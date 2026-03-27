Nghiên cứu mới: 1 kiểu đi bộ giúp kéo dài tuổi thọ đáng kinh ngạc

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Thói quen đơn giản này đang được nhiều chuyên gia khuyến khích như một cách tăng tuổi thọ tự nhiên và bền vững.

Đi bộ nhanh 7 phút mỗi ngày giúp cải thiện tuổi thọ

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học uy tín European Heart Journal, việc đi bộ nhanh trong thời gian ngắn có thể mang lại hiệu quả bất ngờ.

Nhóm nghiên cứu đến từ University of Cambridge và University of Leicester đã phân tích dữ liệu của 88.412 người trưởng thành trung niên từ ngân hàng dữ liệu UK Biobank.

Những người tham gia đều không có tiền sử bệnh tim mạch và được theo dõi bằng thiết bị đo gia tốc đeo cổ tay nhằm đánh giá chính xác mức độ vận động.

Sau gần 7 năm theo dõi, các nhà khoa học nhận thấy tổng lượng vận động thể chất có mối liên hệ chặt chẽ với nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Cụ thể, khi vận động mạnh chiếm khoảng 20% tổng hoạt động thể chất, nguy cơ mắc bệnh nói chung giảm 23%. Nếu tỷ lệ này tăng lên 40%, nguy cơ giảm tới 40%.

Đối với bệnh tim mạch, chỉ cần tăng thời lượng vận động mạnh từ 10% lên 20% đã giúp giảm 14% nguy cơ.

Điều này đồng nghĩa với việc thay vì đi bộ chậm trong 14 phút, bạn chỉ cần đi bộ nhanh khoảng 7 phút mỗi ngày vẫn đạt hiệu quả tương đương trong việc bảo vệ tim và kéo dài tuổi thọ.

Một nghiên cứu mới cho thấy, chỉ cần đi bộ nhanh vài phút mỗi ngày cũng có thể giúp giảm nguy cơ bệnh tim và góp phần kéo dài tuổi thọ. Ảnh minh họa

Thời điểm đi bộ giúp tăng hiệu quả kéo dài tuổi thọ

Các chuyên gia khuyến nghị thời gian phù hợp để đi bộ là sau bữa tối khoảng 2 tiếng.

Khoảng thời gian này giúp cơ thể tiêu hao năng lượng dư thừa, đồng thời hỗ trợ hệ tuần hoàn và hô hấp hoạt động hiệu quả hơn. Nhờ vậy, chất lượng giấc ngủ cũng được cải thiện đáng kể.

Tư thế đi bộ đúng giúp tránh chấn thương

Theo khuyến nghị từ Harvard University, việc giữ tư thế đúng khi đi bộ đóng vai trò rất quan trọng. Người tập nên nâng cao ngực, giữ lưng thẳng và mắt nhìn về phía trước.

Tư thế này giúp các nhóm cơ hoạt động đồng đều, giảm áp lực lên cổ, vai và cột sống, đồng thời giúp bạn đi nhanh hơn mà không gây mệt mỏi.

Chọn nơi đi bộ trong lành để bảo vệ phổi

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa The Lancet cho thấy những người đi bộ trong môi trường xanh như công viên có chức năng phổi tốt hơn và mạch máu linh hoạt hơn.

Ngược lại, đi bộ ở khu vực ô nhiễm khiến tình trạng xơ cứng động mạch và chức năng hô hấp trở nên kém hơn.

Uống nước đúng cách trước khi đi bộ

Theo khuyến nghị của American Council on Exercise, mỗi người nên uống khoảng 500–600 ml nước trước khi vận động từ 2–3 giờ.

Sau đó, có thể bổ sung thêm 250–350 ml nước trước khi bắt đầu 20–30 phút. Việc uống nước quá sát giờ tập có thể khiến dạ dày đầy, gây khó chịu và ảnh hưởng đến quá trình vận động.

Lựa chọn giày phù hợp để tránh đau chân

Các chuyên gia vật lý trị liệu cho rằng giày đi bộ nên vừa vặn với kích thước bàn chân, có độ ổn định tốt và không gây cọ xát.

Những đôi giày quá chật dễ khiến bàn chân đau nhức khi di chuyển lâu. Nếu có bàn chân bẹt hoặc hông yếu, nên chọn giày có đế rộng để tăng khả năng giữ thăng bằng.

Chỉ cần dành khoảng 7 phút đi bộ nhanh mỗi ngày, kết hợp đúng thời điểm, tư thế và môi trường, bạn đã có thể cải thiện sức khỏe tim mạch rõ rệt. Đây là một thói quen đơn giản nhưng mang lại lợi ích lâu dài cho tuổi thọ và chất lượng cuộc sống.