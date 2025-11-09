Hương Giang cuốn hút với 'giao diện' tóc tém và váy kim cương

Tuy đang gây chú ý trên truyền thông nhưng Hương Giang cũng đối mặt một số thách thức không nhỏ trong hành trình chạm đến vương miện Miss Universe. Vừa qua, một số chuyên trang sắc đẹp lớn của quốc tế đã tung ra các bảng dự đoán xếp hạng dành cho các đại diện tại cuộc thi năm nay. Trong đó, Hương Giang hiện được dự đoán ở vị trí 14 hoặc 18 trong bảng dự đoán.