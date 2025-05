Ngọc Huyền và Trần Nghĩa bị phản ứng trong "Cha tôi, người ở lại"

Trong "Cha tôi, người ở lại" tập 36, Liên (Thu Quỳnh) rất giận vì Nguyên (Trần Nghĩa) bỏ cuộc hẹn ăn tối cùng mình và Thảo (Thanh Huế) để chạy đến bên An (Ngọc Huyền) vì em gái gặp chuyện trên đường, không thể đi về một mình. Liên mắng Nguyên đang coi trọng An hơn cả mẹ đẻ. Trong khi đó, Nguyên khẳng định lại một lần nữa với mẹ: "Tất cả những gì thuộc về An, con sẽ không bao giờ chia sẻ với người khác".

Liên càng thêm tức giận vì cho rằng con trai đang muốn chuyển sang một mối quan hệ khác với An, thay vì là anh em như hiện tại. "Con thích nó đúng không? Con đang muốn làm người yêu của nó đúng không?", Liên hỏi dồn dập Nguyên.

Về phía An, sau khi nghe bà Liên "vạch trần" tình cảm thật của Nguyên, An về phòng với một cảm xúc khó tả. Cô nhớ lại những chuyện đã xảy ra, những hành động, sự quan tâm Nguyên dành cho mình. An chợt nhận ra đúng như Đại hay bà Liên nói - Nguyên dường như có tình cảm đặc biệt với cô hơn là chỉ dừng lại tình anh em.

Trên mạng xã hội, khán giả phản đối nếu kịch bản để An và Nguyên yêu nhau, cho rằng phim thuộc đề tài gia đình, hai anh em ngay từ đầu phim coi nhau như anh em ruột thịt, giờ có tình cảm với nhau là không nên.

Một số người để lại bình luận: "Nhiều người ủng hộ đôi này quá, chê mạnh"; "Chán chẳng buồn xem phim, biết là không máu mủ gì nhưng thấy cứ sao sao"; "Giữ nguyên tình cảm anh em chắc sẽ hay hơn"; "Sao coi nhau như anh em ruột xong lại yêu nhau được vậy"; "Phim tung hô tình cảm gia đình từ đầu, giờ quay ra yêu nhau thì không chấp nhận được"; "Thấy cấn cấn, dù không cùng huyết thống nhưng yêu nhau cũng thấy dở"; "Phim này chán nhất là nếu An và Nguyên yêu nhau"...

Bên cạnh đó, nhiều khán giả lại cho rằng An và Nguyên có tình cảm với nhau là chuyện bình thường vì hai người không phải là anh em ruột. "Nguyên luôn nhẹ nhàng và tốt với An, lại còn hiểu An nữa, thành đôi cũng được, miễn chân thành là được"; "Xem phim giải trí thôi, quan trọng diễn xuất của diễn viên chạm tới trái tim người xem hay không. Còn họ yêu nhau cũng chẳng sai trái gì"...

Diễn xuất của Ngọc Huyền và Trần Nghĩa trong phim cũng gây nhiều tranh cãi. Một số người xem nhận xét: "Nghe giọng Nguyên từ đầu phim đến giờ thấy mệt, không thấy cảm xúc gì"; "Xem phim chán hai nhân vật này thế. Một người không có tí cảm xúc nào, một người thì như cái rốn của vũ trụ, ngơ ngơ không biết gì"; "Nhân vật Nguyên diễn vai này diễn không ổn, xem mãi vẫn không thấy hay, nên thấy tình yêu với An cứ gượng gạo"...

"Cha tôi, người ở lại" của đạo diễn Vũ Trường Khoa là bộ phim phát sóng trên VTV3 được khán giả yêu thích nhờ kịch bản hấp dẫn, dàn diễn viên cũng rất hợp vai. Bộ phim được mua bản quyền, làm lại từ phim truyền hình Trung Quốc đình đám "Lấy danh nghĩa người nhà".

"Cha tôi, người ở lại" dự kiến khép lại ở tập 42. Phim đang bước vào chặng cuối với những mối quan hệ, nút thắt dở dang. Khán giả mong phim sẽ mang tới những tình huống bất ngờ, câu chuyện sâu sắc cũng như những thông điệp ý nghĩa trong những tập tiếp theo.

