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Người đàn ông 30 tuổi khát nước, tiểu nhiều, đi khám phát hiện đường huyết tăng vọt vì tiểu đường type 1

Thứ năm, 13:31 25/06/2026 | Sống khỏe
Nguyên Vũ (th)
Nguyên Vũ (th)
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GĐXH - Thường xuyên khát nước, tiểu nhiều và sụt cân nhanh, anh Tân (30 tuổi) đi khám phát hiện mắc tiểu đường type 1, đã xuất hiện nguy cơ biến chứng cấp nguy hiểm.

Tưởng do căng thẳng, đi khám phát hiện bệnh tiểu đường type 1

Thường xuyên khát nước, tiểu nhiều và sụt cân nhanh, anh Tân (30 tuổi) đi khám sức khỏe tổng quát tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM được phát hiện đường huyết tăng cao tới 16,78 mmol/L, trong khi mức bình thường dưới 7,0 mmol/L.

Ngoài ra, chỉ số triglycerid của anh lên tới 34,05 mmol/L, cao gấp khoảng 20 lần ngưỡng bình thường, làm tăng nguy cơ viêm tụy cấp.

Để xác định nguyên nhân, các bác sĩ chỉ định thực hiện thêm các xét nghiệm chuyên sâu. Kết quả cho thấy HbA1c đạt 12,46%, cao gấp đôi mức kiểm soát khuyến nghị. Đặc biệt, xét nghiệm kháng thể anti-GAD tăng cao 97,3 U/mL, cho thấy hệ miễn dịch đang tấn công nhầm các tế bào sản xuất insulin của tuyến tụy.

Nồng độ ceton trong máu cũng ở mức 1,522 mmol/L, vượt ngưỡng an toàn và có dấu hiệu tiến triển nhiễm toan ceton.

Từ các kết quả trên, bác sĩ chẩn đoán anh mắc đái tháo đường phụ thuộc insulin (tiểu đường type 1).

Khát nước, tiểu nhiều, người đàn ông 30 tuổi đi khám phát hiện đường huyết tăng vọt vì tiểu đường type 1 - Ảnh 1.

Bác sĩ giải thích các chỉ số và tình trạng sức khoẻ cho người bệnh. Ảnh: BVCC

BS.CKII Phạm Thị Thanh Tâm, Trưởng chuyên khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết người bệnh đang ở giai đoạn đầu, tuyến tụy vẫn còn khả năng tiết insulin nhưng đã xuất hiện nguy cơ biến chứng cấp.

"Nếu không điều trị kịp thời, người bệnh có thể tiến triển nhiễm toan ceton hoặc viêm tụy cấp, đều là những tình trạng nguy hiểm", bác sĩ Tâm cho biết.

Tiểu đường type 1 không chỉ gặp ở trẻ em

Theo bác sĩ Tâm, tiểu đường type 1 là bệnh tự miễn, xảy ra khi hệ miễn dịch nhận nhầm tế bào beta của tuyến tụy là tác nhân có hại và phá hủy chúng. Khi đó, cơ thể không còn khả năng sản xuất đủ insulin để kiểm soát đường huyết.

Bệnh thường gặp ở trẻ em và thanh thiếu niên, tuy nhiên vẫn có thể khởi phát ở người trưởng thành. Không ít trường hợp bị nhầm lẫn với tiểu đường type 2 do xuất hiện ở độ tuổi lớn hơn.

"Khác biệt quan trọng là người mắc tiểu đường type 1 bắt buộc phải điều trị bằng insulin ngay từ đầu, trong khi tiểu đường type 2 có thể được kiểm soát bằng thuốc uống kết hợp thay đổi lối sống. Chẩn đoán nhầm có thể khiến việc điều trị không phù hợp và làm tăng nguy cơ biến chứng", bác sĩ Tâm nhấn mạnh.

Qua khai thác bệnh sử, anh Tân có thói quen thường xuyên sử dụng nước ngọt và các thực phẩm chứa nhiều đường. Ngoài ra, gia đình anh cũng có tiền sử rối loạn đường huyết khi bố đang điều trị tiểu đường, còn mẹ bị tiền đái tháo đường.

Theo bác sĩ, sự kết hợp giữa yếu tố di truyền và lối sống có thể góp phần làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh.

Bệnh tiểu đường type 1: Dấu hiệu cảnh báo không nên chủ quan

Khát nước, tiểu nhiều, người đàn ông 30 tuổi đi khám phát hiện đường huyết tăng vọt vì tiểu đường type 1 - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Sau khi được chẩn đoán, anh Tân được điều trị bằng insulin kết hợp điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt.

Sau hai tuần điều trị, chỉ số triglycerid giảm từ 34,05 mmol/L xuống còn 5,47 mmol/L, tương đương giảm khoảng 84%. Nồng độ ceton trong máu cũng trở về mức an toàn 0,15 mmol/L, giúp giảm đáng kể nguy cơ biến chứng cấp.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, tiểu nhiều lần, sụt cân nhanh, mệt mỏi kéo dài hoặc ăn nhiều nhưng vẫn giảm cân.

Tiểu đường type 1 không liên quan trực tiếp đến thừa cân hay lối sống như tiểu đường type 2, nhưng có thể liên quan đến yếu tố tự miễn, tiền sử gia đình hoặc khởi phát sau một số đợt nhiễm virus.

Người bệnh cần tuân thủ điều trị insulin lâu dài, theo dõi đường huyết thường xuyên, duy trì chế độ ăn hợp lý, hạn chế đồ uống có đường, rượu bia và tái khám định kỳ để kiểm soát bệnh hiệu quả, ngăn ngừa biến chứng.

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