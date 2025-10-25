Ăn dặm sai là thảm họa: Đây là những thực phẩm tốt và không tốt cho trẻ
GĐXH - Ăn dặm sai cách có thể hại trẻ. Khám phá những thực phẩm tốt và cần tránh, giúp con phát triển toàn diện, khỏe mạnh từ đầu đời.
Giai đoạn ăn dặm – bước ngoặt quan trọng trong phát triển của trẻ
Theo Phó giáo sư - Tiến sĩ – Bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng (Giám đốc Trung tâm Tư vấn, phục hồi dinh dưỡng và kiểm soát béo phì, Viện Dinh dưỡng Quốc gia) cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo nên bắt đầu cho trẻ ăn dặm khi tròn 6 tháng tuổi. Lúc này, sữa mẹ vẫn là nguồn dinh dưỡng chính, nhưng cơ thể trẻ đã bắt đầu cần thêm năng lượng và dưỡng chất từ thức ăn đặc.
Nguyên tắc ăn dặm là "từ ít đến nhiều, từ loãng đến đặc, từ đơn giản đến phức tạp". Cha mẹ nên bắt đầu bằng các loại bột mịn, cháo loãng nấu từ gạo, sau đó thêm rau củ nghiền, rồi dần dần bổ sung thịt, cá, trứng, dầu ăn.
Trẻ nhỏ có hệ tiêu hóa rất nhạy cảm, vì vậy việc cân đối khẩu phần là điều cực kỳ quan trọng. Khi mới tập ăn dặm, trẻ chỉ nên ăn một bữa nhỏ mỗi ngày, sau đó tăng dần lên 2-3 bữa tùy theo khả năng hấp thu.
Cha mẹ cần chú ý tới sự cân bằng giữa 4 nhóm chất: tinh bột, đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Đặc biệt, chất béo tốt đóng vai trò hỗ trợ hấp thu các vitamin tan trong dầu như A, D, E, K – nên đừng bỏ qua dầu ăn dành cho trẻ.
Vậy những thực phẩm nào cha mẹ nên hoặc không nên cho trẻ ăn trong quá trình ăn dặm? Mời bạn theo dõi video này.
