện nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn: Tâm sự xót xa từ trái tim nghệ sĩ - Ảnh 3.

NSND Thanh Điền: "Lời chẩn đoán có thể mất ánh sáng bất cứ lúc nào khiến tim tôi như ngừng đập".

Khi hay tin NSND Thanh Điền phải đối diện ca phẫu thuật mắt đầy rủi ro, nhiều nghệ sĩ, đồng nghiệp và học trò như: Phương Dung, Cát Tường, Bình Tinh,... đã bày tỏ sự lo lắng, động viên ông vượt qua khó khăn. Diễn viên Lương Thế Thành gọi NSND Thanh Điền là ba và viết: "Con cầu chúc cho ba mau bình phục, ba giữ gìn sức khỏe để mổ tốt và hồi phục lại ba nha". NSND Trịnh Kim Chi khích lệ: "Rồi mọi sự sẽ tốt đẹp, thành công thôi… Anh tin nhé".

Trước đó, hồi tháng 7/2024, NSND Thanh Điền từng nhập viện cấp cứu. Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện nghệ sĩ có chỉ số huyết áp lên tới 200mmHg và đường huyết đạt mức 165mg/dL. Ngoài ra, ông còn bị đau do vết thương cũ tái phát và nhịp tim đập nhanh bất thường. Theo chia sẻ từ nam nghệ sĩ, ông nhập viện nhiều lần trước đó nhưng mãi đến hiện tại mới tìm ra được nguyên nhân bệnh, chuẩn bị phẫu thuật.

NSND Thanh Điền đối diện nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn: Tâm sự xót xa từ trái tim nghệ sĩ - Ảnh 4.

NSND Thanh Điền.

NSND Thanh Điền sinh năm 1945, là nghệ sĩ đa tài trong lĩnh vực cải lương, điện ảnh và sân khấu. Ông được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 1993 và NSND năm 2024. Năm 1975, ông kết hôn với nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Thanh Kim Huệ, bà qua đời vì bệnh ung thư năm 2021.

Sau khi cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ qua đời, NSND Thanh Điền chọn cuộc sống bình dị, kín tiếng. Nam nghệ sĩ lập một kênh YouTube, đặt tên Thanh Điền – Thanh Kim Huệ để lưu giữ những khoảnh khắc của vợ. Hiện tại, NSND Thanh Điền thỉnh thoảng tham gia nghệ thuật nhưng không đi diễn nhiều. Ngoài lĩnh vực sân khấu, ông dành phần lớn thời gian đóng phim.



An Khánh
