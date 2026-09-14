Người đàn ông 43 tuổi thận giãn to gấp đôi vì chủ quan với dấu hiệu nhiều người Việt dễ bỏ qua

Đau hông lưng nhiều năm, phát hiện hẹp niệu quản nặng

Anh Minh, 43 tuổi, làm nghề tài xế xe đường dài, thường xuyên phải ngồi nhiều giờ liên tục. Nhiều năm qua, anh thường xuất hiện những cơn đau âm ỉ vùng hông lưng nhưng cho rằng đây là tình trạng đau mỏi do công việc nên không đi khám và điều trị dứt điểm.

Trước đó, anh từng được đặt ống thông JJ trong niệu quản để dẫn lưu nước tiểu nhưng không tái khám kiểm tra định kỳ. Khi cơn đau trở nên dữ dội hơn, anh đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM thăm khám.

Hình chụp CT cho thấy thận phải bị ứ nước nặng, to gần gấp đôi thận trái. Ảnh: BVCC

ThS.BS Nguyễn Tân Cương, Phó khoa Tiết niệu, Trưởng đơn vị Ung thư Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu – Thận học – Nam khoa, chỉ định các xét nghiệm chuyên sâu. Kết quả cho thấy hẹp niệu quản phải nghiêm trọng.

Chụp CT ghi nhận thận phải ứ nước độ 3, to gần gấp đôi thận trái, nhu mô rất mỏng. Niệu quản phải giãn lớn đến vị trí cách bàng quang khoảng 3 cm. Thận trái có sỏi nhỏ 6,5 mm và nang thận 15 mm.

Xét nghiệm máu ghi nhận creatinine 163 μmol/L, độ lọc cầu thận (eGFR) 43 ml/phút/1,73 m², tương ứng bệnh thận mạn giai đoạn 3b.

Tuy nhiên, hình ảnh CT chỉ cho thấy mức độ tổn thương của thận phải, chưa xác định chính xác phần chức năng lọc còn lại của từng bên thận. Vì vậy, bác sĩ chỉ định xạ hình thận để đánh giá riêng chức năng hai bên trước khi quyết định bảo tồn hay cắt bỏ thận.

Kết quả cho thấy thận phải chỉ còn 18% chức năng, trong khi thận trái vẫn hoạt động tốt. Xét nghiệm nước tiểu không ghi nhận nhiễm trùng đường tiết niệu.

Hẹp niệu quản kéo dài có thể khiến thận mất chức năng

Theo ThS.BS Nguyễn Tân Cương, ở người bệnh có bệnh thận mạn kèm hẹp niệu quản, tình trạng tắc nghẽn kéo dài cần được xử lý sớm. Khi niệu quản bị hẹp, nước tiểu từ thận không thể thoát xuống bàng quang bình thường, lâu ngày có thể gây ứ nước và làm tổn thương nhu mô thận, khiến chức năng thận suy giảm dần.

Với anh Minh, thận phải đã bị tổn thương đáng kể nhưng vẫn còn 18% chức năng. Nếu tình trạng tắc nghẽn tiếp tục kéo dài, thận có nguy cơ mất hoàn toàn chức năng. Trong khi đó, người bệnh đã có bệnh thận mạn nên nếu thận phải suy kiệt, thận trái sẽ phải đảm nhiệm phần lớn chức năng lọc của cơ thể.

“Dù thận phải đã tổn thương đáng kể, nhưng thận trái vẫn hoạt động tốt và người bệnh còn tương đối trẻ, chúng tôi ưu tiên phẫu thuật bảo tồn thận thay vì cắt bỏ”, bác sĩ Cương nói.

Êkíp quyết định cắt bỏ đoạn niệu quản bị hẹp và cắm lại niệu quản phải trực tiếp vào bàng quang với sự hỗ trợ của robot Da Vinci Xi.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 150 phút, lượng máu mất chỉ 20 ml. Một ngày sau mổ, anh Minh có thể trung tiện, ăn cháo loãng và ít đau. Ngày thứ hai, anh đã có thể đi lại trong phòng, ăn uống bình thường và được xuất viện vào ngày thứ ba.

Hẹp niệu quản có thể chỉ biểu hiện bằng đau âm ỉ

Bác sĩ Cương cho biết hẹp niệu quản có thể gây tắc nghẽn đường thoát nước tiểu và âm thầm làm suy giảm chức năng thận nếu kéo dài. Đáng lưu ý, triệu chứng ban đầu đôi khi chỉ là đau âm ỉ vùng hông lưng, xuất hiện không liên tục hoặc không quá dữ dội nên người bệnh dễ bỏ qua, đặc biệt ở người trẻ.

“Tuổi còn trẻ không có nghĩa là loại trừ các bệnh lý tiết niệu. Khi triệu chứng kéo dài hoặc tái diễn, cần tìm đúng nguyên nhân giúp xử lý tắc nghẽn trước khi chức năng thận suy giảm thêm”, bác sĩ Cương nói.

Bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện đau âm ỉ vùng hông lưng kéo dài, tái diễn hoặc kèm bất thường đường tiểu, người bệnh nên đi khám để tìm nguyên nhân, đặc biệt nếu có tiền sử bệnh lý tiết niệu. Những người tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc mắc bệnh thận mạn cần kiểm soát tốt bệnh nền, kiểm tra chức năng thận định kỳ và thăm khám khi xuất hiện yếu tố bất thường để phát hiện sớm tổn thương, can thiệp kịp thời, hạn chế nguy cơ suy giảm chức năng thận.