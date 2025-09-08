Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Ngủ đêm trên xe bán tải, người đàn ông ở TPHCM trình báo bị mất 30 cây vàng

Thứ hai, 15:32 08/09/2025 | Thời sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Người đàn ông ở TPHCM trình báo đến cơ quan công an bị trộm lấy 30 cây vàng khi đang ngủ trên xe bán tải và cung cấp kèm một clip từ camera an ninh.

Clip vụ việc người đàn ông trình báo bị mất 30 cây vàng:

Ngủ đêm trên xe bán tải, người đàn ông ở TPHCM trình báo bị mất 30 cây vàng.

Hôm nay (8/9), Công an phường Phú Lợi, TPHCM đang phối hợp với các đơn vị xác minh, làm rõ việc người đàn ông trình báo bị mất gần 30 cây vàng khi ngủ trên cabin xe bán tải.

Theo đó, anh H.V.D (37 tuổi, ngụ phường Phú Lợi, TPHCM) đến Công an phường Phú Lợi trình báo, vào khuya 6/9, anh điều khiển ô tô bán tải chở người bạn về nhà tại đường Đại lộ Bình Dương (phường Phú Lợi).

Ngủ đêm trên xe bán tải, người đàn ông ở TPHCM trình báo bị mất 30 cây vàng - Ảnh 1.

Hình ảnh người đàn ông xuất hiện gần ô tô của anh D. Ảnh cắt từ clip

Sau khi người bạn này vào nhà, anh D đậu ô tô trên vỉa hè rồi mở cửa xe phía bên phụ để ngủ lại trên xe.

Đến sáng hôm sau, một số người dân đi đường thấy tài xế ngủ trên xe mở cửa nên gọi dậy. Lúc này, anh D kiểm tra lại tư trang thì phát hiện bị mất một số lượng lớn trang sức bằng vàng như dây chuyền, lắc tay, nhẫn… cùng một điện thoại di động.

Sau đó, anh D xin trích xuất camera an ninh gần chỗ đậu xe thì thấy xuất hiện người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ tiến lại và đi vào trong xe. Anh D nghi ngờ người này là thủ phạm nên trình báo cơ quan công an.

Cũng theo trình báo của anh D, số lượng trang sức bằng vàng bị mất gần 30 cây vàng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phú Lợi đã tiến hành xác minh, lấy lời khai để làm việc.

Xuân An
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Tin bão mới nhất: Bão số 7 giật cấp 13 áp sát đất liền Trung Quốc, miền Bắc chuẩn bị mưa rất to

Tin bão mới nhất: Bão số 7 giật cấp 13 áp sát đất liền Trung Quốc, miền Bắc chuẩn bị mưa rất to

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, bão số 7 Tapah mạnh cấp 10-11, giật cấp 13 khả năng vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu dần. Từ chiều và đêm 9/9, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa lớn diện rộng.

Điểm danh những nơi có mưa rất to do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7

Điểm danh những nơi có mưa rất to do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, từ chiều 9 - 11/9, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ sẽ xảy ra đợt mưa vừa, mưa to.

Tin sáng 8/9: 'Mưa đỏ' vượt 'Mai' của Trấn Thành trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại; Không khí lạnh đến sớm, dự báo còn 5 - 7 cơn bão trên Biển Đông

Tin sáng 8/9: 'Mưa đỏ' vượt 'Mai' của Trấn Thành trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại; Không khí lạnh đến sớm, dự báo còn 5 - 7 cơn bão trên Biển Đông

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Bộ phim cách mạng Mưa đỏ đã chính thức lập kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” tại phòng vé Việt Nam, trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất mọi thời đại; Từ nay đến hết năm 2025, trên Biển Đông có thể xuất hiện 5 - 7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới.

Những Youtuber, TikToker trục lợi từ đám tang

Những Youtuber, TikToker trục lợi từ đám tang

Thời sự - 19 giờ trước

Liều thuốc mạnh nhất để trị những TikToker, Youtuber trục lợi từ đám tang là cấm kiếm tiền trên mạng xã hội, khoá kênh nếu vi phạm

Miền Bắc sắp mưa lớn diện rộng kéo dài do bão số 7

Miền Bắc sắp mưa lớn diện rộng kéo dài do bão số 7

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Từ chiều 9/9 đến 11/9, hoàn lưu sau bão sẽ gây ra 1 đợt mưa vừa, mưa to cho khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ.

CSGT TP HCM nêu 1 tình huống giao thông nhiều người cần biết

CSGT TP HCM nêu 1 tình huống giao thông nhiều người cần biết

Thời sự - 22 giờ trước

Hành vi vượt xe xảy ra thường xuyên trên đường, nếu không chú ý sẽ dễ vi phạm luật giao thông.

Loạt bãi xe dưới gầm cầu Hà Nội: Nơi đóng cửa, nơi vẫn tấp nập hoạt động

Loạt bãi xe dưới gầm cầu Hà Nội: Nơi đóng cửa, nơi vẫn tấp nập hoạt động

Thời sự - 23 giờ trước

GĐXH - Sau vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, nhiều điểm trông giữ xe dưới gầm cầu ở Hà Nội đã ngừng hoạt động, tuy nhiên, không ít nơi vẫn tấp nập xe ra vào, phớt lờ những rủi ro cháy nổ có thể lặp lại bất cứ lúc nào.

Trúng 5 tờ vé độc đắc, khách đưa ra quyết định khiến tất cả phải nể, đại lý tìm đến tận nhà đổi thưởng

Trúng 5 tờ vé độc đắc, khách đưa ra quyết định khiến tất cả phải nể, đại lý tìm đến tận nhà đổi thưởng

Thời sự - 1 ngày trước

Thấy người bán dạo còn mấy vé trên tay, vị khách nữ đã giúp, mua hết. Sau 1 ngày, người phụ nữ mới dò kết quả và biết mình trúng khoản tiền lớn.

Công an Hà Nội thông tin về vụ cháy 700m2 kho xưởng gần Nhà máy diêm Thống Nhất

Công an Hà Nội thông tin về vụ cháy 700m2 kho xưởng gần Nhà máy diêm Thống Nhất

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội đã huy động gần 50 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp chính quyền, công an phường và nhân dân tổ chức chữa cháy; diện tích đám cháy khoảng 700m2.

Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2026 được nghỉ mấy ngày?

Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2026 được nghỉ mấy ngày?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2026 sẽ là kỳ nghỉ tiếp theo của người dân cả nước sau nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày.

Xem nhiều

Tin sáng 7/9: Phim 'Mưa đỏ' đạt doanh thu hơn 532 tỷ đồng, 'ẵm' ngôi vương phòng vé Việt; Miền Bắc lại sắp mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 7?

Tin sáng 7/9: Phim 'Mưa đỏ' đạt doanh thu hơn 532 tỷ đồng, 'ẵm' ngôi vương phòng vé Việt; Miền Bắc lại sắp mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 7?

Thời sự

GĐXH - Tính đến chiều tối ngày 6/9, phim "Mưa đỏ" do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn đã vượt mốc doanh thu hơn 532 tỷ đồng; Hoàn lưu hậu bão số 7 có thể gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ từ chiều và đêm ngày 9-11/9.

Dự báo thời điểm không khí lạnh gây rét đậm rét hại xuất hiện sớm ở miền Bắc

Dự báo thời điểm không khí lạnh gây rét đậm rét hại xuất hiện sớm ở miền Bắc

Thời sự
Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2026 được nghỉ mấy ngày?

Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2026 được nghỉ mấy ngày?

Thời sự
Điểm danh những nơi có mưa rất to do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7

Điểm danh những nơi có mưa rất to do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7

Thời sự
Miền Bắc sắp mưa lớn diện rộng kéo dài do bão số 7

Miền Bắc sắp mưa lớn diện rộng kéo dài do bão số 7

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top