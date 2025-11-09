Mới nhất
Hương Giang cuốn hút với 'giao diện' tóc tém và váy kim cương

Chủ nhật, 18:52 09/11/2025 | Đẹp
GĐXH - Hương Giang gây ấn tượng mạnh với hình ảnh tóc giả và chiếc đầm quyến rũ tại Miss Universe 2025.

Hương Giang cuốn hút với tóc tém và váy kim cương - Ảnh 1.Giữa 'biến căng' của Miss Universe, 'soi' lại gu thời trang của Hương Giang khiến fan trầm trồ

GĐXH - Hương Giang tiết lộ "chiến thuật" thời trang tại Miss Universe 2025, đầu tiên sẽ là những màu cơ bản như trắng, đen rồi sau đó chuyển dần sang đồ có màu sắc tươi tắn hơn.

Hương Giang cuốn hút với tóc tém và váy kim cương - Ảnh 2.

Mới đây, hơn 100 người đẹp đến từ nhiều nơi trên thế giới đã tham gia Gala Night tại Phuket (Thái Lan) trong khuôn khổ Miss Universe 2025. Tại sự kiện này, Hương Giang xuất hiện với bộ đầm đen nhung ôm sát, khoét sâu hình chữ V táo bạo, điểm nhấn là biểu tượng ngôi sao Miss Universe màu trắng được đặt ngược ở phần ngực.

Hương Giang cuốn hút với tóc tém và váy kim cương - Ảnh 3.

Đáng chú ý, ê-kíp cho biết, charm vàng trên váy của Hương Giang nặng khoảng 3,6 lượng. Nàng hậu cũng chọn đôi hoa tai đính full kim cương thiên nhiên đồng bộ tổng thể.

Hương Giang cuốn hút với tóc tém và váy kim cương - Ảnh 4.

Đặc biệt, Hương Giang gây "chấn động" trên các diễn đàn sắc đẹp khi sử dụng tóc giả, mang đến hình ảnh cá tính, lạ mắt tại Miss Universe 2025.

Hương Giang cuốn hút với tóc tém và váy kim cương - Ảnh 5.

Nhiều người để lại bình luận trên các diễn đàn sắc đẹp khen ngợi "màn biến hình" của người đẹp Việt khi sử dụng tóc giả.

Hương Giang cuốn hút với tóc tém và váy kim cương - Ảnh 6.

Tuy đang gây chú ý trên truyền thông nhưng Hương Giang cũng đối mặt một số thách thức không nhỏ trong hành trình chạm đến vương miện Miss Universe. Vừa qua, một số chuyên trang sắc đẹp lớn của quốc tế đã tung ra các bảng dự đoán xếp hạng dành cho các đại diện tại cuộc thi năm nay. Trong đó, Hương Giang hiện được dự đoán ở vị trí 14 hoặc 18 trong bảng dự đoán.

Hình ảnh lạ lẫm đầy ấn tượng của Hương Giang tại Miss Universe 2025.

An Khánh
