'Mẹ 2 con' Lan Phương gợi cảm sau ly hôn, tìm lại chính mình qua thể thao

Nữ diễn viên thừa nhận bản thân từng trải qua quãng thời gian khó khăn vì hôn nhân không hạnh phúc, thủ tục ly hôn kéo dài nhưng nhờ chăm chỉ luyện tập và suy nghĩ tích cực, cô có thể tự vực mình dậy khỏi trạng thái căng thẳng, lấy lại năng lượng tràn đầy cho mọi hoạt động. Với Lan Phương, đó là cách tìm lại chính mình từ thể chất lẫn tinh thần và để có góc nhìn tươi mới, chân thành hơn với cuộc sống.