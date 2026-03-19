Ngọc Trinh gây sốc với hình ảnh lạ lẫm, gây tò mò với khán giả

Hé lộ những hình ảnh đầu tiên, phim kinh dị 'Thẩm mỹ viện âm phủ' của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng mang đến chân dung mới mẻ của Ngọc Trinh trên màn ảnh rộng, với những nỗi sợ thường trực gắn liền cơn ác mộng về làm đẹp.

Sáng 18/4, nhà sản xuất phim đã hé lộ poster đầu tiên của dự án với hình ảnh ở góc chụp ngược của Ngọc Trinh - đôi mắt ướt lệ, biểu cảm sợ hãi khi cô đang nằm trên giường phẫu thuật và một chiếc dao mổ kề sát khuôn mặt mỹ nhân. Poster bước đầu gợi mở những nỗi ám ảnh kinh dị gắn liền thế giới chỉnh sửa sắc đẹp trong phim.

Poster gây ám ảnh của Ngọc Trinh trong phim kinh dị "Thẩm mỹ viện âm phủ".

Không còn vẻ ngoài điệu đà, gợi cảm như ở các phim khác, "nữ hoàng nội y" gây tò mò với gương mặt lúc dính máu, khi thảng thốt, lúc hoảng sợ. Cùng với đó, đoạn phim bước đầu khai màn nghi lễ quỷ ám với vật hiến tế là sắc đẹp đàn bà, mở ra đề tài mới mẻ chưa từng xuất hiện trong dòng phim kinh dị Việt. Đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng tiết lộ: "Vai diễn của Ngọc Trinh sẽ là 'con mồi' cho những thế lực hắc ám, đồng thời cũng là một phụ nữ cứng cỏi, tự tìm cách sinh tồn qua cả những hoàn cảnh chưa bao giờ nghĩ tới".

Dù đảm nhận vai nữ chính, có khoảng thời gian khá dài sống cùng nhân vật, Ngọc Trinh không tránh khỏi cảm giác rợn người khi xem poster đầu tiên của "Thẩm mỹ viện âm phủ". Cô chia sẻ, dù mới là những lát cắt nhỏ, phim đã gợi ra được cảm giác bất an và ám ảnh. Điều này gieo cho cô cảm giác hiếu kỳ về câu chuyện phía sau. Lúc quay, Ngọc Trinh tập trung hoàn toàn vào nhân vật nên khi xem Firstlook với hiệu ứng âm thanh chỉn chu, cô nhìn thấy một màu sắc khác của câu chuyện.

Ngọc Trinh với phân cảnh thể hiện sự sợ hãi tột độ trong phim.

Với một ngôi sao của lĩnh vực giải trí và thời trang như Ngọc Trinh, đóng phim kinh dị liên quan thế giới sắc đẹp là một trải nghiệm đặc biệt. Người đẹp tâm sự: "Kịch bản phim đặt ra câu hỏi: khi con người quá ám ảnh với vẻ đẹp thì điều gì sẽ xảy ra. Với Trinh, đây là một sự liên tưởng rất thú vị. Là người hoạt động trong lĩnh vực giải trí, Trinh hiểu áp lực về ngoại hình hoàn hảo. Bộ phim cho chúng ta nhìn lại câu chuyện đó ở một góc độ khác, vừa thực tế, vừa có phần rùng rợn. Và chính điều đó làm cho nhân vật trở nên nhiều lớp cảm xúc hơn".

Dù tay ngang diễn xuất, Ngọc Trinh luôn dành tâm huyết, thái độ nghiêm túc cho mỗi lần bước lên màn ảnh, Thẩm mỹ viện âm phủ cũng không ngoại lệ. Lần trở lại này, cô muốn khán giả nhìn thấy một hình ảnh khác của mình, không chỉ là vai diễn gắn với nhan sắc, mà là người có nội tâm, có nỗi sợ và có những góc tối mà trước đây Ngọc Trinh chưa từng thể hiện trên màn ảnh.

Thẩm mỹ viện âm phủ dự kiến ra rạp ngày 08/5/2026, giữa lúc dòng phim kinh dị ngày càng phổ biến nhưng có dấu hiệu bão hòa trên thị trường điện ảnh Việt Nam.

Ngọc Trinh sinh năm 1989, bước chân vào showbiz trong vai trò người mẫu và trở nên nổi tiếng nhờ vẻ đẹp gợi cảm, được mệnh danh "nữ hoàng nội y". Năm 2016, cô lần đầu thử sức diễn xuất trong Vòng eo 56 - bộ phim dựa theo câu chuyện thật của cuộc đời cô. Sau này, cô tiếp tục góp mặt trong các dự án Vu quy đại náo, Chị mẹ học yêu, 'Em' là của em, Chị chị em em 2, Chị dâu. Ngọc Trinh cho biết bản thân bước vào diễn xuất với tâm thế của một diễn viên tay ngang, chủ yếu dựa vào cảm xúc và không ngừng học hỏi thêm kinh nghiệm trên phim trường. Ở các vai diễn gần đây, cô được nhận xét diễn xuất ngày càng tiến bộ.



