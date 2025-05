Tập mới nhất 'Cha tôi, người ở lại': An biết được Nguyên có tình cảm với mình, Thảo tiếp tục gây sức ép

Trong tập 36 "Cha tôi, người ở lại" đã được phát sóng, Thảo khoe với An chuyện cô Liên (mẹ của Nguyên) mời đến nhà ăn cơm. Thảo háo hức cho bữa tối nay vì Nguyên cũng hứa sẽ đến ăn tối cùng. Thảo đến sớm và mang theo quà biếu cô Liên.

Trên đường đi đến gặp mẹ, Nguyên tình cờ nhìn thấy An đang đứng trú mưa một mình. Nguyên đã bỏ buổi hẹn, ở lại chờ tạnh mưa cùng An. Nguyên còn cởi áo khoác cho An mặc tránh lạnh, khiến An cảm thấy ấm áp. Trong khi đó, bà Liên và Thảo ngồi chờ mãi không thấy Nguyên đâu, điện thoại mất sóng không thể gọi được.

Khi bà Liên vừa tới cổng nhà tìm Nguyên, cũng là lúc trời đã tạnh mưa, Nguyên vừa chở An về tới nhà. Chứng kiến cảnh này, bà Liên càng thêm tức giận, không kiểm soát được cảm xúc, liên tục lớn tiếng quát mắng, chỉ trích Nguyên và An. Khi An định mở lời giải thích, bà quát lên: "Cô đang nói chuyện với con trai cô".

Bà Liên tìm tới gặp và tỏ thái độ với cả An và Nguyên. Ảnh VTV

Bà Liên trách móc Nguyên rằng hôm qua bà cũng ngã nhưng Nguyên không có mặt. Còn An gặp bất cứ chuyện gì, Nguyên sẵn sàng bỏ tất cả mọi việc để lao đến với An. Bà so sánh con trai đang coi trọng An hơn mẹ. Nguyên khẳng định lại một lần nữa với mẹ: "Tất cả những gì thuộc về An, con sẽ không bao giờ chia sẻ với người khác".

Bà Liên càng thêm tức giận vì cho rằng con trai đang muốn chuyển sang một mối quan hệ khác với An, thay vì là anh em như hiện tại. An đã đứng ở trong nhà nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện trong khi Nguyên cố gắng thuyết phục giục mẹ về. Bà Liên dù tức giận nhưng cũng hiểu ý, liền lên xe ra về.

An bối rối khi cảm nhận được tình cảm của Nguyên. Ảnh VTV

An về phòng với một cảm xúc khó tả. Cô nhớ lại những chuyện đã xảy ra, những hành động, sự quan tâm Nguyên dành cho mình. An chợt nhận ra đúng như Đại hay bà Liên nói - Nguyên dường như có tình cảm đặc biệt với cô hơn là chỉ dừng lại tình anh em. Kể từ đó, An cố tình tránh mặt Nguyên nhưng trong lòng cô vẫn không ngưng nghĩ về anh.

Sau khi được bà Liên cảnh báo, Thảo đã hẹn gặp An để trách móc cô bạn thân. An xin lỗi và hứa từ giờ sẽ không để xảy ra những chuyện như thế nữa. Lần này, Thảo đề nghị An phải hứa sẽ giúp mình đến với anh Nguyên.

Thảo tiếp tục nhờ An tác thành tình cảm với Nguyên. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác, Minh đã đi vào viện thăm người yêu cũ nhưng lại giấu ông Chính. Đúng lúc ông Chính gọi điện muốn gặp Tuệ Minh, nhưng cô vội cúp máy vì anh người yêu cũ bị đau đầu. Nhìn người yêu cũ ôm đầu, Tuệ Minh quên luôn cuộc nói chuyện với ông Chính để quay sang lo cho Trí.