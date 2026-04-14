Người phụ nữ 66 tuổi nhập viện mới phát hiện ung thư phổi giai đoạn muộn từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Tức ngực, khó thở kéo dài, nhập viện phát hiện ung thư phổi

Vừa qua, các bác sĩ Phòng khám đa khoa Medlatec Thanh Xuân tiếp nhận bà N.B.H (66 tuổi) đến khám trong tình trạng tức ngực, khó thở.

Khai thác bệnh sử cho thấy, khoảng một tháng trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện ho khan, khạc ít đờm, không sốt. Bệnh nhân tự dùng kháng sinh tại nhà và thấy đỡ nhẹ. Tuy nhiên, hai tuần gần đây, tình trạng tức ngực và khó thở tăng dần, nặng hơn khi nằm hoặc vận động mạnh, kèm theo mệt mỏi, cảm giác nuốt nghẹn và ho khan rải rác.

Khám lâm sàng, bác sĩ ghi nhận lồng ngực hai bên không đều, ngực phải hơi gồ, hạn chế di động theo nhịp thở. Các khoang liên sườn phải giãn, phổi phải có hội chứng 3 giảm (rì rào phế nang giảm, rung thanh giảm, gõ đục), trong khi phổi trái thông khí bình thường.

Kết quả chụp CT phổi cho thấy bệnh nhân bị tràn dịch màng phổi phải mức độ nhiều, gây xẹp hoàn toàn nhu mô phổi và đẩy tim, trung thất lệch sang trái. Ngoài ra, phát hiện một nốt đặc tại phổi trái kích thước 10x15mm, phân loại Lung-RADS 4X – nghi ngờ ác tính cao.

Hình ảnh trước khi dẫn lưu dịch màng phổi (ảnh trái) và sau khi dẫn lưu 1.000ml dịch màng phổi

Xác định ung thư phổi di căn từ xét nghiệm chuyên sâu

Trước tình trạng nguy kịch, bệnh nhân được chỉ định thở oxy và chọc dẫn lưu dịch màng phổi cấp cứu dưới hướng dẫn siêu âm.

Sau 2 giờ, khoảng 1.000ml dịch màng phổi được dẫn lưu ra ngoài, giúp cải thiện rõ triệu chứng tức ngực và khó thở.

Kết quả xét nghiệm dịch màng phổi ghi nhận có khoảng 38% tế bào biểu mô, trong đó xuất hiện nhiều tế bào không điển hình. Xét nghiệm khối tế bào (cell block) và nhuộm hóa mô miễn dịch cho kết quả dương tính với TTF-1 và Napsin A.

Dựa trên các kết quả này, bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư phổi dạng carcinoma tuyến đã di căn – tương đương giai đoạn muộn (thường là giai đoạn IV), khi tế bào ung thư đã lan rộng.

Tràn dịch màng phổi – dấu hiệu cảnh báo bệnh lý nguy hiểm

Theo BSCKI Hoàng Minh Toại, tràn dịch màng phổi là tình trạng tích tụ dịch bất thường trong khoang màng phổi do mất cân bằng giữa tạo và hấp thu dịch.

Nguyên nhân phổ biến có thể bao gồm suy tim, lao màng phổi, viêm phổi, xơ gan, suy thận hoặc đặc biệt là ung thư phổi.

Về lâm sàng, khi dịch tích tụ nhiều, người bệnh thường có biểu hiện đau ngực kiểu màng phổi (đau tăng khi hít sâu), ho khan và khó thở tăng dần. Khám thực thể điển hình với hội chứng 3 giảm. Trong một số trường hợp, có thể nghe thấy tiếng cọ màng phổi.

Chọc hút và dẫn lưu dịch màng phổi không chỉ giúp giảm triệu chứng mà còn đóng vai trò quan trọng trong chẩn đoán nguyên nhân.

Phòng ngừa ung thư phổi giai đoạn muộn: Không chủ quan với triệu chứng hô hấp kéo dài

Các bác sĩ cho biết, tiên lượng của tràn dịch màng phổi phụ thuộc chủ yếu vào nguyên nhân. Nếu do bệnh lý lành tính, người bệnh có thể hồi phục tốt. Tuy nhiên, nếu liên quan đến ung thư, bệnh thường đã ở giai đoạn tiến triển.

Những biến chứng nguy hiểm có thể gặp gồm xẹp phổi, suy hô hấp cấp, nhiễm trùng màng phổi hoặc di căn lan rộng.

Bác sĩ khuyến cáo, người có tiền sử bệnh phổi mạn tính, hút thuốc lá lâu năm hoặc thường xuyên gặp các triệu chứng như tức ngực, khó thở, ho kéo dài cần đi khám sớm.

Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt là tầm soát ung thư phổi, giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, tăng cơ hội điều trị hiệu quả và giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm.