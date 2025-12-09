Mới nhất
'Bóng hồng màn ảnh' một thời của Thương Tín xót xa nói lời tiễn biệt

Thứ ba, 19:10 09/12/2025 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Nghệ sĩ Diễm My, NSND Lê Khanh và nhiều đồng nghiệp thừa nhận tài hoa Thương Tín, tiếc nuối những năm tháng cuối đời và xót xa sự ra đi của nam diễn viên.

Hình ảnh con gái 12 tuổi của Thương TínHình ảnh con gái 12 tuổi của Thương Tín

GĐXH - Con gái Thương Tín đã có mặt để chịu tang cha. Đáng buồn là con gái sống với vợ cũ nên suốt một thời gian dài cố nghệ sĩ chưa được gặp con.

Nghệ sĩ Thương Tín vừa qua đời sau thời gian chống chọi bệnh tật. Nhiều đồng nghiệp, bạn bè và công chúng xót thương, nhớ mãi hình ảnh vang bóng một thời của ông.

Diễn viên Diễm My và Thương Tín từng đóng chung bộ phim nổi tiếng "Dòng sông hoa trắng" (sản xuất năm 1989) của đạo diễn Trần Phương - một tác phẩm làm nên chuyện tình của họ cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời vào cuối thập niên 1980. Sau khi hay tin sự ra đi của "người tình màn ảnh", nữ nghệ sĩ ngậm ngùi: "Đời người hữu hạn. Có lẽ vì thế chúng ta phải chấp nhận những cuộc chia ly dẫu chưa bao giờ sẵn sàng. Cuộc đời anh Thương Tín đi qua nhiều quãng thăng trầm. Tuy nhiên trên hành trình đó anh cũng từng tỏa sáng như một ngôi sao - vốn là món quà quý giá nhất cho những ai theo đuổi con đường nghệ thuật.

Trong thời khắc này, tin rằng những điều đẹp nhất trong cuộc đời anh sẽ ở lại với khán giả, mọi người. Đó cũng là lời tiễn biệt đầy tử tế nhất. Thương mến và mong anh an nghỉ".

NSND Kim Cương, Trịnh Kim Chi xót xa cuộc đời buồn của Thương Tín - Ảnh 1.

Diễm My từng may mắn được đóng chung phim "Dòng sông hoa trắng" với Thương Tín. Ảnh: TL

Trong cuốn hồi ký "Thương Tín – Một đời giông bão" ra mắt hồi 2015, cũng có nhắc đến Diễm My như một mối tình đẹp của thời đã qua. Diễm My cũng đã công bố những tấm ảnh thuở là người yêu của Thương Tín.

Không né tránh như một số bóng hồng khác, Diễm My đã thẳng thắn bày tỏ với truyền thông: "Tôi luôn trân trọng cuộc tình này và cảm ơn cuộc đời vì đã được anh yêu thương và dạy bảo rất nhiều về diễn xuất" trong ngày Thương Tín ra mắt cuốn hồi ký năm 2015.

"Nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My cũng thành thật tiết lộ từng chủ động lên kế hoạch để chinh phục trái tim người đàn ông đào hoa này. Cả hai có 2 năm mặn nồng bên nhau, vào những năm 1980. Khi ấy, Diễm My tham gia diễn xuất phim do Thương Tín làm đạo diễn. Thời đó, sau khi chia tay với Thương Tín, 7-8 năm sau Diễm My lập gia đình.

NSND Minh Châu - người có duyên hợp tác với Thương Tín từ thời kỳ hoàng kim và cũng là người đóng cùng với ông trong bộ phim cuối đời "Cu li không bao giờ khóc" (2022), bà thừa nhận rằng dù không quá bất ngờ khi nghe tin Thương Tín qua đời, lòng vẫn nặng trĩu. 

Với bà, Thương Tín là một trong những trường hợp đáng tiếc nhất của giới nghệ sĩ: Một cuộc đời từng bôn ba, từng rực rỡ, nhưng lại lụi tàn quá sớm. "Tôi tiếc cho Thương Tín đến xót xa. Thương và xót lắm!", bà nghẹn ngào nói.

'Bóng hồng màn ảnh' một thời của Thương Tín xót xa nói lời tiễn biệt - Ảnh 3.

NSND Minh Châu và Thương Tín trong bộ phim "Culi không bao giờ khóc" được quay năm 2022 và ra rạp tháng 11/2024. Đây được xem như là phim cuối đời Thương Tín tham gia.

NSND Kim Cương lặng người khi hay tin nghệ sĩ Thương Tín qua đời: "Sau nghệ sĩ Vân Hùng rồi nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín, bây giờ Thương Tín đã bỏ tôi rời xa… Mỗi lần nghe tin là một lần trái tim tôi rơi xuống".

NSND Kim Cương chia sẻ đã chứng kiến những thăng trầm đời nghệ sĩ của ông nhưng với bà, Thương Tín mãi là chàng kép đẹp phong độ, điềm đạm, có ánh mắt làm sáng bừng cả khán phòng mỗi khi bước ra sân khấu. Bà trân trọng những gì ông đã cống hiến: từ sân khấu đến điện ảnh, từ những vai đào kép kinh điển đến hình ảnh tài tử từng được hàng triệu khán giả nữ xem là thần tượng.

"Thương Tín đã để lại dấu ấn khó phai trên sân khấu và điện ảnh. Dẫu đời em có những khúc quanh, nhưng khán giả và bạn nghề sẽ nhớ em… nhớ một Thương Tín rất phong độ trên sân khấu, trên màn ảnh, diễn xuất rất nam tính, tài hoa", nữ nghệ sĩ tâm sự.

'Bóng hồng màn ảnh' một thời của Thương Tín xót xa nói lời tiễn biệt - Ảnh 4.

Thương Tín và NSND Kim Cương

Nghệ sĩ Thanh Loan - người vào vai ni cô Huyền Trang trong "Biệt động Sài Gòn" - nhớ lại thời làm phim cùng Thương Tín trong bối cảnh đoàn sống và sinh hoạt tập thể. Bà cho biết mỗi lần có cảnh quay chung, Thương Tín luôn đến đúng giờ, ngoài đời hiền lành, tươi tắn, cởi mở và không hề có khoảng cách giữa nghệ sĩ hai miền. Dù vai Sáu Tâm và ni cô Huyền Trang không tương tác trực tiếp, họ vẫn thường gặp nhau tại phòng hóa trang, trò chuyện và hỏi thăm đời sống.

Lần gặp lại trong chương trình "Ký ức vui vẻ" (2019) là dịp hiếm hoi để các diễn viên đoàn phim tái ngộ. Khi ấy, chỉ còn bốn nghệ sĩ của phim góp mặt gồm bà, Hai Nhất, Hà Xuyên và Thương Tín. Nghệ sĩ Thanh Loan cho biết khoảnh khắc đứng chung sân khấu, nhìn lại những thước phim cũ và nghe tiếng vỗ tay của khán giả khiến cả bốn người hạnh phúc, như sống lại thời tuổi trẻ. Nhưng niềm vui ấy xen lẫn nỗi thương cảm khi bà nhận ra dấu vết thời gian hằn rõ trên từng đồng nghiệp. Với bà, đó là cuộc hội ngộ đẹp nhưng thấm đẫm sự bùi ngùi của người nghệ sĩ trải qua biến thiên cuộc đời.

Phim xưa của Thương Tín được Tô Hiếu chia sẻ trên kênh TikTok nam nghệ sĩ.


 

