Ít ai ngờ loại lá rẻ tiền này lại được ví như 'nhân sâm xanh', giúp phòng bệnh hiệu quả

Loại lá rẻ tiền người Việt hay dùng: Lá đinh lăng

Đinh lăng thường được thu hoạch vào mùa thu - đông ở những cây đã trồng được 3 năm trở lên. Lúc này rễ phát triển và có nhiều hoạt chất như saponin, có tác dụng gần như nhân sâm, nhiều vitamin B1, được đánh giá cao trong việc bồi bổ sức khỏe.

Theo Y học cổ truyền, lá đinh lăng tính mát, vị hơi đắng, các bộ phận trên cây đinh lăng, từ lá, thân, cành, rễ đều có tác dụng chữa bệnh như:

- Lá đinh lăng chứa nhiều thành phần hoạt chất tốt cho tim mạch, hệ tiêu hóa.

- Vitamin nhóm B, đặc biệt là vitamin B1 rất tốt cho hệ tim mạch, thị lực và hệ thần kinh.

- Glucozit hỗ trợ tăng cường khả năng co bóp của tim và giảm thiểu lượng Na có trong tim.

- Alcaloid trong lá đinh lăng giúp hỗ trợ giảm đau và gây tê hiệu quả. Ngoài ra, flavonoid trong đinh lăng còn giúp ức chế chống lại các loại vi khuẩn có khả năng gây bệnh.

6 công dụng của lá đinh lăng với sức khỏe

Chữa đau đầu, mất ngủ

Trong lá đinh lăng có chứa saponin và kèm theo đó là rất nhiều thành phần quan trọng khác. Một số nghiên cứu đã chứng minh dược tính của lá đinh lăng có thể hoạt hóa nhẹ và đồng bộ vỏ não, điều này có tác động tốt lên hệ thần kinh.

Bên cạnh đó, tác dụng của cây đinh lăng còn giúp tăng cường sức đề kháng, an thần, ngủ ngon giấc, sâu giấc hơn. Đinh lăng giúp giảm đau đầu, cải thiện tình trạng căng thẳng.

Tốt cho tiêu hóa

Nước lá đinh lăng hỗ trợ việc điều trị các triệu chứng khó chịu về tiêu hóa như tình trạng tiêu chảy, khó tiêu, đầy hơi bằng cách sử dụng một nắm lá đinh lăng và sắc với nước uống liên tục trong vài ngày, các triệu chứng về tiêu hóa sẽ được cải thiện.

Tốt cho người mới ốm dậy

Phụ nữ sau khi sinh, người ốm dậy nên dùng lá đinh lăng nấu canh với thịt, cá để bồi bổ, có tác dụng gần giống như nhân sâm. Thực hiện bài thuốc này bạn dùng khoảng 200g lá đinh lăng rửa sạch, khi canh thịt nấu sôi cho đinh lăng đun vừa chín tới, ăn nóng, giúp cơ thể sảng khoái, hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố.

Giúp lợi sữa

Nước lá đinh lăng đem lại hiệu quả trong việc cải thiện và chữa trị tình trạng tắc tia sữa, ít sữa sau sinh. Trước khi đun lá đinh lăng cần phải được sao vàng, bảo quản trong lọ dùng dần. Lưu ý chỉ nên uống nước lá đinh lăng được đun trong ngày và uống khi đang còn ấm.

Chữa ho lâu ngày

Lá đinh lăng có công dụng trị ho rất hiệu quả và được nhiều người áp dụng. Với những trường hợp bị ho nặng chỉ cần uống đến ngày thứ 3 thì các triệu chứng đã giảm đi rất nhiều. Bệnh nhân kiên trì uống nước lá đinh lăng đến khi khỏi bệnh thì dừng lại.

Cách dùng như sau: Lá đinh lăng rửa sạch dưới vòi nước, thái nhỏ, phơi khô và sao vàng. Mỗi ngày dùng từ 10-12g đun nhỏ lửa uống thay nước hàng ngày.

Giúp trị mụn

Lá đinh lăng tươi rửa sạch, giã thật nhuyễn, cho thêm vài hạt muối, sau đó đắp lên chỗ có mụn, chờ đến khi thấy lá khô lại thì rửa sạch bằng nước. Mỗi ngày làm một lần vào buổi tối và kiên trì trong vòng 2 tuần, làn da của bạn sẽ được phục hồi đáng kể.

Cách dùng lá đinh lăng an toàn, tốt nhất cho sức khỏe

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời BSNT. Đặng Hạnh - khoa Y học cổ truyền trường Đại học Y Hà Nội cho biết, nước lá cây đinh lăng nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không nên quá lạm dụng nước lá cây đinh lăng hằng ngày thay cho nước lọc vì nó có thể gây ra các tác dụng không mong muốn cho cơ thể.

Trong lá cây đinh lăng có thành phần là saponin có thể gây mệt mỏi, nôn mửa và hoa mắt chóng mặt. Vì vậy, chỉ nên uống nước lá cây đinh lăng với lượng vừa phải, trong thời gian nhất định và cần tham khảo ý kiến của bác sĩ nếu dùng hằng ngày.

Ngoài ra, lá đinh lăng tươi khi mới hái còn nhiều nhựa, đặc biệt là lượng sapopin trong lá tươi rất cao, nếu nạp vào một lượng lớn có thể gây ra tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa ở những người mắc hội chứng ruột kích thích.

Để an toàn bạn nên phơi khô để giảm bớt tác dụng phụ của sapopin. Việc dùng lá đinh lăng phơi khô để nấu nước, pha trà, bạn sẽ cảm nhận được mùi thơm, hương vị nhẹ nhàng, không còn mùi hăng, nồng của lá tươi.