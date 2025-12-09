Con trai Thương Tín thất thần trước sự ra đi của cha

Thương Tín qua đời GĐXH - Thương Tín - tượng đài một thời của điện ảnh Việt - đã qua đời tối 8/12, hưởng thọ 70 tuổi.

Con trai Thương Tín chưa hết bàng hoàng

Sáng 9/12, thông tin nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ về sự ra đi của nghệ sĩ Thương Tín đã khiến nhiều khán giả bàng hoàng.

Theo thông tin từ gia đình, nam tài tử "Biệt động Sài Gòn" trút hơi thở cuối cùng vào 18h50 ngày 8/12 tại nhà riêng ở Phan Rang, sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật và tuổi già sức yếu. Ông hưởng thọ 70 tuổi.

Ngay khi hay tin, Tô Hiếu cùng Thanh Tùng - con trai Thương Tín - đã có mặt tại Phan Rang trong đêm để lo hậu sự. Trong chia sẻ mới nhất với Gia đình & Xã hội, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết Thanh Tùng vẫn chưa hết bàng hoàng, thất thần sau khi cha ra đi. "Từ khi hay tin đến giờ Tùng không nói gì nhiều, im lặng suốt chuyến xe đêm từ Sài Gòn về Phan Rang. Tôi cảm nhận Tùng đau buồn lắm, cảm xúc không nói thành lời", Tô Hiếu chia sẻ.

Anh Thanh Tùng - con trai Thương Tín - túc trực tại Phan Rang làm lễ tang cho cha. Ảnh: Tô Hiếu

Con trai Thương Tín là Bùi Thanh Tùng, từng theo nghiệp ca sĩ nhưng không lâu dài. Sau này anh cùng vợ con chuyển sang buôn bán nhưng cuộc sống vẫn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, anh vẫn là người con hiếu thảo, rất nhiều lần lên tiếng muốn đưa Thương Tín về để phụng dưỡng ở TP.HCM.

"Nhiều lần Tùng muốn ba về ở chung với vợ chồng mình, để lo cho ba nhưng ba không chịu. Ba muốn có sự riêng tư. Khi ba đi khám bệnh, chính Tùng là người đưa ba đi khám, chứ không phải là không quan tâm ba", Thanh Tùng từng chia sẻ.

Nhạc sĩ Tô Hiếu cũng cho biết 2 cha con Thương Tín không hợp tính nhau nên dù được đề nghị về ở cùng con trai ông đều từ chối. Bởi thực tế, thời điểm anh cưu mang Thương Tín, đưa về chăm sóc ở nhà riêng thì hai vợ chồng Thanh Tùng cũng nhiều lần gọi điện quan tâm hoặc đến thăm nom. Thậm chí thời điểm khi nổ ra mâu thuẫn từ Thương Tín với Tô Hiếu, Thanh Tùng còn thay cha xin lỗi, mong nhạc sĩ thông cảm.

Con trai nghệ sĩ Thương Tín là kết quả của cuộc hôn nhân đầu

Nghệ sĩ Thương Tín có đời tư đầy thăng trầm và nhiều cuộc tình trắc trở. Bùi Thanh Tùng là "trái ngọt" tình yêu của Thương Tín và Thủy Tiên - tiểu thư một gia đình giàu có. Họ kết hôn với nhau khi mới ngoài đôi mươi và sinh con sớm. Chính vì vậy, cả hai đã nảy sinh những mâu thuẫn và cuối cùng vì Thủy Tiên ghen tuông nên mới chia tay.

Lúc ấy Bùi Thanh Tùng lên 5 tuổi, anh được đưa về cho ông bà nội ở Phan Rang nuôi. 4 năm sau, anh mới trở về sống cùng mẹ ở TP.HCM.

Hồi Thủy Tiên mang thai Thanh Tùng, người trong đoàn kịch Cửu Giang lúc bấy giờ bảo chẳng thấy ai thương vợ như Thương Tín. Vợ mang bầu tám tháng, mỗi ngày ông đều bế vợ lên sáu tầng lầu (trong khu nhà tập thể trên đường Lý Tự Trọng vào khoảng năm 1978), chăm bẵm cho đến khi Tùng ra đời.

Nhưng xa cách do hoàn cảnh gia đình đã lấy mất những tháng ngày cha con sum họp, nghệ sĩ Thương Tín vẫn đau đáu nỗi lòng cho con. Ông từng chia sẻ với truyền thông trong: "Đời này tôi vẫn nợ Tùng một ánh mắt buồn, nợ con giấc mơ âm nhạc, nợ cả sự chăm sóc bảo ban khi con còn nhỏ. Suốt đời nợ con trai tôi một mái ấm gia đình", người nghệ sĩ ở tuổi xế chiều từng tâm sự như vậy.

Thương Tín và con trai.

Còn với Thanh Tùng, ấn tượng về cha của anh bắt đầu từ lúc còn rất nhỏ. Tâm sự với truyền thông trong sự kiện ra mắt "Hồi ký Thương Tín - Một đời giông bão" năm 2015, Thanh Tùng bày tỏ: "Lúc ấy tôi còn nhỏ, học tiểu học thôi. Tôi đến lớp thì cô giáo và các bạn bảo tôi, ba tôi là diễn viên Thương Tín đóng phim "Ván bài lật ngửa" và "Biệt động Sài Gòn" nổi tiếng lắm. Lúc ấy, tôi rất tự hào về ba.

Những kỳ nghỉ hè tôi được ba đón lên ở cùng trên khu tập thể của đoàn kịch, tôi chứng kiến sự yêu mến của người hâm mộ dành cho ba rất lớn. Những lá thư tay gửi đến ba nhiều vô kể, xếp chật ngăn kéo, đựng đầy trong những chiếc bì rất lớn. Ba đọc không xuể đâu, thư gửi về ngày một nhiều, căn phòng nơi ba ở càng trở nên chật chội vì nơi nào cũng thấy một chồng thư của người hâm mộ. Ba lúc ấy đi diễn tối ngày, tôi thường ở nhà một mình và chơi với những bức thư ấy. Tôi nhớ khi ấy tôi 7 tuổi". Khi chia sẻ về chuyện ba mẹ ly hôn, Bùi Thanh Tùng không một lời trách cứ.

Những năm cuối đời của Thương Tín vướng nhiều sóng gió, lận đận thì Thanh Tùng đều có mặt để lo cho cha. Năm 2024, sau khi Thương Tín trở về quê nhà, Thanh Tùng vẫn giữ liên lạc nhưng không thường xuyên vì Thương Tín thay đổi số điện thoại liên tục. Sau này khi có em trai Thương Tín chuyển về Phan Rang sinh sống, chăm sóc anh trai và mẹ thì Thanh Tùng cũng yên tâm hơn.







