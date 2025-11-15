'Mẹ 2 con' Lan Phương gợi cảm sau ly hôn, tìm lại chính mình qua thể thao
GĐXH - Khoe bộ ảnh gợi cảm, mới đây Lan Phương cho biết cô duy trì tập gym đều đặn, kết hợp thêm một số môn khác như kick-boxing, street dance, múa Trung Quốc và chạy bộ.
