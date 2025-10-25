Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Ăn dặm sai là thảm họa: Đây là những thực phẩm tốt và không tốt cho trẻ

Thứ bảy, 11:48 25/10/2025 | Mẹ và bé
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ăn dặm sai cách có thể hại trẻ. Khám phá những thực phẩm tốt và cần tránh, giúp con phát triển toàn diện, khỏe mạnh từ đầu đời.

Giai đoạn ăn dặm – bước ngoặt quan trọng trong phát triển của trẻ

Theo Phó giáo sư - Tiến sĩ – Bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng (Giám đốc Trung tâm Tư vấn, phục hồi dinh dưỡng và kiểm soát béo phì, Viện Dinh dưỡng Quốc gia) cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo nên bắt đầu cho trẻ ăn dặm khi tròn 6 tháng tuổi. Lúc này, sữa mẹ vẫn là nguồn dinh dưỡng chính, nhưng cơ thể trẻ đã bắt đầu cần thêm năng lượng và dưỡng chất từ thức ăn đặc.

Nguyên tắc ăn dặm là "từ ít đến nhiều, từ loãng đến đặc, từ đơn giản đến phức tạp". Cha mẹ nên bắt đầu bằng các loại bột mịn, cháo loãng nấu từ gạo, sau đó thêm rau củ nghiền, rồi dần dần bổ sung thịt, cá, trứng, dầu ăn.

Trẻ nhỏ có hệ tiêu hóa rất nhạy cảm, vì vậy việc cân đối khẩu phần là điều cực kỳ quan trọng. Khi mới tập ăn dặm, trẻ chỉ nên ăn một bữa nhỏ mỗi ngày, sau đó tăng dần lên 2-3 bữa tùy theo khả năng hấp thu.

Cha mẹ cần chú ý tới sự cân bằng giữa 4 nhóm chất: tinh bột, đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Đặc biệt, chất béo tốt đóng vai trò hỗ trợ hấp thu các vitamin tan trong dầu như A, D, E, K – nên đừng bỏ qua dầu ăn dành cho trẻ.

Vậy những thực phẩm nào cha mẹ nên hoặc không nên cho trẻ ăn trong quá trình ăn dặm? Mời bạn theo dõi video này.

Thời điểm phù hợp nhất nên cho trẻ ăn dặmThời điểm phù hợp nhất nên cho trẻ ăn dặm

Do mỗi trẻ đều có thể trạng, tình trạng sức khỏe khác nhau nên mẹ cần quan sát các biểu hiện của bé để xác định thời gian ăn dặm đúng thời điểm cho bé.

Gợi ý các cách chế biến rau củ ăn dặm cho bé, các mẹ nên tham khảoGợi ý các cách chế biến rau củ ăn dặm cho bé, các mẹ nên tham khảo

GĐXH – Rau củ là một trong những thực phẩm cần thiết trong sự phát triển của trẻ. Dưới đây sẽ là gợi ý cách chế biến rau củ ăn dặm cho bé từ những loại rau quen thuộc này.


Bảo An
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Uống cà phê buổi sáng mà vẫn tăng cân? Lý do đến từ những món 'đi kèm' tưởng vô hại này!

Uống cà phê buổi sáng mà vẫn tăng cân? Lý do đến từ những món 'đi kèm' tưởng vô hại này!

7 loại thực phẩm cần tránh khi bị sốt xuất huyết: Ăn vào cơ thể dễ mệt mỏi, hồi phục chậm

7 loại thực phẩm cần tránh khi bị sốt xuất huyết: Ăn vào cơ thể dễ mệt mỏi, hồi phục chậm

Ăn đúng từ hôm nay, dạ dày sẽ 'biết ơn' bạn cả đời nếu biết đến những thực phẩm này

Ăn đúng từ hôm nay, dạ dày sẽ 'biết ơn' bạn cả đời nếu biết đến những thực phẩm này

12 thực phẩm giúp giảm nguy cơ ung thư: Bí quyết dinh dưỡng ai cũng nên biết

12 thực phẩm giúp giảm nguy cơ ung thư: Bí quyết dinh dưỡng ai cũng nên biết

20 loại thực phẩm giàu protein giúp dân chạy bộ ăn chay vẫn 'đủ đạm, đủ lực', khỏe như vận động viên

20 loại thực phẩm giàu protein giúp dân chạy bộ ăn chay vẫn 'đủ đạm, đủ lực', khỏe như vận động viên

Cùng chuyên mục

Kịp thời cứu sống bé sơ sinh mắc tim bẩm sinh phức tạp nhờ phát hiện từ trong bào thai

Kịp thời cứu sống bé sơ sinh mắc tim bẩm sinh phức tạp nhờ phát hiện từ trong bào thai

Mẹ và bé - 4 ngày trước

GĐXH - Nhờ được phát hiện sớm từ giai đoạn bào thai nên các bác sĩ đã lập kế hoạch sinh, huy động đội ngũ can thiệp tim mạch tại chỗ cho em bé ngay khi chào đời.

Người phụ nữ phát hiện bị sa sàn chậu từ dấu hiệu rất nhiều chị em Việt bỏ qua

Người phụ nữ phát hiện bị sa sàn chậu từ dấu hiệu rất nhiều chị em Việt bỏ qua

Mẹ và bé - 5 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ bị sa sàn chậu có biểu hiện rối loạn tiểu tiện như tiểu khó, tiểu phải rặn và đôi lúc tiểu són, khiến cuộc sống thêm phần nặng nề...

Hai bé sinh đôi 19 tháng tuổi tử vong do đuối nước: Cảnh báo đuối nước ở trẻ mùa mưa lũ

Hai bé sinh đôi 19 tháng tuổi tử vong do đuối nước: Cảnh báo đuối nước ở trẻ mùa mưa lũ

Mẹ và bé - 1 tuần trước

GĐXH - Hai bé trai song sinh rơi xuống ao trong khuôn viên nhà, dù được nỗ lực cấp cứu nhưng không qua khỏi do não tổn thương không hồi phục.

Người phụ nữ mang khối u xơ tử cung nặng 4,5kg vì sai lầm này trong suốt nhiều năm

Người phụ nữ mang khối u xơ tử cung nặng 4,5kg vì sai lầm này trong suốt nhiều năm

Mẹ và bé - 1 tuần trước

GĐXH - Bệnh nhân mắc u xơ tử cung đã phát hiện và theo dõi khối u trong suốt 10 năm qua nhưng không điều trị do nghĩ rằng khi hết kinh thì u sẽ tự biến mất.

Bé 2 tuổi nhập viện lần 2 vì nhiễm trùng đường ruột tái phát, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân

Bé 2 tuổi nhập viện lần 2 vì nhiễm trùng đường ruột tái phát, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân

Mẹ và bé - 2 tuần trước

GĐXH - Theo bác sĩ, bệnh nhi nhiễm trùng đường ruột lần 2 có thể do phác đồ điều trị lần 1 chưa tiêu diệt hết vi khuẩn, hoặc vi khuẩn đã kháng thuốc, hoặc ăn phải thức ăn bị nhiễm khuẩn...

Cậu bé 6 tuổi hói vĩnh viễn vì nuôi thú cưng

Cậu bé 6 tuổi hói vĩnh viễn vì nuôi thú cưng

Mẹ và bé - 2 tuần trước

Cậu bé rụng tóc từng mảng lớn, để lại vùng hói vĩnh viễn.

Ăn bánh sinh nhật, bé trai 11 tuổi suýt nguy hiểm tính mạng vì dị vật khó tin

Ăn bánh sinh nhật, bé trai 11 tuổi suýt nguy hiểm tính mạng vì dị vật khó tin

Mẹ và bé - 3 tuần trước

Sau khi ăn bánh sinh nhật, bé trai 11 tuổi đau cổ, khó thở, phải nhập viện cấp cứu. Dị vật mắc trong thực quản khiến em suýt nguy hiểm đến tính mạng.

Người phụ nữ bị bỏng nặng vì chủ quan khi tiếp xúc với hóa chất nước thông cống

Người phụ nữ bị bỏng nặng vì chủ quan khi tiếp xúc với hóa chất nước thông cống

Mẹ và bé - 3 tuần trước

GĐXH - Trong lúc dọn nhà, không may chị trượt ngã, phần mông tiếp xúc trực tiếp nước thông cống bị đổ ra sàn... khiến chị bị bỏng nặng.

8 tuần nghẹt thở giữ thai thành công cho sản phụ cạn ối, tim thai dao động kém

8 tuần nghẹt thở giữ thai thành công cho sản phụ cạn ối, tim thai dao động kém

Mẹ và bé - 3 tuần trước

GĐXH – Sản phụ được các bác sĩ theo dõi sát sao từ tuần 25 đến tuần 33 của thai kỳ với nhiều nguy hiểm rình rập cho sự phát triển của thai nhi.

Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2025: Chăm sóc sau sinh toàn diện - Sức khỏe cho mẹ, tương lai cho bé

Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2025: Chăm sóc sau sinh toàn diện - Sức khỏe cho mẹ, tương lai cho bé

Mẹ và bé - 4 tuần trước

GĐXH - Đây là chủ đề chính được đưa ra tại Lễ phát động Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2025 do Bộ Y tế phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam tổ chức sáng nay (27/9) tại Lào Cai.

Xem nhiều

Người mẹ hạnh phúc đón em bé 3,4kg khỏe mạnh, chào đời trong 'bọc điều' hiếm gặp

Người mẹ hạnh phúc đón em bé 3,4kg khỏe mạnh, chào đời trong 'bọc điều' hiếm gặp

Mẹ và bé

GĐXH - Bé trai nặng 3,4kg cháo đời trong tình trạng vẫn còn nguyên vẹn trong bọc ối. Khi bbế ra, bé cất tiếng khóc to, hồng hào, tràn đầy sức sống.

Cậu bé 6 tuổi hói vĩnh viễn vì nuôi thú cưng

Cậu bé 6 tuổi hói vĩnh viễn vì nuôi thú cưng

Mẹ và bé
Hai bé sinh đôi 19 tháng tuổi tử vong do đuối nước: Cảnh báo đuối nước ở trẻ mùa mưa lũ

Hai bé sinh đôi 19 tháng tuổi tử vong do đuối nước: Cảnh báo đuối nước ở trẻ mùa mưa lũ

Mẹ và bé
Ăn bánh sinh nhật, bé trai 11 tuổi suýt nguy hiểm tính mạng vì dị vật khó tin

Ăn bánh sinh nhật, bé trai 11 tuổi suýt nguy hiểm tính mạng vì dị vật khó tin

Mẹ và bé
Người phụ nữ phát hiện bị sa sàn chậu từ dấu hiệu rất nhiều chị em Việt bỏ qua

Người phụ nữ phát hiện bị sa sàn chậu từ dấu hiệu rất nhiều chị em Việt bỏ qua

Mẹ và bé

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top