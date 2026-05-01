Suy gan cấp, ngộ độc nặng dịp nghỉ lễ: Cảnh báo nguy cơ từ những thói quen nhiều người Việt mắc phải

Thứ sáu, 10:29 01/05/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
GĐXH - Các bác sĩ cảnh báo những thói quen tưởng chừng quen thuộc như tự ý dùng thuốc, uống thuốc nam hay sử dụng chất kích thích có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Nhiều ca ngộ độc nặng nhập viện ngay đầu kỳ nghỉ lễ

Tại Bệnh viện 19-8, Khoa Điều trị tích cực và Chống độc đang duy trì cường độ cấp cứu ở mức cao nhất trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5. Chỉ trong những ngày đầu, khoa đã tiếp nhận liên tiếp ba trường hợp ngộ độc nặng với diễn biến phức tạp, phải hồi sức tích cực.

Theo các bác sĩ, điểm chung của các ca bệnh là nhập viện muộn, tình trạng đã chuyển nặng, nhiều trường hợp suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng.

Sốc nặng do quá liều thuốc hạ áp – biến chứng nguy kịch

Suy gan cấp, ngộ độc nặng dịp nghỉ lễ: Cảnh báo nguy cơ từ những thói quen nhiều người Việt mắc phải - Ảnh 1.

Ảnh: BVCC

Một trường hợp điển hình là người bệnh uống hơn 30 viên thuốc hạ áp chứa Amlodipine, nhập viện sau 12 giờ trong tình trạng sốc giãn mạch, tụt huyết áp kháng trị và suy đa cơ quan.

Các bác sĩ phải áp dụng đồng thời nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu như dùng vận mạch liều cao, lọc máu liên tục (CRRT), thay huyết tương và liệu pháp insulin liều cao để hỗ trợ tim mạch và chuyển hóa. Sau 24 giờ điều trị tích cực, tình trạng người bệnh mới có dấu hiệu cải thiện, các chức năng cơ quan dần hồi phục.

Suy gan cấp vì thuốc nam không rõ nguồn gốc

Một trường hợp khác nhập viện trong tình trạng vàng da, suy gan cấp và rối loạn đông máu sau khi sử dụng thuốc nam kéo dài một tháng để điều trị đau vai.

Theo bác sĩ, nhiều loại thuốc nam không rõ nguồn gốc có thể chứa độc chất hoặc tạp chất gây tổn thương gan nghiêm trọng. Người bệnh trong trường hợp này có nguy cơ tiến triển nhanh đến hôn mê gan nếu không được xử trí kịp thời. Biện pháp thay huyết tương cấp cứu đã được triển khai nhằm loại bỏ độc tố và hỗ trợ chức năng gan.

Suy gan cấp, ngộ độc nặng dịp nghỉ lễ: Cảnh báo nguy cơ từ những thói quen nhiều người Việt mắc phải - Ảnh 2.

Ảnh: BVCC

Nguy kịch vì chất kích thích: Cơn bão giáp đe dọa tính mạng

Trường hợp nặng nhất là bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, sốt cao và tim đập nhanh sau khi sử dụng Methamphetamine. Chất kích thích này làm tăng mạnh catecholamine, có thể khởi phát và làm trầm trọng cơn bão giáp – một biến chứng nội tiết cực kỳ nguy hiểm.

Người bệnh phải thở máy, dùng thuốc kháng giáp, kiểm soát nhịp tim và hỗ trợ đa cơ quan trong quá trình hồi sức tích cực.

Cảnh báo nguy cơ ngộ độc gia tăng trong dịp nghỉ lễ

Theo các chuyên gia, dịp nghỉ lễ là thời điểm gia tăng các ca ngộ độc liên quan đến thói quen sinh hoạt thiếu kiểm soát. Trong đó, phổ biến nhất là tự ý dùng thuốc hoặc dùng quá liều, sử dụng thực phẩm không đảm bảo an toàn, lạm dụng rượu bia và các chất kích thích.

Điều đáng lo ngại là nhiều người chủ quan, chỉ đến bệnh viện khi triệu chứng đã nặng, khiến việc điều trị trở nên khó khăn hơn và làm tăng nguy cơ biến chứng.

Khuyến cáo từ bác sĩ: Không chủ quan với dấu hiệu bất thường

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi bất thường, nôn ói, vàng da, tụt huyết áp, rối loạn ý thức hoặc khó thở, người dân cần đến cơ sở y tế ngay để được xử trí kịp thời.

Việc phát hiện sớm và điều trị đúng cách đóng vai trò quyết định trong việc cứu sống người bệnh và hạn chế tổn thương cơ quan.

Người đàn ông 34 tuổi suy gan cấp vì sai lầm trong lúc giảm cân nhiều người Việt mắc phải

GĐXH - Chỉ ăn thịt, cắt bỏ hoàn toàn tinh bột và rau củ để giảm cân nhanh, một người đàn ông 34 tuổi rơi vào suy gan cấp nguy hiểm.

Tin liên quan

Người bệnh suy gan, suy tim được hồi sinh nhờ nghĩa cử hiến tạng xuyên Việt

Người bệnh suy gan, suy tim được hồi sinh nhờ nghĩa cử hiến tạng xuyên Việt

Người phụ nữ 66 tuổi suy gan, suy thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 66 tuổi suy gan, suy thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Nam tài xế 50 tuổi suy gan, suy thận cấp vì 1 món ăn bình dân nhiều người Việt hay dùng

Nam tài xế 50 tuổi suy gan, suy thận cấp vì 1 món ăn bình dân nhiều người Việt hay dùng

Người đàn ông suy gan cấp, tải lượng virus viêm gan B cao hơn 351 lần từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông suy gan cấp, tải lượng virus viêm gan B cao hơn 351 lần từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người phụ nữ 66 tuổi ở Bắc Ninh suy gan cấp, men gan cao gấp khoảng 250 lần, thừa nhận do chữa đau đầu sai cách

Người phụ nữ 66 tuổi ở Bắc Ninh suy gan cấp, men gan cao gấp khoảng 250 lần, thừa nhận do chữa đau đầu sai cách

6 quy tắc dễ áp dụng chế độ ăn lành mạnh theo tiêu chuẩn quốc tế

6 quy tắc dễ áp dụng chế độ ăn lành mạnh theo tiêu chuẩn quốc tế

Sống khỏe - 33 phút trước

Theo Quỹ Dinh dưỡng Anh quốc (BNF), chìa khóa trong chế độ ăn lành mạnh là có sự cân bằng giữa các loại thực phẩm và chất dinh dưỡng khác nhau trong chế độ ăn uống.

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Sống khỏe - 3 giờ trước

Sau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.

Phòng ngừa viêm gan B: Cách phòng bệnh đơn giản, hiệu quả nhiều người Việt nên biết để cơ thể khỏe đẹp

Phòng ngừa viêm gan B: Cách phòng bệnh đơn giản, hiệu quả nhiều người Việt nên biết để cơ thể khỏe đẹp

Sống khỏe - 4 giờ trước

GĐXH - Viêm gan B là bệnh truyền nhiễm phổ biến nhưng rất dễ bị bỏ qua do diễn tiến âm thầm. Nhiều người chỉ phát hiện khi đã xơ gan hoặc ung thư gan.

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Y tế - 20 giờ trước

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.

Người đàn ông 40 tuổi bị liệt mặt thừa nhận 1 sai lầm trong lúc nằm điều hòa: Ai có thói quen này cần bỏ ngay

Người đàn ông 40 tuổi bị liệt mặt thừa nhận 1 sai lầm trong lúc nằm điều hòa: Ai có thói quen này cần bỏ ngay

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Một trường hợp bị liệt mặt với biểu hiện méo miệng, nhắm mắt không kín là lời cảnh báo rõ ràng nếu bạn còn giữ thói quen bật điều hòa để nhiệt độ quá thấp.

Quan hệ tình dục sớm và nguy cơ ung thư cổ tử cung

Quan hệ tình dục sớm và nguy cơ ung thư cổ tử cung

Sống khỏe - 1 ngày trước

Ung thư cổ tử cung là một trong những loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ. Mặc dù có nhiều yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh này nhưng một yếu tố quan trọng thường bị bỏ qua là quan hệ tình dục sớm.

11 loại hạt có lượng magie cao giúp bảo vệ sức khỏe toàn diện

11 loại hạt có lượng magie cao giúp bảo vệ sức khỏe toàn diện

Sống khỏe - 1 ngày trước

Việc bổ sung các loại hạt giàu magie vào chế độ ăn uống là một trong những cách hiệu quả và tự nhiên nhất mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Người đàn ông 30 tuổi tổn thương thận cấp, thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 30 tuổi tổn thương thận cấp, thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Tự ý dùng thuốc giảm đau khi sốt và đau nhức, người đàn ông 30 tuổi phải nhập viện vì tổn thương thận cấp – tình trạng có thể tiến triển thành suy thận nếu không được xử trí kịp thời.

4 nhóm thực phẩm bảo vệ làn da khi đi du lịch

4 nhóm thực phẩm bảo vệ làn da khi đi du lịch

Sống khỏe - 1 ngày trước

Việc bổ sung các hoạt chất chống oxy hóa thông qua chế độ ăn uống có thể tạo ra một hàng rào bảo vệ nội sinh, giúp làn da tăng khả năng chịu đựng trước tác động của ánh nắng mặt trời.

Bé 4 tuổi thận to gấp đôi bình thường do dị tật bẩm sinh: Cảnh báo nguy cơ suy thận nếu phát hiện muộn

Bé 4 tuổi thận to gấp đôi bình thường do dị tật bẩm sinh: Cảnh báo nguy cơ suy thận nếu phát hiện muộn

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Bé 4 tuổi bị thận ứ nước độ III do dị tật bẩm sinh, thận to gấp đôi bình thường. Bác sĩ cảnh báo nguy cơ suy thận nếu không phát hiện và điều trị kịp thời.

Người đàn ông 35 tuổi mắc suy thận mạn tính từ những món ăn quen thuộc tại hàng quán

Người đàn ông 35 tuổi mắc suy thận mạn tính từ những món ăn quen thuộc tại hàng quán

Bệnh thường gặp

GĐXH - Cảm thấy khó thở khi đi bộ, tức ngực và thỉnh thoảng bị hồi hộp, anh Lâm (35 tuổi, quản lý tại một công ty ở Đài Loan - Trung Quốc) đi khám được phát hiện bị suy thận độ 3. Nguyên nhân mắc bệnh do những món ăn quen thuộc của người này.

Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'

Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'

Y tế
Mùa thi, ăn đúng 5 thứ này trước giờ học: Não 'chạy nhanh hơn', nhớ lâu hơn

Mùa thi, ăn đúng 5 thứ này trước giờ học: Não 'chạy nhanh hơn', nhớ lâu hơn

Sống khỏe
Ăn gì buổi tối để tiêu hoá tốt? 5 thực phẩm giàu chất xơ bạn nên biết

Ăn gì buổi tối để tiêu hoá tốt? 5 thực phẩm giàu chất xơ bạn nên biết

Bệnh thường gặp
Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc

Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc

Y tế

