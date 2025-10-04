Nghệ sĩ Trà My, Hồ Quang 8 mang Trung thu yêu thương đến bệnh nhân nhi tại Bệnh viện An Việt

Dù còn mấy ngày nữa mới đến Tết Trung thu nhưng Bệnh viện An Việt đã cùng với các nghệ sĩ tổ chức sớm để chúc mừng và trao quà đến các em nhỏ đang điều trị tại đây.

Các nghệ sĩ và ca sĩ nhí trao yêu thương bằng lời ca tiếng hát đến các bệnh nhân nhí của Bệnh viện An Việt.

Chương trình mang tên "Trao yêu thương", là hoạt động thường niên của bệnh viện An Việt, do nghệ sĩ Trà My lên ý tưởng thực hiện từ năm 2022.

Trung thu năm nay, "Trao yêu thương" tiếp tục hướng đến các bệnh nhi để động viên, an ủi các em với hi vọng những món quà này sẽ mang lại một mùa Trung thu ấm áp.

Nghệ sĩ Trà My cho biết, đây là cách để đưa nghệ thuật đến gần hơn với người bệnh, đồng thời cũng biến nghệ thuật thành liều thuốc xoa dịu nỗi đau, giúp bệnh nhân có thêm niềm tin, nghị lực và nụ cười giữa hành trình vượt qua bệnh tật.

Nghệ sĩ Trà My cho biết, các ca sĩ hát không có cat-xê nhưng ai cũng thấy hân hoan vì được làm điều ý nghĩa cho bệnh nhân.

Những món quà nhỏ, những phút giây được nghe hát dù ngắn ngủi nhưng lại mang giá trị tinh thần rất lớn. Không chỉ với các bệnh nhân mà còn với chính người thực hiện là các nghệ sĩ. Bởi cho đi cũng chính là nhận lại, đồng thời lan tỏa những điều tốt đẹp đến cộng đồng. Vì thế, các nghệ sĩ hát không có cat-xê nhưng ai cũng thấy hân hoan vì được làm điều ý nghĩa cho bệnh nhân.

Ca sĩ Yến Ngọc và ca sĩ Hồ Quang 8 biểu diễn trong chương trình.

Trong chương trình, các ca sĩ Hồ Quang 8, Yến Ngọc, Công Đại, Huy Kiện, Quang Hà cùng các ca sĩ nhí đã mang đến các bài hát thiếu nhi, ngợi ca quê hương đất nước. Sôi động nhất là tiết mục ảo thuật của ảo thuật gia Trần Đình Quý, khiến các em nhỏ vô cùng hào hứng.

Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, hơn 200 món quà ý nghĩa đã được các nhà tài trợ gửi tới bệnh nhân đang điều trị nội trú.

Nghệ sĩ Trà My và các nhà tài trợ trao quà, thuốc cho các bệnh nhi.

PGS.TS Nguyễn Thị Hoài An – Giám đốc Bệnh viện An Việt chia sẻ: "Bằng những lời ca tiếng hát, các nghệ sĩ đã trao những món quà tinh thần rất ý nghĩa để an ủi, động viên người bệnh. "Trao yêu thương" không chỉ thể hiện qua chương trình mà còn là tôn chỉ hoạt động của bệnh viện từ khi thành lập. Các bác sĩ, nhân viên y tế ngoài khám chữa bệnh còn phải mang sự ấm áp, động viên để họ yên tâm gửi gắm niềm tin".

Được biết, ngoài chương trình Trao yêu thương, vào các dịp như Quốc tế phụ nữ 8/3, Tết thiếu nhi 1/6, Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10... Bệnh viện An Việt đều có các hoạt động tặng quà cho người bệnh. Hàng tuần, PGS.TS Nguyễn Thị Hoài An và nghệ sĩ Trà My đến từng buồng bệnh để hỏi thăm, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bệnh nhân để động viên họ sớm vượt qua bệnh tật.

PGS.TS Nguyễn Thị Hoài An – Giám đốc Bệnh viện An Việt (áo dài đỏ) thăm và trao quà cho bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Hàng năm, bệnh viện cũng tổ chức các chương trình thăm khám sức khỏe, tặng quà cho các em nhỏ thiệt thòi, có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách cũng như cấp phát thuốc miễn phí... Với Bệnh viện An Việt, những công việc thiện nguyện luôn được ưu tiên bên cạnh việc đầu tư phát triển chuyên môn trong khám chữa bệnh.

Minh Nhật