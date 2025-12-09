Hoa hậu Diễm Hương khiến khán giả kinh ngạc vì sắc vóc sau 2 tuần sinh con

Hoa hậu Diễm Hương mới đây khoe con trai mới sinh và điều khiến khán giả bất ngờ chính là sắc vóc của cô. Rất nhiều fan đã tò mò về body của người đẹp, Diễm Hương cuối cùng sẵn sàng chia sẻ.

Hoa hậu Diễm Hương sau sinh.

Cô viết cảm ơn những lời khen tặng của mọi người: "Hương rất cám ơn mọi người đã gửi lời chúc mừng đến con trai Hương và khen Hương. Hương rất hạnh phúc và vui sướng khi sau 1 thập kỷ mình lập lại điều kỳ diệu mà vẫn được nhiều lời khen tặng".

Tiếp đó, Hoa hậu Diễm Hương trải lòng rằng ở thời điểm hiện tại, cô cảm thấy mình khác, khi đặt bức ảnh từ 10 năm trước cạnh bức ảnh bây giờ. Tuy nhiên cô không tiếc nuối vì thích hình ảnh hiện tại hơn.

Hình ảnh hiện tại và cách đây 10 năm của Hoa hậu Diễm Hương.

"Hương cảm nhận Hương thích mình của bây giờ, bởi cùng 1 thời gian của quá trình sinh nở, Hương thấy mình bây giờ nhìn nhiều sức sống hơn, được trọn vẹn hơn rất nhiều. Ngoài tình mẫu tử, sinh con thì Hương cũng được trải nghiệm trọn vẹn tình thương của đấng sinh thành, và cũng cảm nhận nhiều sự yêu thương bạn đời dành cho riêng mình", Hoa hậu Diễm Hương nói.

Ngoài ra, Hoa hậu Diễm Hương tiết lộ bí quyết giữ dáng, cô chia sẻ: "Hương không có bí quyết gì ngoài việc duy trì thói quen ăn uống vừa đủ. Hương bắt đầu các bước chăm sóc bản thân phù hợp với hoàn cảnh và sức khoẻ hiện tại".

Diễm Hương cũng chia sẻ cuộc sống hiện tại khi rời quê nhà sang Canada đã dần ổn định hơn. Trước khi sinh con, cô làm nghề MC để kiếm thêm thu nhập. Ngoài nghề MC, Hoa hậu Diễm Hương còn nhận thêm cả công việc make-up.

Vợ chồng Hoa hậu Diễm Hương hạnh phúc tại Canada.

Bên cạnh đó, cô còn làm thêm nghề xăm thêu, làm đẹp để có tiền lo cho mình và con trai ở Canada. Theo người đẹp, cuộc sống ở đây có mức sống cao nên cô làm nhiều việc khác nhau để đỡ khó khăn.

Ngoài làm MC, làm đẹp, Hoa hậu Diễm Hương còn kinh doanh thêm các mặt hàng để có thu nhập. Dù làm nhiều công việc nhưng Hoa hậu Diễm Hương vẫn phải sống tằn tiện, tích lũy để lo cho tương lai. Hiện tại, gia đình cô vẫn đi thuê nhà. Trong cuộc sống hàng ngày, cô và chồng thay nhau làm công việc nhà như nội trợ, dọn dẹp phòng ốc.

Những gì Hoa hậu Diễm Hương trải qua ở xứ người khiến nhiều người cảm thán. Dù đăng quang một cuộc thi hoa hậu lớn cách đây 15 năm nhưng người đẹp vẫn không "đổi đời". Cô lựa chọn cuộc sống bình thường và trải qua tình duyên lận đận.

TIPS lưu ý dành cho các mẹ sau sinh để được khỏe đẹp như Diễm Hương: Các chị em lưu ý sau sinh cần tập trung phục hồi sức khỏe thể chất và tinh thần: nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống đủ chất, vệ sinh cá nhân và vùng kín sạch sẽ, vận động nhẹ nhàng (sau 1-2 tuần), và giữ tinh thần vui vẻ, tránh căng thẳng; đồng thời học cách cho con bú đúng, theo dõi dấu hiệu bất thường ở cả mẹ và bé, kiêng cữ hợp lý (tránh đồ cay, rượu bia, caffeine, vận động mạnh), và tái khám theo lịch để đảm bảo hồi phục tốt nhất. Cụ thể có 2 điều cần hồi phục: 1. Hồi phục sức khỏe thể chất - Nghỉ ngơi: Các chị em nên ưu tiên ngủ đủ giấc, ngủ cùng bé khi bé ngủ, để cơ thể phục hồi. - Dinh dưỡng: Chị em ăn đa dạng thực phẩm giàu sắt, protein, vitamin (thịt, cá, trứng, sữa, rau xanh đậm). Uống nhiều nước ấm. - Vận động: Nên đi lại nhẹ nhàng trong nhà. Tránh nâng vật nặng, tập thể dục cường độ cao trong 6-8 tuần đầu. - Vệ sinh: + Vùng kín: Rửa bằng nước ấm, thấm khô, thay băng vệ sinh 3-4 giờ/lần. + Vết khâu: Vệ sinh sạch sẽ, thấm khô. + Tắm: Tắm nước ấm, không ngâm mình quá lâu. + Tư thế: Nằm nghiêng trái để máu lưu thông tốt hơn. 2. Chăm sóc sức khỏe tinh thần - Giữ tâm trạng: Vui vẻ, thoải mái; gia đình động viên, chia sẻ. - Tránh căng thẳng: Mệt mỏi, lo âu, buồn bã kéo dài có thể là dấu hiệu trầm cảm sau sinh.