Suy gan cấp, ngộ độc nặng dịp nghỉ lễ: Cảnh báo nguy cơ từ những thói quen nhiều người Việt mắc phải
GĐXH - Các bác sĩ cảnh báo những thói quen tưởng chừng quen thuộc như tự ý dùng thuốc, uống thuốc nam hay sử dụng chất kích thích có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Nhiều ca ngộ độc nặng nhập viện ngay đầu kỳ nghỉ lễ
Tại Bệnh viện 19-8, Khoa Điều trị tích cực và Chống độc đang duy trì cường độ cấp cứu ở mức cao nhất trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5. Chỉ trong những ngày đầu, khoa đã tiếp nhận liên tiếp ba trường hợp ngộ độc nặng với diễn biến phức tạp, phải hồi sức tích cực.
Theo các bác sĩ, điểm chung của các ca bệnh là nhập viện muộn, tình trạng đã chuyển nặng, nhiều trường hợp suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng.
Sốc nặng do quá liều thuốc hạ áp – biến chứng nguy kịch
Một trường hợp điển hình là người bệnh uống hơn 30 viên thuốc hạ áp chứa Amlodipine, nhập viện sau 12 giờ trong tình trạng sốc giãn mạch, tụt huyết áp kháng trị và suy đa cơ quan.
Các bác sĩ phải áp dụng đồng thời nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu như dùng vận mạch liều cao, lọc máu liên tục (CRRT), thay huyết tương và liệu pháp insulin liều cao để hỗ trợ tim mạch và chuyển hóa. Sau 24 giờ điều trị tích cực, tình trạng người bệnh mới có dấu hiệu cải thiện, các chức năng cơ quan dần hồi phục.
Suy gan cấp vì thuốc nam không rõ nguồn gốc
Một trường hợp khác nhập viện trong tình trạng vàng da, suy gan cấp và rối loạn đông máu sau khi sử dụng thuốc nam kéo dài một tháng để điều trị đau vai.
Theo bác sĩ, nhiều loại thuốc nam không rõ nguồn gốc có thể chứa độc chất hoặc tạp chất gây tổn thương gan nghiêm trọng. Người bệnh trong trường hợp này có nguy cơ tiến triển nhanh đến hôn mê gan nếu không được xử trí kịp thời. Biện pháp thay huyết tương cấp cứu đã được triển khai nhằm loại bỏ độc tố và hỗ trợ chức năng gan.
Nguy kịch vì chất kích thích: Cơn bão giáp đe dọa tính mạng
Trường hợp nặng nhất là bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, sốt cao và tim đập nhanh sau khi sử dụng Methamphetamine. Chất kích thích này làm tăng mạnh catecholamine, có thể khởi phát và làm trầm trọng cơn bão giáp – một biến chứng nội tiết cực kỳ nguy hiểm.
Người bệnh phải thở máy, dùng thuốc kháng giáp, kiểm soát nhịp tim và hỗ trợ đa cơ quan trong quá trình hồi sức tích cực.
Cảnh báo nguy cơ ngộ độc gia tăng trong dịp nghỉ lễ
Theo các chuyên gia, dịp nghỉ lễ là thời điểm gia tăng các ca ngộ độc liên quan đến thói quen sinh hoạt thiếu kiểm soát. Trong đó, phổ biến nhất là tự ý dùng thuốc hoặc dùng quá liều, sử dụng thực phẩm không đảm bảo an toàn, lạm dụng rượu bia và các chất kích thích.
Điều đáng lo ngại là nhiều người chủ quan, chỉ đến bệnh viện khi triệu chứng đã nặng, khiến việc điều trị trở nên khó khăn hơn và làm tăng nguy cơ biến chứng.
Khuyến cáo từ bác sĩ: Không chủ quan với dấu hiệu bất thường
Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi bất thường, nôn ói, vàng da, tụt huyết áp, rối loạn ý thức hoặc khó thở, người dân cần đến cơ sở y tế ngay để được xử trí kịp thời.
Việc phát hiện sớm và điều trị đúng cách đóng vai trò quyết định trong việc cứu sống người bệnh và hạn chế tổn thương cơ quan.
