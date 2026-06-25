Người đàn ông 30 tuổi khát nước, tiểu nhiều, đi khám phát hiện đường huyết tăng vọt vì tiểu đường type 1
GĐXH - Thường xuyên khát nước, tiểu nhiều và sụt cân nhanh, anh Tân (30 tuổi) đi khám phát hiện mắc tiểu đường type 1, đã xuất hiện nguy cơ biến chứng cấp nguy hiểm.
Tưởng do căng thẳng, đi khám phát hiện bệnh tiểu đường type 1
Thường xuyên khát nước, tiểu nhiều và sụt cân nhanh, anh Tân (30 tuổi) đi khám sức khỏe tổng quát tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM được phát hiện đường huyết tăng cao tới 16,78 mmol/L, trong khi mức bình thường dưới 7,0 mmol/L.
Ngoài ra, chỉ số triglycerid của anh lên tới 34,05 mmol/L, cao gấp khoảng 20 lần ngưỡng bình thường, làm tăng nguy cơ viêm tụy cấp.
Để xác định nguyên nhân, các bác sĩ chỉ định thực hiện thêm các xét nghiệm chuyên sâu. Kết quả cho thấy HbA1c đạt 12,46%, cao gấp đôi mức kiểm soát khuyến nghị. Đặc biệt, xét nghiệm kháng thể anti-GAD tăng cao 97,3 U/mL, cho thấy hệ miễn dịch đang tấn công nhầm các tế bào sản xuất insulin của tuyến tụy.
Nồng độ ceton trong máu cũng ở mức 1,522 mmol/L, vượt ngưỡng an toàn và có dấu hiệu tiến triển nhiễm toan ceton.
Từ các kết quả trên, bác sĩ chẩn đoán anh mắc đái tháo đường phụ thuộc insulin (tiểu đường type 1).
BS.CKII Phạm Thị Thanh Tâm, Trưởng chuyên khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết người bệnh đang ở giai đoạn đầu, tuyến tụy vẫn còn khả năng tiết insulin nhưng đã xuất hiện nguy cơ biến chứng cấp.
"Nếu không điều trị kịp thời, người bệnh có thể tiến triển nhiễm toan ceton hoặc viêm tụy cấp, đều là những tình trạng nguy hiểm", bác sĩ Tâm cho biết.
Tiểu đường type 1 không chỉ gặp ở trẻ em
Theo bác sĩ Tâm, tiểu đường type 1 là bệnh tự miễn, xảy ra khi hệ miễn dịch nhận nhầm tế bào beta của tuyến tụy là tác nhân có hại và phá hủy chúng. Khi đó, cơ thể không còn khả năng sản xuất đủ insulin để kiểm soát đường huyết.
Bệnh thường gặp ở trẻ em và thanh thiếu niên, tuy nhiên vẫn có thể khởi phát ở người trưởng thành. Không ít trường hợp bị nhầm lẫn với tiểu đường type 2 do xuất hiện ở độ tuổi lớn hơn.
"Khác biệt quan trọng là người mắc tiểu đường type 1 bắt buộc phải điều trị bằng insulin ngay từ đầu, trong khi tiểu đường type 2 có thể được kiểm soát bằng thuốc uống kết hợp thay đổi lối sống. Chẩn đoán nhầm có thể khiến việc điều trị không phù hợp và làm tăng nguy cơ biến chứng", bác sĩ Tâm nhấn mạnh.
Qua khai thác bệnh sử, anh Tân có thói quen thường xuyên sử dụng nước ngọt và các thực phẩm chứa nhiều đường. Ngoài ra, gia đình anh cũng có tiền sử rối loạn đường huyết khi bố đang điều trị tiểu đường, còn mẹ bị tiền đái tháo đường.
Theo bác sĩ, sự kết hợp giữa yếu tố di truyền và lối sống có thể góp phần làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh.
Bệnh tiểu đường type 1: Dấu hiệu cảnh báo không nên chủ quan
Sau khi được chẩn đoán, anh Tân được điều trị bằng insulin kết hợp điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt.
Sau hai tuần điều trị, chỉ số triglycerid giảm từ 34,05 mmol/L xuống còn 5,47 mmol/L, tương đương giảm khoảng 84%. Nồng độ ceton trong máu cũng trở về mức an toàn 0,15 mmol/L, giúp giảm đáng kể nguy cơ biến chứng cấp.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, tiểu nhiều lần, sụt cân nhanh, mệt mỏi kéo dài hoặc ăn nhiều nhưng vẫn giảm cân.
Tiểu đường type 1 không liên quan trực tiếp đến thừa cân hay lối sống như tiểu đường type 2, nhưng có thể liên quan đến yếu tố tự miễn, tiền sử gia đình hoặc khởi phát sau một số đợt nhiễm virus.
Người bệnh cần tuân thủ điều trị insulin lâu dài, theo dõi đường huyết thường xuyên, duy trì chế độ ăn hợp lý, hạn chế đồ uống có đường, rượu bia và tái khám định kỳ để kiểm soát bệnh hiệu quả, ngăn ngừa biến chứng.
Nam sinh 16 tuổi bị xơ gan giai đoạn cuối được hồi sinh nhờ ca ghép gan kỳ diệuSống khỏe - 1 giờ trước
GĐXH - Bệnh nhân được chẩn đoán mắc xơ gan do đột biến gen di truyền từ năm 2016. Em được theo dõi và điều trị nhiều năm tại Bệnh viện Nhi Trung ương trước khi chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để ghép gan.
Phát hiện viêm gan B sau sinh, người mẹ day dứt vì lây bệnh cho con gáiSống khỏe - 3 giờ trước
GĐXH - Phát hiện mắc viêm gan B mạn thể hoạt động khi con gái đã nhiễm virus từ mẹ, chị N.T.H. (36 tuổi, Hà Nội) từng trải qua quãng thời gian đầy lo lắng và day dứt.
DHA cho mẹ bầu loại nào tốt? 4 tiêu chí mẹ nên biếtSống khỏe - 4 giờ trước
Đứng giữa nhiều lựa chọn DHA, mẹ bầu thường băn khoăn không biết nên chọn loại nào trong giai đoạn thai kỳ. Ngoài hàm lượng, mẹ ngày càng quan tâm đến nguồn gốc, độ tinh khiết, chuẩn kiểm định và cấu trúc SN-2 DHA.
Ăn trứng buổi sáng tưởng bổ dưỡng, hóa ra 4 thói quen này lại âm thầm gây hại sức khỏeSống khỏe - 6 giờ trước
GĐXH - Trứng được xem là thực phẩm giàu dinh dưỡng, xuất hiện gần như mỗi ngày trong bữa sáng của nhiều gia đình. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng nếu ăn sai cách, trứng không những không tốt mà còn có thể gây hại cho hệ tiêu hóa và chuyển hóa của cơ thể.
Cô gái ngoài 20 tuổi bị gan nhiễm mỡ dù không uống rượu: Thủ phạm từ loại nước nhiều người Việt yêu thíchSống khỏe - 18 giờ trước
GĐXH - Một cô gái ngoài 20 tuổi bất ngờ được chẩn đoán gan nhiễm mỡ mức độ khá nặng dù có vóc dáng gầy và không sử dụng rượu bia.
Nghiên cứu 70 năm của Harvard: Người sống thọ không phải vì tập thể dục nhiều, mà nhờ 4 thói quen nàySống khỏe - 22 giờ trước
GĐXH - Nhiều người tin rằng tập thể dục càng nhiều càng sống lâu. Tuy nhiên, một nghiên cứu kéo dài hơn 70 năm của Đại học Harvard cho thấy tuổi thọ không phụ thuộc chủ yếu vào cường độ vận động mà nằm ở 4 thói quen sống tưởng chừng rất bình thường mỗi ngày.
Vượt hơn 1.300 km chữa ung thư gan giai đoạn muộn, người đàn ông 66 tuổi đón tín hiệu khả quanSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi vượt hơn 1.300 km ra Hà Nội tìm cơ hội điều trị, người bệnh ung thư gan đã ghi nhận những tín hiệu đáp ứng tích cực sau 2 chu kỳ liệu pháp miễn dịch.
Nắng nóng gay gắt: Cách phòng tránh và sơ cứu khi gặp người bị sốc nhiệtSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiệt độ tăng cao, nắng nóng gay gắt kéo theo nguy cơ sốc nhiệt, đặc biệt đối với trẻ em, người cao tuổi và người lao động ngoài trời. Vì vậy, việc nhận biết sớm dấu hiệu, chủ động phòng ngừa và sơ cứu đúng cách có thể giúp hạn chế biến chứng nguy hiểm, thậm chí cứu sống người bệnh.
Cô gái 27 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ đột quỵ: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu dễ nhầm với rối loạn tiền đìnhSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Cô gái 27 tuổi ở Quảng Ninh được xác định bị tắc động mạch thân nền - một trong những thể đột quỵ não nguy hiểm nhất với tỷ lệ tử vong có thể lên tới hơn 90%.
Mới phát hiện suy tim cần làm gì để phòng bệnh nặng lên?Sống khỏe - 1 ngày trước
Nhiều người khi mới phát hiện suy tim thường lo lắng vì cho rằng đây là bệnh nguy hiểm, khó kiểm soát. Tuy nhiên, nếu được phát hiện sớm và chăm sóc đúng cách, người bệnh vẫn có thể làm chậm tiến triển bệnh và duy trì cuộc sống ổn định trong nhiều năm.
Nghiên cứu 70 năm của Harvard: Người sống thọ không phải vì tập thể dục nhiều, mà nhờ 4 thói quen nàySống khỏe
GĐXH - Nhiều người tin rằng tập thể dục càng nhiều càng sống lâu. Tuy nhiên, một nghiên cứu kéo dài hơn 70 năm của Đại học Harvard cho thấy tuổi thọ không phụ thuộc chủ yếu vào cường độ vận động mà nằm ở 4 thói quen sống tưởng chừng rất bình thường mỗi ngày.