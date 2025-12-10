Nghệ sĩ Thương Tín: Từ tài tử hào hoa đất Phan Rang đến những năm tháng cuối đời nhiều sóng gió
GĐXH - Với người yêu mến nghệ sĩ Thương Tín, ai cũng biết rõ những năm tháng cuối đời của ông vô cùng vất vả và gặp nhiều sóng gió. Vì thế, khi biết ông mất, nhiều người không khỏi ngậm ngùi.
Nghệ sĩ Thương Tin: Người con Phan Rang tài hoa
Thương Tín sinh năm 1956 trong một gia đình đông con ở Phan Rang - Bình Thuận (nay là Khánh Hòa). Vì đam mê nghệ thuật cải lương từ nhỏ, năm mới 13 tuổi, Thương Tín đã bỏ nhà theo một gánh cải lương để theo đoàn hát lưu diễn khắp nơi.
Sau đó, gia đình gửi ông vào học tại Trường Quốc gia Âm nhạc - Kịch nghệ ở Sài Gòn. Ra trường, ông đầu quân cho đoàn kịch nói Cửu Long Giang rồi đoàn Kim Cương. Tại đoàn Kim Cương, ông được đóng cặp với kỳ nữ Kim Cương và nhanh chóng trở nên nổi tiếng với những vở diễn gây ấn tượng mạnh với khán giả như: Bông hồng cài áo, Vực thẳm chiều cao, Huyền thoại mẹ… Thương Tín đã diễn tổng cộng trên 100 vai kịch, hai phần ba số đó là vai chính, vai kép độc.
Thành công với sân khấu cải lương, Thương Tín bắt đầu tham gia vào lĩnh vực điện ảnh và nhanh chóng được nhiều khán giả biết đến. Một số vai diễn ông thể hiện như: vai thiếu tá Lưu Kỳ Vọng trong Ván bài lật ngửa, tướng cướp Bạch Hải Đường trong SBC, Sáu Tâm trong Biệt động Sài Gòn, Tám Thương trong Chiến trường chia nửa vầng trăng... khiến người xem nhớ mãi. Ông là diễn viên tham gia nhiều phim truyện nhựa, video nhất Việt Nam (tính đến năm 2015) với gần 200 phim.
Tài hoa là vậy nhưng ông cũng vướng phải không ít scandal, trong số đó có vụ việc đánh bạc 17 năm trước. Nhìn lại, ông từng nói: “Tôi biết trong vụ này có người muốn hại tôi”.
Những năm tháng cuối đời sống trong bệnh tật và thiếu thốn của nghệ sĩ Thương Tín
Thương Tín vốn là một nghệ sĩ đào hoa, ông đã có nhiều cuộc tình với nhiều nữ nghệ sĩ. Ông có 4 lần kết hôn nhưng chưa 1 lần tổ chức lễ cưới. Trong đó cuộc hôn nhân đầu tiên để lại trái ngọt là người con trai tên Thanh Tùng, đã lập gia đình và đang là ca sĩ phòng trà tại TP.HCM. Những khi Thương Tín vào TP.HCM đóng phim, hai cha con vẫn thường gặp nhau hàn huyên tâm sự. Thương Tín cũng góp ý nhiều cho con trong chuyện ca hát vì bản thân ông từng có khoảng thời gian đi hát trong các đoàn ca nhạc kịch.
Tuổi già, Thương Tín lại lầm lũi một mình, không vợ, cũng chẳng sống gần con. Tưởng đâu, Thương Tín sẽ sống cuộc sống độc thân đến hết đời thì bất ngờ, ở tuổi 58, ông hay tin mình lại lên chức... bố. Người vợ trẻ của Thương Tín tên là Kim Chi, lúc đó chỉ 27 tuổi, cùng quê với ông. Kim Chi cho biết cô chỉ là một người con gái bình thường như bao cô gái khác ở quê với công việc hằng ngày là nội trợ và làm vài công việc lặt vặt khác để kiếm sống. Tuy nhiên, cuộc sống của cô đã thay đổi từ khi gặp nam diễn viên đào hoa lừng lẫy một thời này.
Sau khi kết hôn ông gặp biến cố về sức khỏe. Ông cho biết, sau lần đột quỵ, sức khỏe của ông suy yếu hẳn nhưng vẫn "cố sống". Khi được hỏi, ông có đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên không, Thương Tín trả lời: "Sức khỏe của mình thì mình tự biết, đi kiểm tra tốn tiền lắm. Trên mạng cho tôi chết 4, 5 lần rồi, giờ có chết nữa cũng không sao".
Sau đột quỵ, giọng nói của Thương Tín ngọng nghịu, nói chuyện không được tròn vành rõ chữ nhưng vẫn được người hâm mộ mời đi hát. Mỗi khi đi show, ông vẫn được khán giả yêu thương. "Người ta thương mình thì mình hạnh phúc. Là nghệ sĩ mà người ta không thương mình, không xem mình nữa thì buồn, giống như hết nghề rồi", nam diễn viên "Biệt động Sài Gòn" nói.
Những năm gần đây, ông được nhạc sĩ Tô Hiếu cưu mang, mời đi show. Nhưng cũng có lúc, Thương Tín và nam nhạc sĩ xảy ra chút khúc mắc, ông lại lẳng lặng bỏ đi. Gần 1 năm gần đây, ông ở lại hẳn quê hương và không muốn lên Sài Gòn làm việc nữa. Nghệ sĩ Thương Tín sống cùng mẹ và mất tại quê nhà trong vòng tay gia đình vào ngày 8/12.
Tài sản nghệ sĩ Thương Tín để lại là gì?Xem - nghe - đọc
GĐXH - Nghệ sĩ Thương Tín qua đời tối 8/12 đã để lại sự thương tiếc trong lòng khán giả, đặc biệt những người yêu mến phim của ông. Tài sản ông để lại chính là những vai diễn xuất sắc trong thập niên 80-90.