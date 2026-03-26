Người đàn ông 44 tuổi bất ngờ nhồi máu cơ tim từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải
GĐXH - Người đàn ông 44 tuổi tưởng chỉ đau ngực nhẹ bất ngờ nhồi máu cơ tim. Bác sĩ cảnh báo nhồi máu cơ tim có thể khởi phát với triệu chứng rất mơ hồ, dễ bị bỏ qua.
Bất ngờ nhồi máu cơ tim ngày tại phòng cấp cứu
Vừa qua, các bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận một trường hợp nguy kịch tại Trung tâm Cấp cứu A9. Người bệnh nam 44 tuổi, tiền sử khỏe mạnh, không hút thuốc, không có bệnh lý tim mạch, nhập viện chỉ vì cảm giác đau tức ngực nhẹ.
Tại thời điểm thăm khám, các chỉ số sinh tồn của người bệnh hoàn toàn ổn định, không ghi nhận bất thường rõ ràng về nhịp tim hay huyết áp. Điện tâm đồ ban đầu chỉ cho thấy biến đổi ST không điển hình, chưa đủ cơ sở để chẩn đoán nhồi máu cơ tim. Người bệnh được chỉ định xét nghiệm troponin và theo dõi thêm.
Tuy nhiên, khi đang chờ kết quả, người bệnh đột ngột ngã khuỵ, mất ý thức và ngừng tuần hoàn. Ê-kíp cấp cứu lập tức tiến hành hồi sinh tim phổi, sốc điện nhiều lần khi ghi nhận rung thất trên monitor. Sau khoảng 15 phút cấp cứu tích cực, tuần hoàn tự nhiên của người bệnh được tái lập.
Nguyên nhân nhồi máu cơ tim từ “kẻ giấu mặt”
Ngay sau khi hồi sức thành công, người bệnh được chuyển đi chụp và can thiệp mạch vành khẩn cấp. Kết quả cho thấy tình trạng cầu cơ động mạch liên thất trước (LAD) kèm hẹp tới 99% đoạn mạch phía sau.
Theo PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9, đây là dạng tổn thương nguy hiểm nhưng dễ bị bỏ sót. Cầu cơ mạch vành là tình trạng một đoạn động mạch bị cơ tim phủ lên, gây chèn ép trong thì co bóp. Dù nhiều trường hợp không có triệu chứng, nhưng khi kết hợp với xơ vữa hoặc co thắt mạch vành, có thể gây thiếu máu cơ tim cấp và rối loạn nhịp nguy hiểm.
Trong trường hợp này, tình trạng hẹp nặng sau cầu cơ đã khiến vùng cơ tim bị thiếu máu lớn, kích hoạt rối loạn nhịp thất ác tính và dẫn đến ngừng tim đột ngột. Người bệnh sau đó được đặt stent mạch vành thành công và tiếp tục hồi sức tích cực.
Các bác sĩ nhận định, đây là trường hợp thiếu máu cơ tim đang hình thành, nhưng biểu hiện sớm lại là rối loạn nhịp nguy hiểm thay vì đau ngực dữ dội như thường thấy. Nếu không được cấp cứu kịp thời ngay tại bệnh viện, nguy cơ tử vong là rất cao.
Người trẻ không chủ quan với bệnh nhồi máu cơ tim
Trường hợp trên cho thấy một thực tế đáng lưu ý: người trẻ, không bệnh nền vẫn có thể mắc các bệnh lý mạch vành nguy hiểm. Những tổn thương như cầu cơ kèm xơ vữa khu trú rất khó phát hiện nếu chỉ dựa vào điện tâm đồ hay xét nghiệm máu thông thường.
Hiện nay, các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện đại như chụp cắt lớp vi tính mạch vành thế hệ mới có thể giúp phát hiện sớm các bất thường này, từ đó can thiệp kịp thời trước khi xảy ra biến chứng.
Các chuyên gia khuyến cáo, bất kỳ triệu chứng đau ngực, hồi hộp, khó thở, choáng váng… dù thoáng qua cũng không nên chủ quan, đặc biệt khi xảy ra đột ngột hoặc lặp lại nhiều lần.
Việc thăm khám sớm, theo dõi kỹ và sử dụng các phương tiện chẩn đoán phù hợp có thể giúp phát hiện sớm bệnh lý tim mạch tiềm ẩn, tránh những biến cố nguy hiểm như ngừng tim đột ngột.
