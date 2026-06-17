Chủ quan với tiểu đường thai kỳ, thai phụ 30 tuổi mất con ở tuần 29 vì biến chứng nguy hiểm
GĐXH - Chị Hồng đau đớn mất con khi thai đã được 29 tuần tuổi do biến chứng của tiểu đường thai kỳ không được kiểm soát.
Mất tim thai ở tuần 29 vì biến chứng tiểu đường thai kỳ
Chị Hồng được gia đình đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM trong tình trạng mệt lả, buồn nôn và nôn liên tục. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận thai nhi 29 tuần tuổi đã ngừng tim thai. Người mẹ bị nhiễm toan ceton nặng - một biến chứng nguy hiểm do đường huyết tăng cao kéo dài.
Ngay lập tức, chị được hồi sức tích cực bằng truyền dịch, truyền insulin liên tục và bổ sung kali để điều chỉnh tình trạng nhiễm toan. Tuy nhiên, dù được cấp cứu khẩn trương, thai nhi không thể cứu sống, buộc các bác sĩ phải đình chỉ thai kỳ để bảo vệ tính mạng người mẹ.
Sau khi tình trạng sinh hiệu ổn định, chị Hồng được chuyển đến khoa Nội tiết - Đái tháo đường để tiếp tục điều trị và theo dõi.
Chủ quan sau chẩn đoán tiểu đường thai kỳ
Theo chia sẻ của người bệnh, ở tuần thai thứ 25, chị từng được bác sĩ chẩn đoán mắc tiểu đường thai kỳ. Tuy nhiên, sau đó chị chỉ tự kiểm tra đường huyết lúc đói tại nhà và nhận thấy các chỉ số chưa vượt ngưỡng quá cao.
Bên cạnh đó, chị duy trì chế độ ăn hạn chế tinh bột và đồ ngọt nên cho rằng bệnh đã được kiểm soát, không tái khám định kỳ cũng như không điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.
ThS.BS Nguyễn Thị Thanh Trúc, khoa Nội tiết - Đái tháo đường của bệnh viện cho biết việc không theo dõi và điều trị đầy đủ khiến tình trạng tiểu đường thai kỳ của chị Hồng tiến triển nặng, dẫn đến nhiễm toan ceton và ảnh hưởng nghiêm trọng đến thai nhi.
Sau khi vượt qua giai đoạn nguy kịch, người bệnh vẫn phải được theo dõi đường huyết liên tục mỗi 1-2 giờ, kiểm tra điện giải và độ pH máu định kỳ, đồng thời ổn định sức khỏe thể chất và tâm lý sau cú sốc mất con.
Tiểu đường thai kỳ nguy hiểm như thế nào?
Theo bác sĩ Trúc, tiểu đường thai kỳ là rối loạn chuyển hóa xuất hiện trong thời gian mang thai. Khi nhau thai phát triển, cơ thể sẽ sản xuất nhiều hormone có khả năng làm tăng đường huyết và gây đề kháng insulin.
Ở đa số phụ nữ mang thai, tuyến tụy sẽ tăng tiết insulin để duy trì đường huyết ổn định. Tuy nhiên, nếu cơ thể không sản xuất đủ insulin hoặc xuất hiện tình trạng đề kháng insulin quá mức, đường huyết sẽ tăng cao và dẫn đến tiểu đường thai kỳ.
Ước tính khoảng 10% thai phụ gặp phải tình trạng này. Nếu được phát hiện sớm và kiểm soát tốt đường huyết, thai nhi vẫn có thể phát triển bình thường. Ngược lại, bệnh có thể làm tăng nguy cơ sảy thai, sinh non, thai chết lưu, đa ối, thai to, thai chậm tăng trưởng hoặc dị tật bẩm sinh.
Không chỉ ảnh hưởng đến thai nhi, người mẹ còn có nguy cơ tiền sản giật, phải sinh mổ và tiến triển thành đái tháo đường type 2 sau sinh.
Bác sĩ khuyến cáo thai phụ không được chủ quan
Các chuyên gia nhấn mạnh rằng tiểu đường thai kỳ cần được điều trị ngay sau khi phát hiện nhằm kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ biến chứng.
Thai phụ nên tuân thủ lịch tái khám, theo dõi đường huyết theo hướng dẫn của bác sĩ, đồng thời xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý. Bữa ăn cần được chia thành 3 bữa chính và 2-3 bữa phụ, ưu tiên các loại carbohydrate hấp thu chậm như gạo lứt, yến mạch, ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh và trái cây tươi.
Bên cạnh đó, thai phụ nên vận động nhẹ nhàng khoảng 30 phút mỗi ngày nếu không có chống chỉ định sản khoa, hạn chế thực phẩm nhiều đường và chất béo, đồng thời tuyệt đối không tự ý ngừng điều trị hoặc bỏ tái khám khi chưa có chỉ định của bác sĩ.
Theo các bác sĩ, trường hợp của chị Hồng là lời cảnh báo cho nhiều phụ nữ mang thai. Tiểu đường thai kỳ có thể diễn tiến âm thầm nhưng hậu quả để lại rất nặng nề nếu không được kiểm soát đúng cách và kịp thời.
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