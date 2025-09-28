Cô gái 19 tuổi xinh đẹp, năng động bất ngờ phát hiện ung thư tuyến giáp: Ân hận vì sai lầm của giới trẻ
GĐXH - Cô gái bị ung thư tuyến giáp vốn có thói quen ăn uống lành mạnh, tuy nhiên cô có một thói quen xấu tai hại mà được lặp lại trong nhiều năm, đó là thức khuya.
Cô gái ung thư tuyến giáp có thói quen... thức khuya
Cô sinh viên Tiểu Linh (19 tuổi, ở Trung Quốc) được cho là có thói quen ăn uống lành mạnh hơn rất nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Cô hiếm không thích đồ chiên rán, tránh xa nước ngọt, đồ uống có ga và bia rượu. Hàng ngày cô luôn ăn đồ ăn mình nấu.
Trong một lần khám sức khỏe tại trường đại học, Tiểu Linh chỉ nghĩ là khám cho đủ thủ tục, nhưng bác sĩ lại phát hiện cục u bất thường ở cổ. Sau khi hỏi thêm về lối sống, nữ bác sĩ này khuyên cô đi tầm soát ung thư tuyến giáp tại bệnh viện và kết quả thật sự phát hiện khối u ác tính gần cuối giai đoạn 1.
Tiểu Linh hoảng hốt vô cùng, cô còn quá trẻ lại ăn uống lành mạnh, thậm chí ngày nào cũng tập thể dục ít nhất 15 phút để giữ dáng.
Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu về lối sống và bệnh sử, các bác sĩ đã nghi ngờ một thói quen xấu mà cô duy trì suốt nhiều năm nay, đó là thói quen thức khuya.
Giáo sư Phó Vĩnh Thanh tại Bệnh viện Y học cổ truyền Chiết Giang (Trung Quốc) cho rằng: May mắn là phát hiện sớm, bệnh nhân còn trẻ và không mắc bệnh nền, hợp tác điều trị nên ca phẫu thuật cắt bỏ khối u thành công tốt đẹp, phục hồi nhanh".
4 nguyên nhân gây ung thư tuyến giáp, giới trẻ cần biết để tránh
Chế độ ăn uống không lành mạnh
Trong cuộc sống hàng ngày, nếu lượng i-ốt (có trong muối) ở những món bạn ăn vào quá nhiều sẽ gây ra những tổn thương nhất định cho tuyến giáp và ảnh hưởng đến sức khỏe của tuyến giáp. Đồng thời, nếu lượng i-ốt nạp vào cơ thể không đủ cũng sẽ khiến hoạt động bình thường của tuyến giáp bị ảnh hưởng.
Vì vậy, chúng ta cần kiểm soát chặt chẽ lượng i-ốt ăn vào, trong trường hợp bình thường, 6g muối mỗi ngày là đủ. Bạn không nên ăn quá nhiều một số loại hải sản như rong biển, tảo bẹ bởi hàm lượng i-ốt của chúng rất cao, tiêu thụ nhiều sẽ gây ra những tổn thương nhất định cho tuyến giáp.
Thường xuyên áp lực
Trong cuộc sống luôn có người hay cáu gắt, cũng có người chán nản do áp lực công việc và cuộc sống, hành vi này không ảnh hưởng gì trong thời gian ngắn, nhưng nếu duy trì cảm xúc lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến việc bài tiết hormone trong cơ thể và làm xuất hiện bệnh tuyến giáp.
Do đó, mọi người, nhất là đối với một số bạn nữ phải điều chỉnh tâm lý trong cuộc sống hàng ngày, không để tâm trạng chán nản hay tức giận kéo dài.
Thức khuya thường xuyên
Giới trẻ ngày nay luôn cho rằng mình còn nhiều năng lượng, thức khuya không có gì quá nguy hiểm. Tuy nhiên, thức khuya lâu ngày sẽ làm suy giảm trí nhớ và gây rối loạn nội tiết, từ đó kích thích tuyến giáp dẫn đến hàng loạt bệnh lý tuyến giáp.
Sở dĩ như vậy là do ban đêm là thời điểm các cơ quan khác nhau trong cơ thể cần được nghỉ ngơi, nếu không nghỉ ngơi đầy đủ thì các cơ quan này sẽ không được phục hồi. Nếu tiếp tục hoạt động thức khuya sẽ tích tụ nhiều rác và chất thải trong cơ thể, ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của con người.
Hay lo lắng
Ở một mức độ khác, bệnh tuyến giáp thực chất là một bệnh có liên quan khá nhiều đến tâm lý con người. Những người thích lo lắng về bản thân có nhiều khả năng mắc các bệnh về tuyến giáp và các bệnh khác hơn.
Con người khi lo lắng sẽ rất mệt mỏi, dẫn đến suy nhược tim, dễ tạo ra cảm giác sợ hãi. Tuyến giáp có liên quan đến việc kiểm soát nhịp tim, do đó, khi con người thường xuyên lo lắng sẽ ảnh hưởng đến tuyến giáp. Vì vậy, chúng ta nên hạn chế những cảm xúc tiêu cực, đặc biệt là lo lắng.
Phụ nữ sau 40 tuổi, bác sĩ khuyên ăn đều những thực phẩm này để giữ dáng, đẹp da, ổn định nội tiết tốSống khỏe - 5 giờ trước
GĐXH - Sau 40, cơ thể thay đổi, nội tiết tố dao động. Ăn đều những thực phẩm này giúp phụ nữ giữ dáng, đẹp da và cân bằng nội tiết mỗi ngày.
Đi khám vì đau đầu, thanh niên 19 tuổi ở Phú Thọ phát hiện bệnh nguy hiểm hiếm gặpBệnh thường gặp - 8 giờ trước
GĐXH - Bác sĩ khuyến cáo, không chủ quan với các triệu chứng bất thường như đau đầu kéo dài, hoa mắt, chóng mặt, sụt cân, mệt mỏi. Khi phát hiện khối u bất thường vùng bụng hoặc ngực cần được thăm khám sớm.
Người phụ nữ bị bỏng nặng vì chủ quan khi tiếp xúc với hóa chất nước thông cốngMẹ và bé - 8 giờ trước
GĐXH - Trong lúc dọn nhà, không may chị trượt ngã, phần mông tiếp xúc trực tiếp nước thông cống bị đổ ra sàn... khiến chị bị bỏng nặng.
Chơi bóng đá ở tuổi 40, người đàn ông nhập viện nguy kịch sau va chạmSống khỏe - 9 giờ trước
GĐXH - Va chạm khiến anh Tiếp gãy 3 xương sườn gãy, mảnh xương sắc nhọn đâm vào nhu mô phổi, làm khí và máu thoát ra, tích tụ trong khoang màng phổi...
8 tuần nghẹt thở giữ thai thành công cho sản phụ cạn ối, tim thai dao động kémMẹ và bé - 10 giờ trước
GĐXH – Sản phụ được các bác sĩ theo dõi sát sao từ tuần 25 đến tuần 33 của thai kỳ với nhiều nguy hiểm rình rập cho sự phát triển của thai nhi.
Món ăn khoái khẩu được ưa thích: Bác sĩ cảnh báo người bị u tuyến giáp ăn nhiều là tự 'rước họa' vào thânBệnh thường gặp - 10 giờ trước
GĐXH - Thói quen tưởng vô hại nhưng lại âm thầm phá sức khỏe tuyến giáp. Nếu đang ăn món này, hãy nghe lời khuyên từ bác sĩ ngay hôm nay.
Người đàn ông mắc bệnh lý mạch máu hiếm gặp, khối u 17 năm ăn mòn xương ngón tayY tế - 10 giờ trước
GĐXH – Tại bệnh viện, hình ảnh X-quang cho thấy xương đốt 1 của ngón tay bị ăn mòn nặng, kích thước chỉ bằng ngón út và mất khoảng 1/2 thể tích so với bên lành.
Nên tắm nước nóng hay nước lạnh sau khi tập luyện?Sống khỏe - 12 giờ trước
Tắm nước nóng hay nước lạnh sau khi tập luyện đều mang lại những lợi ích khác nhau cho cơ thể. Tuy nhiên, đâu là lựa chọn phù hợp hơn và thời điểm nên dùng phương pháp nào để tối ưu hiệu quả sau tập luyện?
Sai lầm khi ăn rau luộc để giảm cân, cô gái 24 tuổi sốc khi biết mình bị biến chứng do viêm tụy cấpBệnh thường gặp - 14 giờ trước
GĐXH - Sau 6 tháng duy trì chế độ ăn rau luộc, cô gái có biểu hiện buồn nôn, nôn mửa và sốt... Đi khám, cô nhận kết quả bị hoại tử tuyến tụy, biến chứng nguy hiểm của viêm tụy cấp.
Kết quả bất ngờ: 130 viên sỏi chi chít được lấy ra từ túi mật của nữ bệnh nhân 40 tuổiY tế - 15 giờ trước
GĐXH - Hình ảnh dưới đây là số lượng sỏi túi mật được lấy ra từ cơ thể nữ bệnh nhân 40 tuổi sau ca phẫu thuật.
Người bị u tuyến giáp nên dừng ngay những nhóm thực phẩm này trước khi quá muộnBệnh thường gặp
GĐXH - Bị u tuyến giáp? Tránh ngay những thực phẩm này để bảo vệ sức khỏe, cân nặng và năng lượng mỗi ngày.