Ăn canh 'bổ dưỡng' nấu từ củ lạ, người phụ nữ 42 tuổi suýt mất mạng vì độc tố cực mạnh

Cơn ác mộng sau bát canh ấu tàu tại nhà

Khoa Cấp cứu A9 – Bệnh viện 19-8 tiếp nhận bệnh nhân nữ Nguyễn T.H (42 tuổi, Hà Nội) trong tình trạng khiến người thân hoảng loạn. Chỉ 2 giờ sau khi ăn bát canh nấu từ củ ấu tàu tại nhà, người phụ nữ vốn đang khỏe mạnh bỗng thấy môi, lưỡi và mặt tê dại.

Cảm giác tê bì nhanh chóng lan ra toàn thân như điện giật, đi kèm cơn đau đầu, nôn mửa liên tục và khó thở. Khi được đưa đến bệnh viện, chị H. đã trong tình trạng tỉnh chậm, mệt lả, nhịp thở nhanh và sức cơ tứ chi yếu đến mức không thể nhấc nổi tay chân.

Chị Nguyễn T.H (42 tuổi đến từ Hà Nội) nhập viện trong tình trạng ngộ độc, sức khoẻ yếu.

Nhận định đây là ca ngộ độc dược liệu cấp tính cực kỳ nguy hiểm, các bác sĩ đã lập tức triển khai quy trình hồi sức tích cực:

- Xử trí tại Khoa Cấp cứu A9: Rửa dạ dày khẩn cấp, hỗ trợ thở oxy và truyền dịch để pha loãng độc tố.

- Hồi sức tại Khoa A7: Bệnh nhân được chuyển sang Khoa Điều trị tích cực và Chống độc trong tình trạng tiên lượng nặng, đối mặt với nguy cơ suy hô hấp và rối loạn nhịp tim ác tính.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của đội ngũ chuyên gia, sau 2 ngày "chiến đấu" với độc tố, chị H. đã hồi phục ngoạn mục. Các chỉ số sinh tồn ổn định và bệnh nhân đã được xuất viện trong niềm hạnh phúc của gia đình.

Việc tự ý sử dụng các loại củ lạ để nấu canh hay làm thuốc Nam, thuốc Bắc không rõ nguồn gốc, có chứa thành phần ô đầu, cũng tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc nghiêm trọng.

Củ ấu tàu: 'Sát thủ' ẩn mình dưới danh xưng dược liệu

Trao đổi với PV Gia đình và Xã hội, BS Phan Hồng Ân – Khoa Điều trị tích cực và Chống độc, Bệnh viện 19-8 giải thích: "Củ ấu tàu chứa Aconitin – một loại độc tố cực mạnh. Chỉ cần 5mg Aconitin là đủ để tước đi mạng sống của một người trưởng thành. Nó tấn công trực tiếp vào hệ thần kinh và tim mạch, gây liệt cơ hô hấp và ngừng tim chỉ trong thời gian ngắn".

Cũng theo BS Ân cho biết, ngộ độc ấu tàu thường bắt nguồn từ ba sai lầm phổ biến. Thứ nhất là tự ý chế biến cháo hoặc canh ấu tàu tại nhà khi không nắm rõ quy trình khử độc nghiêm ngặt. Thứ hai, nhiều trường hợp uống nhầm rượu thuốc dùng để xoa bóp có chứa ấu tàu thành rượu uống. Cuối cùng, việc tự ý sử dụng các loại thuốc Nam, thuốc Bắc không rõ nguồn gốc, có chứa thành phần ô đầu, cũng tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc nghiêm trọng.

Đại tá.TS.BS Đỗ Thị Lệ Thuý – Phó Giám đốc Bệnh viện 19-8 đưa ra lời cảnh báo: "Người dân tuyệt đối không sử dụng củ ấu tàu dưới bất kỳ hình thức ăn, uống nào khi không có chỉ định của thầy thuốc chuyên khoa. Khi có dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay, không theo dõi hay điều trị tại nhà".

Nếu sau khi ăn/uống các loại dược liệu mà có biểu hiện tê môi, lưỡi, buồn nôn hoặc khó thở, hãy đến ngay cơ sở y tế gần nhất. Sự chậm trễ có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn.

