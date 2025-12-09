Hình ảnh con gái 12 tuổi của Thương Tín

Con trai Thương Tín thất thần trước sự ra đi của cha GĐXH - Thanh Tùng - con trai Thương Tín - đau buồn, bàng hoàng trước sự ra đi của cha.

Nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết, Thương Tín ra đi đột ngột vào lúc 18h50 ngày 8/9, để lại nhiều nỗi niềm cho người thân, đặc biệt là 2 người con: Thanh Tùng (con trai) và Thạch Thảo (con gái). Cả hai đều là những người quan trọng trong cuộc đời ông nhưng không kịp nhận được lời dặn dò nào.

Hiện tại, con gái Thương Tín cùng anh trai và gia quyến chuẩn bị tang lễ cho cố nghệ sĩ tại nhà riêng ở Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ). Theo nhạc sĩ Tô Hiếu, con trai cố nghệ sĩ sống tại TP.HCM đã về quê nhà từ đêm qua. "Tối qua, khi nghe em trai anh Tín báo tin dữ, tôi cùng Thanh Tùng - con trai anh ấy, đã bắt xe về Phan Rang, đến nơi lúc 4h sáng. Trên chuyến xe chạy xuyên đêm, Tùng gần như im lặng suốt chặng đường", Tô Hiếu chia sẻ.

Bên cạnh đó, vợ cũ Thương Tín đã đưa con gái Thạch Thảo sang chịu tang vào rạng sáng 9/12. Theo nhạc sĩ Tô Hiếu, việc chưa được gặp con gái ở những ngày tháng cuối đời là điều tiếc nuối lớn của Thương Tín.

Con trai và con gái Thương Tín lo hậu sự cho cha. Ảnh: Tô Hiếu

Con trai Thương Tín tại đám tang cha. Ảnh: Tô Hiếu

"Lần gặp anh Tín gần đây nhất, tôi thấy anh ấy trầm tính, trầm buồn hơn trước. Lý do một phần vì đi lại khó khăn nên hạn chế giao lưu khiến anh ấy thu mình hơn nhưng một lý do nữa là anh ấy luôn muốn gặp con gái, anh ấy nói đã lâu không gặp được con. Vợ cũ của anh Tín cắt đứt liên lạc nên muốn gặp con gái cũng khó. Anh ấy vẫn tâm niệm: Để lúc nào đó tôi sẽ tới thăm con", nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ.

Con gái Thương Tín tên là Bùi Thạch Thảo, năm nay 12 tuổi, là con người vợ thứ 4 của nam nghệ sĩ. Vợ cũ kém ông 32 tuổi, cả hai đến với nhau vì sự cảm thông, chia sẻ, sau đó quyết định sinh con để thêm gắn bó. Khi có con gái, Thương Tín từng tâm sự cảm thấy mình như trẻ ra và ông đi đóng phim vì con gái.

Thương Tín cùng con gái và vợ cũ khi còn sống cùng nhau.

Thương Tín sinh năm 1956 tại Phan Rang, Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ), từng là ngôi sao sân khấu và điện ảnh hàng đầu Việt Nam. Ông bắt đầu theo đuổi nghệ thuật từ năm 13 tuổi, tốt nghiệp Trường Quốc gia Âm nhạc - Kịch nghệ Sài Gòn, từng gắn bó với nhiều đoàn kịch lớn như Cửu Long Giang, Kim Cương. Với hơn 100 vai diễn sân khấu và hơn 200 bộ phim, ông ghi dấu qua các tác phẩm kinh điển như: Ván bài lật ngửa, Biệt động Sài Gòn, SBC và Chiến trường chia nửa vầng trăng,...

Từng đứng trên đỉnh cao danh vọng, những năm cuối đời, Thương Tín sống cô đơn, gặp nhiều khó khăn.

Cuối đời, Thương Tín chia tay với người vợ thứ 4, con gái duy nhất ở cùng mẹ, còn ông chuyển về sống với người mẹ già 90 tuổi tại Phan Rang. Em trai cố nghệ sĩ từng lập nghiệp ở Lâm Đồng (Phan Thiết cũ) nay bán nhà, đưa vợ con về Khánh Hòa (Phan Rang cũ) để tiện chăm lo mẹ già và anh trai. Trước đây vợ chồng em trai sống bằng nghề may, giờ chỉ còn vợ đi làm, người chồng túc trực lo cơm nước, sinh hoạt cho cả nhà. Dù kinh tế khó khăn, họ động viên nhau cố gắng. Ngoài ra, những người em khác của Thương Tín cũng đóng góp chi phí.