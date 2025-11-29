NSND Trần Lực nhập viện cấp cứu vì cúm A, sức khỏe hiện ra sao?

Theo báo Tiền phong, NSND Trần Lực cho biết, sau khi dự khai mạc Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ 6 và cùng Lucteam mang vở "Ngày mai trời lại sáng" dự thi tại liên hoan vào ngày 21/11 tại Ninh Bình anh đã bị ốm. Ban đầu, nam nghệ sĩ chỉ bị sốt, đau đầu, nhức mỏi… nhưng sốt mỗi lúc một cao khiến anh phải nhập viện cấp cứu.

"Tôi bị sốt, chủ quan chỉ test tại nhà, nhưng bệnh ngày một nặng khiến tôi phải nhập viện. Sau đó, tôi được xét nghiệm và mắc cúm A. Tôi nằm viện gần một tuần và phải truyền thuốc 3 buổi mới cắt được cơn sốt. Tôi vừa xuất viện hôm qua", NSND Trần Lực chia sẻ với Tiền Phong.

Trải qua 3 ngày điều trị, sức khỏe của NSND Trần Lực ổn định hơn nhưng anh vẫn khá mệt và ho nhiều. "Sau lần ốm này, tôi phải để ý tới sức khỏe hơn. Tôi nên tìm hiểu về tiêm vắc-xin cúm, duy trì tập thể dục thể thao thường xuyên và sớm bỏ thói quen bia rượu, thuốc lá. Sau khi xuất viện, khi thấy sức khỏe ổn hơn tôi đã đi bộ gần khu nhà", NSND Trần Lực chia sẻ.

Theo đó, anh cố gắng nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng để tham dự lễ bế mạc và trao giải Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ 6 vào tối 30/11.

NSND Trần Lực trong ngày khai mạc Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ 6.

NSND Trần Lực nổi tiếng với vai trò đạo diễn, diễn viên trên màn ảnh Việt. Anh được công chúng biết đến cùng lứa với loạt diễn viên Thu Hà, Chiều Xuân, Lê Khanh... sở hữu vẻ đẹp lịch lãm, phong tình và khả năng diễn xuất tốt.

NSND Trần Lực từng được "chọn mặt gửi vàng" trao cho nhiều vai chính trong loạt phim đặc sắc như: "Mẹ chồng tôi", "Đời hát rong", "Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông", "Con đường sáng", "Em và Trịnh", "Đào, phở và piano"... Ngoài ra, anh còn là đạo diễn "cầm trịch" các tác phẩm "Tết này ai đến sông nhà", "Đời chè", "Cocktail cho tình yêu"...

Gần đây, NSND Trần Lực cùng LucTeam thực hiện và biểu diễn thành công vở "Ngày mai trời lại sáng".

