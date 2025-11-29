Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

NSND Trần Lực nhập viện cấp cứu vì cúm A, sức khỏe hiện ra sao?

Thứ bảy, 20:12 29/11/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - NSND Trần Lực nhập viện cấp cứu và mới ra viện vào ngày 28/11. Nam nghệ sĩ cho biết dù đã xuất viện nhưng còn khá mệt.

Theo báo Tiền phong, NSND Trần Lực cho biết, sau khi dự khai mạc Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ 6 và cùng Lucteam mang vở "Ngày mai trời lại sáng" dự thi tại liên hoan vào ngày 21/11 tại Ninh Bình anh đã bị ốm. Ban đầu, nam nghệ sĩ chỉ bị sốt, đau đầu, nhức mỏi… nhưng sốt mỗi lúc một cao khiến anh phải nhập viện cấp cứu.

"Tôi bị sốt, chủ quan chỉ test tại nhà, nhưng bệnh ngày một nặng khiến tôi phải nhập viện. Sau đó, tôi được xét nghiệm và mắc cúm A. Tôi nằm viện gần một tuần và phải truyền thuốc 3 buổi mới cắt được cơn sốt. Tôi vừa xuất viện hôm qua", NSND Trần Lực chia sẻ với Tiền Phong.

Trải qua 3 ngày điều trị, sức khỏe của NSND Trần Lực ổn định hơn nhưng anh vẫn khá mệt và ho nhiều. "Sau lần ốm này, tôi phải để ý tới sức khỏe hơn. Tôi nên tìm hiểu về tiêm vắc-xin cúm, duy trì tập thể dục thể thao thường xuyên và sớm bỏ thói quen bia rượu, thuốc lá. Sau khi xuất viện, khi thấy sức khỏe ổn hơn tôi đã đi bộ gần khu nhà", NSND Trần Lực chia sẻ.

Theo đó, anh cố gắng nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng để tham dự lễ bế mạc và trao giải Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ 6 vào tối 30/11.

NSND Trần Lực nhập viện cấp cứu Sau cúm A và hiện sức khỏe ra sao - Ảnh 1.

NSND Trần Lực trong ngày khai mạc Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ 6.

NSND Trần Lực nổi tiếng với vai trò đạo diễn, diễn viên trên màn ảnh Việt. Anh được công chúng biết đến cùng lứa với loạt diễn viên Thu Hà, Chiều Xuân, Lê Khanh... sở hữu vẻ đẹp lịch lãm, phong tình và khả năng diễn xuất tốt.

NSND Trần Lực từng được "chọn mặt gửi vàng" trao cho nhiều vai chính trong loạt phim đặc sắc như: "Mẹ chồng tôi", "Đời hát rong", "Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông", "Con đường sáng", "Em và Trịnh", "Đào, phở và piano"... Ngoài ra, anh còn là đạo diễn "cầm trịch" các tác phẩm "Tết này ai đến sông nhà", "Đời chè", "Cocktail cho tình yêu"... 

NSND Trần Lực nhập viện cấp cứu, sức khỏe hiện ra sao? - Ảnh 2.

Gần đây, NSND Trần Lực cùng LucTeam thực hiện và biểu diễn thành công vở "Ngày mai trời lại sáng".

Ngoài ra, Trần Lực còn hoạt động năng nổ trên sân khấu kịch. Trong thời gian gần đây, NSND Trần Lực cùng LucTeam thực hiện và biểu diễn thành công vở "Ngày mai trời lại sáng" từ kịch bản của cố tác giả Đinh Xuân Hòa.

Chuyện tình đẹp như phim của nữ MC VTV và chàng tiền vệ từng 5 lần vô địch V-LeagueChuyện tình đẹp như phim của nữ MC VTV và chàng tiền vệ từng 5 lần vô địch V-League

GĐXH - Cặp đôi MC Huyền Trang (Mù Tạt) đã nhận lời cầu hôn từ tiền vệ Phạm Đức Huy sau khoảng thời gian yêu đương mặn nồng, thoải mái tương tác, đăng ảnh đôi trên trang cá nhân.

Nữ diễn viên càng xuất hiện càng bị ghét trong phim "Cách em một milimet" là ai?Nữ diễn viên càng xuất hiện càng bị ghét trong phim 'Cách em một milimet' là ai?

GĐXH - Diễn viên Ngọc Trâm vai Nga trong “Cách em một milimet” đang gây nhiều tranh cãi và bị khán giả ghét khi mỗi lần xuất hiện.


T.Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Chuyện tình đẹp như phim của nữ MC VTV và chàng tiền vệ từng 5 lần vô địch V-League

Chuyện tình đẹp như phim của nữ MC VTV và chàng tiền vệ từng 5 lần vô địch V-League

Nữ diễn viên càng xuất hiện càng bị ghét trong phim 'Cách em một milimet' là ai?

Nữ diễn viên càng xuất hiện càng bị ghét trong phim 'Cách em một milimet' là ai?

Viên (Doãn Quốc Đam) bị nhóm giang hồ bắt cóc, công an siết chặt vòng vây

Viên (Doãn Quốc Đam) bị nhóm giang hồ bắt cóc, công an siết chặt vòng vây

Ngân chưa ly hôn vì lý do bất ngờ, Tú bắt gặp vợ sắp cưới của Bách ngoại tình

Ngân chưa ly hôn vì lý do bất ngờ, Tú bắt gặp vợ sắp cưới của Bách ngoại tình

Nga không thừa nhận 'bán đứng' bạn trai, trách móc Tú xen vào chuyện tình cảm

Nga không thừa nhận 'bán đứng' bạn trai, trách móc Tú xen vào chuyện tình cảm

Cùng chuyên mục

'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không' được chiếu miễn phí tại Lào

'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không' được chiếu miễn phí tại Lào

Xem - nghe - đọc - 14 phút trước

GĐXH - 6 bộ phim Việt Nam trong đó có "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không" sẽ được chiếu trong Tuần phim Việt Nam tại Lào.

Chuyện tình đẹp như phim của nữ MC VTV và chàng tiền vệ từng 5 lần vô địch V-League

Chuyện tình đẹp như phim của nữ MC VTV và chàng tiền vệ từng 5 lần vô địch V-League

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Cặp đôi MC Huyền Trang (Mù Tạt) đã nhận lời cầu hôn từ tiền vệ Phạm Đức Huy sau khoảng thời gian yêu đương mặn nồng, thoải mái tương tác, đăng ảnh đôi trên trang cá nhân.

Gia đình Công Lý và chuyện chưa kể sau 4 năm biến cố bệnh tật

Gia đình Công Lý và chuyện chưa kể sau 4 năm biến cố bệnh tật

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Bà xã NSND Công Lý tiết lộ thời điểm anh gặp biến cố bệnh tật, gia đình nhận hàng trăm cuộc gọi, tin nhắn từ nhiều người với mong muốn giúp đỡ, xin được chữa bệnh cho anh.

Thân thế cựu thành viên nhóm 'Mắt ngọc' - bạn gái lâu năm của Liên Bỉnh Phát

Thân thế cựu thành viên nhóm 'Mắt ngọc' - bạn gái lâu năm của Liên Bỉnh Phát

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Ngọc Kayla là bạn gái lâu năm của diễn viên Liên Bỉnh Phát, đời thực cô có thân thế ra sao?

Nữ diễn viên càng xuất hiện càng bị ghét trong phim 'Cách em một milimet' là ai?

Nữ diễn viên càng xuất hiện càng bị ghét trong phim 'Cách em một milimet' là ai?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Ngọc Trâm vai Nga trong “Cách em một milimet” đang gây nhiều tranh cãi và bị khán giả ghét khi mỗi lần xuất hiện.

Hoa hậu Việt Nam quê Đắk Lắk xót xa khi trở lại quê nhà sau trận bão lũ

Hoa hậu Việt Nam quê Đắk Lắk xót xa khi trở lại quê nhà sau trận bão lũ

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - "Trong ánh mắt mọi người còn nguyên nỗi sợ, hoảng loạn sau những ngày ròng rã chống chọi với dòng nước dữ và chứng kiến mọi thứ bị cuốn trôi", Hoa hậu Việt Nam 2024 - Hà Trúc Linh kể.

Cô đào cải lương Khánh Ngọc bị K, tiết lộ mong muốn nhỏ nhoi cuối đời

Cô đào cải lương Khánh Ngọc bị K, tiết lộ mong muốn nhỏ nhoi cuối đời

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Cô đào cải lương Khánh Ngọc khiến nhiều người xót xa không nói được vì ung thư thanh quản, mong muốn sống thêm 5 năm để thấy con gái trưởng thành.

Chuyện tình đẹp của tiền vệ Đức Huy và MC VTV

Chuyện tình đẹp của tiền vệ Đức Huy và MC VTV

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Nhân chuyến du lịch tại Hàn Quốc, tiền vệ Phạm Đức Huy đã cầu hôn bạn gái MC Huyền Trang (Mù Tạt).

Ca sĩ Thủy Tiên gây chú ý sau thời gian 'ở ẩn', hé lộ cuộc sống hiện tại

Ca sĩ Thủy Tiên gây chú ý sau thời gian 'ở ẩn', hé lộ cuộc sống hiện tại

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Thủy Tiên bất ngờ xuất hiện trong video của một NTK nổi tiếng, khiến dư luận xôn xao. Cô chia sẻ về cuộc sống hiện tại và có khả năng trở lại showbiz.

Viên (Doãn Quốc Đam) bị nhóm giang hồ bắt cóc, công an siết chặt vòng vây

Viên (Doãn Quốc Đam) bị nhóm giang hồ bắt cóc, công an siết chặt vòng vây

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Trong tập 21 "Lằn ranh", Viên trong quá trình trốn chạy đã bị nhóm giang hồ bắt cóc và uy hiếp.

Xem nhiều

Ca sĩ Thủy Tiên gây chú ý sau thời gian 'ở ẩn', hé lộ cuộc sống hiện tại

Ca sĩ Thủy Tiên gây chú ý sau thời gian 'ở ẩn', hé lộ cuộc sống hiện tại

Giải trí

GĐXH - Thủy Tiên bất ngờ xuất hiện trong video của một NTK nổi tiếng, khiến dư luận xôn xao. Cô chia sẻ về cuộc sống hiện tại và có khả năng trở lại showbiz.

Ngân chưa ly hôn vì lý do bất ngờ, Tú bắt gặp vợ sắp cưới của Bách ngoại tình

Ngân chưa ly hôn vì lý do bất ngờ, Tú bắt gặp vợ sắp cưới của Bách ngoại tình

Xem - nghe - đọc
Đỗ Mỹ Linh vướng tin đồn mang bầu lần 2

Đỗ Mỹ Linh vướng tin đồn mang bầu lần 2

Giải trí
Nghệ sĩ Lê Giang bật khóc vì đau thần kinh tọa, phải chăm mẹ già liệt nửa người

Nghệ sĩ Lê Giang bật khóc vì đau thần kinh tọa, phải chăm mẹ già liệt nửa người

Câu chuyện văn hóa
Thân thế cựu thành viên nhóm 'Mắt ngọc' - bạn gái lâu năm của Liên Bỉnh Phát

Thân thế cựu thành viên nhóm 'Mắt ngọc' - bạn gái lâu năm của Liên Bỉnh Phát

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top