Nghỉ hưu tôi mới hiểu: Càng mong đợi ở con, càng dễ tổn thương
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, người phụ nữ 65 tuổi nhận ra bài học sâu sắc: đừng trông chờ vào con cái, chỉ có độc lập tài chính và tinh thần mới mang lại bình yên.
Câu chuyện nghỉ hưu của bà Lin Yuping, 58 tuổi được chia sẻ trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc) nhận được sự quan tâm của mọi người.
Tôi là Lin Yuping, 68 tuổi, sống tại Trung Quốc. Xuất thân trong một gia đình nghèo khó, con đường học vấn của tôi là hành trình đầy gian nan. Được bước chân vào giảng đường đại học là cả một kỳ tích.
Sau khi ra trường, tôi trở thành giáo viên, công việc không giúp tôi giàu có, nhưng cho tôi cảm giác được tôn trọng và một khoản thu nhập ổn định.
Như bao cô gái khác, đến tuổi lập gia đình, tôi kết hôn với một người đàn ông xuất thân khá giả. Chồng tôi là con trai duy nhất, được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ.
Cuộc sống hôn nhân ban đầu khá êm đềm, cho đến khi tôi sinh con gái đầu lòng. Việc không sinh con trai khiến nhà chồng tỏ thái độ lạnh nhạt, và vài năm sau, chồng tôi phản bội.
Khi phát hiện anh ta có người khác, mẹ chồng ban đầu phản đối, nhưng khi biết "người mới" mang thai con trai, bà lập tức đổi thái độ.
Tôi buộc phải ra đi, chấp nhận ly hôn trong cay đắng. Tôi nuôi con một mình, không nhận trợ cấp, chỉ dựa vào đồng lương giáo viên và sự chăm chỉ của bản thân.
Những năm tháng ấy rất khó khăn, nhưng tôi chưa bao giờ khuất phục. Tôi dành dụm từng đồng, rồi mua được căn nhà nhỏ đầu tiên.
Khi thị trường bất động sản sôi động, tôi bán căn nhà ấy, xoay vòng đầu tư và may mắn kiếm được khoản tiền khá. Tôi nhận ra, dù tuổi nào, phụ nữ cũng cần có tài chính độc lập để không bị phụ thuộc hay tổn thương.
Bằng số tiền tích góp, tôi đầu tư cho con gái học hành đầy đủ. Con tôi đỗ đại học danh tiếng, có công việc ổn định và lập gia đình.
Tôi từng hy vọng khi nghỉ hưu, cuộc sống sẽ nhẹ nhõm hơn, được con chăm sóc, được gần gũi cháu ngoại. Nhưng đời không như mơ.
Con gái tôi phải sống trong cảnh mẹ chồng khó tính, bị kiểm soát tài chính và thời gian. Dần dần, chúng tôi ít gặp nhau.
Càng về sau, tôi càng hiểu: con có cuộc đời riêng, cha mẹ không thể trông chờ quá nhiều. Đó là bài học lớn nhất tôi nhận ra khi bước vào tuổi nghỉ hưu.
Tuổi nghỉ hưu không phải để ngồi yên
Sau khi nghỉ hưu, tôi thử mở cửa hàng văn phòng phẩm trước cổng trường học, nhưng việc buôn bán không thuận lợi vì thời đại mua sắm trực tuyến đã thay đổi mọi thứ.
Tôi lại cùng bạn mở quán nướng nhỏ, song không lâu sau, vì mâu thuẫn, quán phải đóng cửa. Tôi chợt hiểu rằng, mình đã quen với sự độc lập và không thích phụ thuộc ai dù là chồng, con hay bạn bè.
Có thời gian, tôi thử sống nhàn nhã: ăn ba bữa, xem điện thoại, đi dạo công viên. Nhưng chỉ sau vài tháng, cơ thể mệt mỏi, tinh thần trống rỗng.
Tôi nhận ra, làm việc không chỉ để kiếm tiền, mà để giữ cho đầu óc minh mẫn và cuộc sống có ý nghĩa. Vì vậy, tôi bắt đầu học cách sử dụng mạng xã hội, quay video chia sẻ cuộc sống hàng ngày của một người về hưu.
Bất ngờ thay, nhiều người thích những video mộc mạc, giản dị của tôi: cách dọn dẹp nhà cửa, chọn đồ gia dụng, giữ gìn sức khỏe, hay những mẹo dạy con hữu ích.
Tôi trở thành một blogger tuổi nghỉ hưu, có thêm thu nhập và niềm vui mỗi ngày. Ngoài lương hưu và tiền tiết kiệm, tôi còn có nguồn thu nhập thụ động, giúp bản thân tự chủ, không cần phụ thuộc ai.
Chỉ có tự lập mới mang lại bình yên tuổi già
Có người nói tôi già rồi mà còn ham kiếm tiền. Tôi chỉ cười. Vì ai từng trải qua nghèo khó mới hiểu, tiền không chỉ là vật chất nó là cảm giác an toàn, là tấm khiên bảo vệ tuổi già trước những biến động.
Tôi yêu tiền, nhưng tôi yêu sự tự do mà nó mang lại hơn.
Năm ngoái, tôi trích 200.000 NDT để tài trợ cho một trường tiểu học vùng núi. Số tiền không lớn, nhưng tôi tin rằng, đôi khi chỉ một hành động tử tế cũng có thể thắp sáng niềm hy vọng cho ai đó.
Khi cho đi, tôi không mong được đền đáp vì tôi biết giá trị thật sự của nghỉ hưu an nhiên nằm ở chỗ: vẫn có thể cống hiến, vẫn được sống có ích.
Bây giờ, mỗi sáng thức dậy, tôi vẫn có việc để làm, có mục tiêu để hướng tới. Tôi không còn mong đợi con cái phải lo cho mình. Tôi tự lo cho mình bằng sức khỏe, bằng trí tuệ và bằng chính đôi tay này.
Cuộc đời dạy tôi rằng: nghỉ hưu không phải là kết thúc, mà là khởi đầu của một hành trình sống khác, nơi ta học cách yêu bản thân, tự do và bình thản hơn.
Vợ sốt 39 độ và lời nói cay nghiệt của chồng khiến cô lập tức muốn ly hônTâm sự - 16 giờ trước
GĐXH - Giây phút ấy tôi nhận ra sự nhẫn nhịn bấy lâu nay là để nhận lại như thế này sao, đời này tôi lấy nhầm chồng rồi.
Tuổi già hạnh phúc, an nhiên của tôi: Không viện dưỡng lão, không giúp việc, không ở cùng con cháuTâm sự - 19 giờ trước
GĐXH - Bí quyết sống hạnh phúc tuổi già của người phụ nữ 70 tuổi khiến ai cũng bất ngờ: không tốn kém, không cô đơn, mà vẫn tràn đầy niềm vui.
Rời phòng sinh, con dâu bật khóc nhận chiếc khăn tay mẹ chồng đưaTâm sự - 21 giờ trước
Mất gần 9 năm chạy chữa khắp nơi, tôi mới mang song thai con gái. Nhưng tôi chạnh lòng khi mẹ chồng chỉ lên thăm 1 lần và ít khi gọi điện hỏi han tình hình. Tới ngày sinh con, tôi mới vỡ lẽ sự thật.
Mừng cưới 5 triệu đồng bị mắng là 'tệ bạc': Tôi ám ảnh mãi 1 chỉ vàng bạn tặng năm xưaTâm sự - 23 giờ trước
GĐXH - Hôm tôi đám cưới thì bạn mừng cưới tôi một chỉ vàng. Đến khi bạn cưới tôi đang lâm cảnh khó khăn, công ty phá sản, mẹ ốm đau liên miên.
Mẹ mất sớm, bố tù tội, cô gái bật khóc khi nghe mẹ bạn trai nói một câuTâm sự - 1 ngày trước
Từ nhỏ, tôi luôn mặc cảm về hoàn cảnh gia đình mình khi mẹ mất sớm, bố vào tù ra tội, bỏ bê con cái. Ngày mẹ bạn trai về thăm ông bà ngoại, lòng tôi như lửa đốt. Tôi đã nghĩ tới kịch bản xấu nhất.
73 tuổi, tôi chọn vào viện dưỡng lão: Con trai, con dâu mừng ra mặt, còn hàng xóm rơi nước mắtTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày bà dọn đồ rời khỏi nhà con trai để vào viện dưỡng lão, ai cũng thấy ngạc nhiên, riêng con trai và con dâu bà lại mừng ra mặt.
Mừng cưới bạn thân 5 triệu, cô gái sững sờ khi mở phong bì bạn mừng sau 2 nămTâm sự - 1 ngày trước
Ngày bạn thân cưới, tôi mừng 5 triệu đồng. Hai năm sau, tôi kết hôn, bạn mừng lại số tiền mà ngay cả bản thân tôi cũng chưa từng nghĩ đến, kèm lời nhắn nhủ đầy thân tình.
Thông gia nghèo đem sính lễ đi bán, cả họ xúc động khi biết lý doTâm sự - 2 ngày trước
Sau đám cưới, trước 11 mâm sính lễ nhà trai mang đến, nhà gái quyết định đem bán gần hết rồi chuyển số tiền đó tới vùng lũ, giúp đỡ bà con gặp khó khăn.
Tôi 55 tuổi, vừa nghỉ hưu đã làm ngay 5 việc khiến cuộc đời vui vẻ và an nhiênTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Ở tuổi 55, sau khi chính thức nghỉ hưu, tôi không chọn an phận hay buông xuôi, mà bắt đầu một hành trình mới để tìm lại chính mình.
Tháng nào bố chồng cũng đưa cho tôi 10 triệu nhưng ngày thông gia đến thăm, câu ông nói khiến tôi chạnh lòngTâm sự - 2 ngày trước
Ông kể lể nhiều lắm, bố mẹ tôi thì nể nên cứ gật gù khen lại ông.
Tuổi già hạnh phúc, an nhiên của tôi: Không viện dưỡng lão, không giúp việc, không ở cùng con cháuTâm sự
GĐXH - Bí quyết sống hạnh phúc tuổi già của người phụ nữ 70 tuổi khiến ai cũng bất ngờ: không tốn kém, không cô đơn, mà vẫn tràn đầy niềm vui.