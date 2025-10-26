Ăn dặm không đúng cách là hại con: Bí quyết xây dựng thực đơn đủ 4 nhóm dưỡng chất cho trẻ

Các nguyên tắc xây dựng thực đơn ăn dặm khoa học và cân bằng

Ăn dặm đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chế độ dinh dưỡng của trẻ, từ việc chỉ uống sữa mẹ sang làm quen với các thực phẩm rắn. Khi bố mẹ xây dựng bữa ăn khoa học, trẻ không chỉ nhận đủ dưỡng chất thiết yếu mà còn hình thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện về cả thể chất lẫn trí não.

Theo TS.BS Phan Bích Nga (Viện Dinh dưỡng Quốc gia), trẻ nên bắt đầu ăn dặm từ khi tròn 6 tháng tuổi. Lý do là lúc này, nguồn năng lượng và dưỡng chất từ sữa mẹ không còn đủ để cung cấp cho nhu cầu phát triển ngày càng tăng của trẻ.

Giai đoạn ăn dặm là cột mốc quan trọng, nhưng không phải ai cũng biết cách xây dựng thực đơn cân bằng cho con. Nhiều bậc cha mẹ loay hoay giữa các nhóm thực phẩm, không rõ làm thế nào để đảm bảo đủ 4 nhóm dưỡng chất cần thiết. Video trong bài này sẽ gợi ý những bí quyết giúp bố mẹ tối ưu bữa ăn dặm, vừa khoa học vừa dễ áp dụng, để con phát triển khỏe mạnh từ những bữa ăn đầu đời.