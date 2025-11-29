NSND Trần Lực nhập viện cấp cứu vì cúm A, sức khỏe hiện ra sao?
GĐXH - NSND Trần Lực nhập viện cấp cứu và mới ra viện vào ngày 28/11. Nam nghệ sĩ cho biết dù đã xuất viện nhưng còn khá mệt.
Theo báo Tiền phong, NSND Trần Lực cho biết, sau khi dự khai mạc Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ 6 và cùng Lucteam mang vở "Ngày mai trời lại sáng" dự thi tại liên hoan vào ngày 21/11 tại Ninh Bình anh đã bị ốm. Ban đầu, nam nghệ sĩ chỉ bị sốt, đau đầu, nhức mỏi… nhưng sốt mỗi lúc một cao khiến anh phải nhập viện cấp cứu.
"Tôi bị sốt, chủ quan chỉ test tại nhà, nhưng bệnh ngày một nặng khiến tôi phải nhập viện. Sau đó, tôi được xét nghiệm và mắc cúm A. Tôi nằm viện gần một tuần và phải truyền thuốc 3 buổi mới cắt được cơn sốt. Tôi vừa xuất viện hôm qua", NSND Trần Lực chia sẻ với Tiền Phong.
Trải qua 3 ngày điều trị, sức khỏe của NSND Trần Lực ổn định hơn nhưng anh vẫn khá mệt và ho nhiều. "Sau lần ốm này, tôi phải để ý tới sức khỏe hơn. Tôi nên tìm hiểu về tiêm vắc-xin cúm, duy trì tập thể dục thể thao thường xuyên và sớm bỏ thói quen bia rượu, thuốc lá. Sau khi xuất viện, khi thấy sức khỏe ổn hơn tôi đã đi bộ gần khu nhà", NSND Trần Lực chia sẻ.
Theo đó, anh cố gắng nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng để tham dự lễ bế mạc và trao giải Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ 6 vào tối 30/11.
NSND Trần Lực nổi tiếng với vai trò đạo diễn, diễn viên trên màn ảnh Việt. Anh được công chúng biết đến cùng lứa với loạt diễn viên Thu Hà, Chiều Xuân, Lê Khanh... sở hữu vẻ đẹp lịch lãm, phong tình và khả năng diễn xuất tốt.
NSND Trần Lực từng được "chọn mặt gửi vàng" trao cho nhiều vai chính trong loạt phim đặc sắc như: "Mẹ chồng tôi", "Đời hát rong", "Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông", "Con đường sáng", "Em và Trịnh", "Đào, phở và piano"... Ngoài ra, anh còn là đạo diễn "cầm trịch" các tác phẩm "Tết này ai đến sông nhà", "Đời chè", "Cocktail cho tình yêu"...
Ngoài ra, Trần Lực còn hoạt động năng nổ trên sân khấu kịch. Trong thời gian gần đây, NSND Trần Lực cùng LucTeam thực hiện và biểu diễn thành công vở "Ngày mai trời lại sáng" từ kịch bản của cố tác giả Đinh Xuân Hòa.
'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không' được chiếu miễn phí tại LàoXem - nghe - đọc - 14 phút trước
GĐXH - 6 bộ phim Việt Nam trong đó có "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không" sẽ được chiếu trong Tuần phim Việt Nam tại Lào.
Chuyện tình đẹp như phim của nữ MC VTV và chàng tiền vệ từng 5 lần vô địch V-LeagueGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Cặp đôi MC Huyền Trang (Mù Tạt) đã nhận lời cầu hôn từ tiền vệ Phạm Đức Huy sau khoảng thời gian yêu đương mặn nồng, thoải mái tương tác, đăng ảnh đôi trên trang cá nhân.
Gia đình Công Lý và chuyện chưa kể sau 4 năm biến cố bệnh tậtGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Bà xã NSND Công Lý tiết lộ thời điểm anh gặp biến cố bệnh tật, gia đình nhận hàng trăm cuộc gọi, tin nhắn từ nhiều người với mong muốn giúp đỡ, xin được chữa bệnh cho anh.
Thân thế cựu thành viên nhóm 'Mắt ngọc' - bạn gái lâu năm của Liên Bỉnh PhátGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Ngọc Kayla là bạn gái lâu năm của diễn viên Liên Bỉnh Phát, đời thực cô có thân thế ra sao?
Nữ diễn viên càng xuất hiện càng bị ghét trong phim 'Cách em một milimet' là ai?Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Ngọc Trâm vai Nga trong “Cách em một milimet” đang gây nhiều tranh cãi và bị khán giả ghét khi mỗi lần xuất hiện.
Hoa hậu Việt Nam quê Đắk Lắk xót xa khi trở lại quê nhà sau trận bão lũGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - "Trong ánh mắt mọi người còn nguyên nỗi sợ, hoảng loạn sau những ngày ròng rã chống chọi với dòng nước dữ và chứng kiến mọi thứ bị cuốn trôi", Hoa hậu Việt Nam 2024 - Hà Trúc Linh kể.
Cô đào cải lương Khánh Ngọc bị K, tiết lộ mong muốn nhỏ nhoi cuối đờiGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Cô đào cải lương Khánh Ngọc khiến nhiều người xót xa không nói được vì ung thư thanh quản, mong muốn sống thêm 5 năm để thấy con gái trưởng thành.
Chuyện tình đẹp của tiền vệ Đức Huy và MC VTVGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Nhân chuyến du lịch tại Hàn Quốc, tiền vệ Phạm Đức Huy đã cầu hôn bạn gái MC Huyền Trang (Mù Tạt).
Ca sĩ Thủy Tiên gây chú ý sau thời gian 'ở ẩn', hé lộ cuộc sống hiện tạiGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Thủy Tiên bất ngờ xuất hiện trong video của một NTK nổi tiếng, khiến dư luận xôn xao. Cô chia sẻ về cuộc sống hiện tại và có khả năng trở lại showbiz.
Viên (Doãn Quốc Đam) bị nhóm giang hồ bắt cóc, công an siết chặt vòng vâyXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Trong tập 21 "Lằn ranh", Viên trong quá trình trốn chạy đã bị nhóm giang hồ bắt cóc và uy hiếp.
Ca sĩ Thủy Tiên gây chú ý sau thời gian 'ở ẩn', hé lộ cuộc sống hiện tạiGiải trí
GĐXH - Thủy Tiên bất ngờ xuất hiện trong video của một NTK nổi tiếng, khiến dư luận xôn xao. Cô chia sẻ về cuộc sống hiện tại và có khả năng trở lại showbiz.