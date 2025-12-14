Ít ai ngờ loại lá rẻ tiền này lại được ví như 'nhân sâm xanh', giúp phòng bệnh hiệu quả
GĐXH - Được ví như “nhân sâm xanh” của người Việt, lá đinh lăng từ lâu đã xuất hiện trong nhiều bài thuốc dân gian nhờ những lợi ích đáng kể cho sức khỏe.
Loại lá rẻ tiền người Việt hay dùng: Lá đinh lăng
Đinh lăng thường được thu hoạch vào mùa thu - đông ở những cây đã trồng được 3 năm trở lên. Lúc này rễ phát triển và có nhiều hoạt chất như saponin, có tác dụng gần như nhân sâm, nhiều vitamin B1, được đánh giá cao trong việc bồi bổ sức khỏe.
Theo Y học cổ truyền, lá đinh lăng tính mát, vị hơi đắng, các bộ phận trên cây đinh lăng, từ lá, thân, cành, rễ đều có tác dụng chữa bệnh như:
- Lá đinh lăng chứa nhiều thành phần hoạt chất tốt cho tim mạch, hệ tiêu hóa.
- Vitamin nhóm B, đặc biệt là vitamin B1 rất tốt cho hệ tim mạch, thị lực và hệ thần kinh.
- Glucozit hỗ trợ tăng cường khả năng co bóp của tim và giảm thiểu lượng Na có trong tim.
- Alcaloid trong lá đinh lăng giúp hỗ trợ giảm đau và gây tê hiệu quả. Ngoài ra, flavonoid trong đinh lăng còn giúp ức chế chống lại các loại vi khuẩn có khả năng gây bệnh.
6 công dụng của lá đinh lăng với sức khỏe
Chữa đau đầu, mất ngủ
Trong lá đinh lăng có chứa saponin và kèm theo đó là rất nhiều thành phần quan trọng khác. Một số nghiên cứu đã chứng minh dược tính của lá đinh lăng có thể hoạt hóa nhẹ và đồng bộ vỏ não, điều này có tác động tốt lên hệ thần kinh.
Bên cạnh đó, tác dụng của cây đinh lăng còn giúp tăng cường sức đề kháng, an thần, ngủ ngon giấc, sâu giấc hơn. Đinh lăng giúp giảm đau đầu, cải thiện tình trạng căng thẳng.
Tốt cho tiêu hóa
Nước lá đinh lăng hỗ trợ việc điều trị các triệu chứng khó chịu về tiêu hóa như tình trạng tiêu chảy, khó tiêu, đầy hơi bằng cách sử dụng một nắm lá đinh lăng và sắc với nước uống liên tục trong vài ngày, các triệu chứng về tiêu hóa sẽ được cải thiện.
Tốt cho người mới ốm dậy
Phụ nữ sau khi sinh, người ốm dậy nên dùng lá đinh lăng nấu canh với thịt, cá để bồi bổ, có tác dụng gần giống như nhân sâm. Thực hiện bài thuốc này bạn dùng khoảng 200g lá đinh lăng rửa sạch, khi canh thịt nấu sôi cho đinh lăng đun vừa chín tới, ăn nóng, giúp cơ thể sảng khoái, hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố.
Giúp lợi sữa
Nước lá đinh lăng đem lại hiệu quả trong việc cải thiện và chữa trị tình trạng tắc tia sữa, ít sữa sau sinh. Trước khi đun lá đinh lăng cần phải được sao vàng, bảo quản trong lọ dùng dần. Lưu ý chỉ nên uống nước lá đinh lăng được đun trong ngày và uống khi đang còn ấm.
Chữa ho lâu ngày
Lá đinh lăng có công dụng trị ho rất hiệu quả và được nhiều người áp dụng. Với những trường hợp bị ho nặng chỉ cần uống đến ngày thứ 3 thì các triệu chứng đã giảm đi rất nhiều. Bệnh nhân kiên trì uống nước lá đinh lăng đến khi khỏi bệnh thì dừng lại.
Cách dùng như sau: Lá đinh lăng rửa sạch dưới vòi nước, thái nhỏ, phơi khô và sao vàng. Mỗi ngày dùng từ 10-12g đun nhỏ lửa uống thay nước hàng ngày.
Giúp trị mụn
Lá đinh lăng tươi rửa sạch, giã thật nhuyễn, cho thêm vài hạt muối, sau đó đắp lên chỗ có mụn, chờ đến khi thấy lá khô lại thì rửa sạch bằng nước. Mỗi ngày làm một lần vào buổi tối và kiên trì trong vòng 2 tuần, làn da của bạn sẽ được phục hồi đáng kể.
Cách dùng lá đinh lăng an toàn, tốt nhất cho sức khỏe
Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời BSNT. Đặng Hạnh - khoa Y học cổ truyền trường Đại học Y Hà Nội cho biết, nước lá cây đinh lăng nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không nên quá lạm dụng nước lá cây đinh lăng hằng ngày thay cho nước lọc vì nó có thể gây ra các tác dụng không mong muốn cho cơ thể.
Trong lá cây đinh lăng có thành phần là saponin có thể gây mệt mỏi, nôn mửa và hoa mắt chóng mặt. Vì vậy, chỉ nên uống nước lá cây đinh lăng với lượng vừa phải, trong thời gian nhất định và cần tham khảo ý kiến của bác sĩ nếu dùng hằng ngày.
Ngoài ra, lá đinh lăng tươi khi mới hái còn nhiều nhựa, đặc biệt là lượng sapopin trong lá tươi rất cao, nếu nạp vào một lượng lớn có thể gây ra tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa ở những người mắc hội chứng ruột kích thích.
Để an toàn bạn nên phơi khô để giảm bớt tác dụng phụ của sapopin. Việc dùng lá đinh lăng phơi khô để nấu nước, pha trà, bạn sẽ cảm nhận được mùi thơm, hương vị nhẹ nhàng, không còn mùi hăng, nồng của lá tươi.
6 thực phẩm được chứng minh là "thúc đẩy ung thư" và nhiều người vẫn ăn chúng mỗi ngàySống khỏe - 2 giờ trước
Như người ta vẫn nói, "bệnh tật bắt nguồn từ miệng", hãy cảnh giác với 6 thực phẩm này.
“Chạm sẻ chia, trao hy vọng 2025” trao hơn 2000 suất tầm soát ung thư và ‘gian hàng 0 đồng” cho phụ nữ yếu thếY tế - 2 giờ trước
GĐXH – Ngày 14/12, chương trình an sinh xã hội “Chạm sẻ chia, trao hy vọng 2025” đã trao tặng 2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cùng nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, góp phần mở rộng cơ hội chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ yếu thế tại nhiều địa phương.
6 phút vào phòng can thiệp, người đàn ông bị đột quỵ hồi phục hoàn toànBệnh thường gặp - 8 giờ trước
Nam bệnh nhân bị đột quỵ, nguy cơ tử vong lên đến 90%. Ngay lập tức, ê-kíp gồm các bác sĩ nhiều chuyên khoa đã bỏ bữa trưa, nhanh chóng can thiệp gấp cứu người bệnh.
Bất kể nam hay nữ, nếu gặp phải 4 triệu chứng này ở cánh tay, rất có thể bạn bị ung thư: Dấu hiệu thứ 3 bị bỏ qua nhiều nhấtSống khỏe - 9 giờ trước
Đôi khi, những thay đổi tưởng chừng như không đáng kể trên cánh tay lại có thể là tín hiệu báo động từ cơ thể.
Chuyên gia Mỹ khuyên 8 thực phẩm người trung niên nên ăn để giảm cholesterol, phòng bệnh tim mạch và ung thưBệnh thường gặp - 9 giờ trước
GĐXH - Theo các chuyên gia dinh dưỡng và tim mạch tại Mỹ, việc điều chỉnh chế độ ăn uống hằng ngày có thể giúp trung niên kiểm soát cholesterol máu, bảo vệ tim và giảm nguy cơ ung thư một cách tự nhiên.
Muốn giảm cân nhanh mà không mệt? 3 loại trái cây ăn vào buổi sáng giúp đốt mỡ hiệu quảSống khỏe - 22 giờ trước
GĐXH - Giảm cân không nhất thiết phải nhịn ăn hay ép mình theo chế độ khắc nghiệt. Chỉ cần chọn đúng loại trái cây vào buổi sáng, bạn đã có thể kiểm soát cơn đói, hỗ trợ đốt mỡ và duy trì năng lượng suốt ngày dài. Video dưới đây sẽ gợi ý 3 loại trái cây quen thuộc nhưng lại rất có lợi cho quá trình giảm cân nếu ăn đúng thời điểm.
Hành trình hỗ trợ bệnh nhân lao của chàng trai người Thái nơi vùng biên giới Nghệ AnY tế - 22 giờ trước
GĐXH - Giữa núi rừng biên giới Quế Phong (Nghệ An), chàng trai người Thái Lộc Văn Hai lặng lẽ đi từng bản, gõ từng nhà để tìm và hỗ trợ người mắc lao. Hơn bốn năm qua, anh đồng hành cùng hàng trăm trường hợp từ xét nghiệm, làm BHYT đến điều trị. Sự bền bỉ ấy đã góp phần thu hẹp khoảng cách giữa chính sách y tế và đời sống người dân vùng biên.
Trời lạnh dễ ốm? 7 thực phẩm 'ăn vào là ấm', giúp tăng miễn dịch từ bên trongSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Thời tiết chuyển lạnh khiến cơ thể dễ mệt mỏi, cảm cúm và suy giảm sức đề kháng. Bên cạnh việc giữ ấm, lựa chọn thực phẩm phù hợp có thể giúp cơ thể sinh nhiệt, bổ khí và tăng cường miễn dịch một cách tự nhiên. Video dưới đây sẽ gợi ý 7 loại thực phẩm có tính ấm, dễ tìm và rất thích hợp để bổ sung trong mùa lạnh.
5 cách đơn giản để giảm tiêu thụ muối, bảo vệ tim mạchBệnh thường gặp - 1 ngày trước
Muối là nguồn cung cấp natri mà cơ thể cần để hoạt động bình thường. Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều natri có thể làm tăng huyết áp, đây là một yếu tố nguy cơ gây bệnh tim và đột quỵ.
Cách ăn trứng không làm tăng mỡ máuBệnh thường gặp - 1 ngày trước
Ăn trứng có lợi cho sức khỏe và không làm tăng mỡ máu ở đa số người khỏe mạnh. Tuy nhiên, đối với người đã có tình trạng mỡ máu cao cần ăn trứng điều độ và đúng cách.
4 thực phẩm giúp ngừa bệnh xương khớp hơn cả uống collagen, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọBệnh thường gặp
GĐXH - Chế độ ăn nhiều canxi, vitamin D và cân đối với nhiều rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt... sẽ giúp cho sức khỏe cũng như cơ xương khớp được khỏe mạnh và dẻo dai.