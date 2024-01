Nghi án người đàn ông tự tử sau khi sát hại vợ cũ: Công an Trà Vinh thông tin

Chiều 24/1, thông tin từ Công an tỉnh Trà Vinh thông tin, đơn vị đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ người phụ nữ tử vong, trên người có nhiều vết thương.

Thông tin ban đầu, bà N.V.Ph (43 tuổi, ngụ xã Tân An) và ông Nguyễn Minh Phong (43 tuổi) là vợ chồng nhưng đã ly hôn vào cuối năm 2023. Nguyễn Minh Phong và bà Ph. có 1 con chung là cháu N.H.P (17 tuổi). Sau khi ly hôn, bà Ph. thuê nhà trọ tại ấp Tân An Chợ, xã Tân An, huyện Càng Long, Trà Vinh).

Đến trưa 23/1, sau khi tan học, cháu P. về nhà trọ của mẹ ăn cơm, nhưng thấy đóng cửa nên đến nhà cha ruột. Gọi cửa nhiều lần nhưng không ai trả lời, P. nhờ hàng xóm sang kêu giúp thì phát hiện có mùi thuốc trừ sâu trong nhà nên cạy cửa vào bên trong.

Khi hàng xóm mở cửa vào, phát hiện ông Nguyễn Minh Phong và vợ cũ nằm bất tỉnh trong phòng ngủ, trên người có nhiều vết thương.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt để phong tỏa hiện trường. Cơ quan điều tra xác định, bà Ph. đã tử vong còn ông Phong được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh trong tình trạng nguy kịch.

Cơ quan CSĐT xác định nguyên nhân ban đầu là do Nguyễn Minh Phong ghen tuông nên đâm chết vợ cũ và sau đó tự tử.

Trước đó, tại tỉnh Bình Định cũng xảy ra vụ việc một người đàn ông sát hại vợ cũ hôm 26/11/2023.

Cụ thể, khoảng 17h30 cùng ngày, tại khối phố Phú Xuân (thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn), Phước dùng dao đâm nhiều nhát vào vợ cũ là chị L.T.B.T. (24 tuổi) khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo Công an huyện Tây Sơn, nguyên nhân ban đầu do mâu thuẫn và Phước ghen tuông với vợ cũ.

Được biết, Phước và chị T. kết hôn vào năm 2020, có một con chung 2 tuổi. Đến năm 2022, hai vợ chồng ly hôn nhưng vẫn thuê nhà sống chung tại thị trấn Phú Phong. Tháng 7, Phước vào TP.HCM làm thuê, chị T. và con trai chuyển đến ở cùng với mẹ ruột tại khối phố Phú Xuân.

Ngày 25/11, Phước về huyện Tây Sơn và ở lại nhà mẹ của chị T. Trưa 26/11, Phước cùng chị T. tổ chức sinh nhật cho con trai. Sau đó, Phước đi mua một nhẫn vàng về tặng nhưng chị T. không nhận nên hai người có lời qua tiếng lại.

Đến khoảng 17h cùng ngày, chị T. tiếp tục nặng lời nên Phước chém chị T. khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 30/11/2023, lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với Phan Hữu Phước (33 tuổi, ngụ xã Bình Tân, huyện Tây Sơn) về tội Giết người có tính chất côn đồ.