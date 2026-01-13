Mới nhất
Ăn canh 'bổ dưỡng' nấu từ củ lạ, người phụ nữ 42 tuổi suýt mất mạng vì độc tố cực mạnh

Thứ ba, 19:00 13/01/2026 | Sống khỏe
Bảo An
Bảo An
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tưởng là món canh bồi bổ sức khỏe, người phụ nữ tại Hà Nội không ngờ mình vừa chạm tay vào "án tử" sau vài miếng ăn. Nếu không được đưa đi cấp cứu kịp thời, hậu quả có thể đã đặc biệt nghiêm trọng.

Cơn ác mộng sau bát canh ấu tàu tại nhà

Khoa Cấp cứu A9 – Bệnh viện 19-8 tiếp nhận bệnh nhân nữ Nguyễn T.H (42 tuổi, Hà Nội) trong tình trạng khiến người thân hoảng loạn. Chỉ 2 giờ sau khi ăn bát canh nấu từ củ ấu tàu tại nhà, người phụ nữ vốn đang khỏe mạnh bỗng thấy môi, lưỡi và mặt tê dại. 

Cảm giác tê bì nhanh chóng lan ra toàn thân như điện giật, đi kèm cơn đau đầu, nôn mửa liên tục và khó thở. Khi được đưa đến bệnh viện, chị H. đã trong tình trạng tỉnh chậm, mệt lả, nhịp thở nhanh và sức cơ tứ chi yếu đến mức không thể nhấc nổi tay chân.

Ngộ độc củ ấu tàu: Triệu tr - Ảnh 1.

Chị Nguyễn T.H (42 tuổi đến từ Hà Nội) nhập viện trong tình trạng ngộ độc, sức khoẻ yếu.

Nhận định đây là ca ngộ độc dược liệu cấp tính cực kỳ nguy hiểm, các bác sĩ đã lập tức triển khai quy trình hồi sức tích cực:

- Xử trí tại Khoa Cấp cứu A9: Rửa dạ dày khẩn cấp, hỗ trợ thở oxy và truyền dịch để pha loãng độc tố.

- Hồi sức tại Khoa A7: Bệnh nhân được chuyển sang Khoa Điều trị tích cực và Chống độc trong tình trạng tiên lượng nặng, đối mặt với nguy cơ suy hô hấp và rối loạn nhịp tim ác tính.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của đội ngũ chuyên gia, sau 2 ngày "chiến đấu" với độc tố, chị H. đã hồi phục ngoạn mục. Các chỉ số sinh tồn ổn định và bệnh nhân đã được xuất viện trong niềm hạnh phúc của gia đình.

Ngộ độc củ ấu tàu: Triệu tr - Ảnh 2.

Việc tự ý sử dụng các loại củ lạ để nấu canh hay làm thuốc Nam, thuốc Bắc không rõ nguồn gốc, có chứa thành phần ô đầu, cũng tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc nghiêm trọng.

Củ ấu tàu: 'Sát thủ' ẩn mình dưới danh xưng dược liệu

Trao đổi với PV Gia đình và Xã hội, BS Phan Hồng Ân – Khoa Điều trị tích cực và Chống độc, Bệnh viện 19-8 giải thích: "Củ ấu tàu chứa Aconitin – một loại độc tố cực mạnh. Chỉ cần 5mg Aconitin là đủ để tước đi mạng sống của một người trưởng thành. Nó tấn công trực tiếp vào hệ thần kinh và tim mạch, gây liệt cơ hô hấp và ngừng tim chỉ trong thời gian ngắn".

Cũng theo BS Ân cho biết, ngộ độc ấu tàu thường bắt nguồn từ ba sai lầm phổ biến. Thứ nhất là tự ý chế biến cháo hoặc canh ấu tàu tại nhà khi không nắm rõ quy trình khử độc nghiêm ngặt. Thứ hai, nhiều trường hợp uống nhầm rượu thuốc dùng để xoa bóp có chứa ấu tàu thành rượu uống. Cuối cùng, việc tự ý sử dụng các loại thuốc Nam, thuốc Bắc không rõ nguồn gốc, có chứa thành phần ô đầu, cũng tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc nghiêm trọng.

Đại tá.TS.BS Đỗ Thị Lệ Thuý – Phó Giám đốc Bệnh viện 19-8 đưa ra lời cảnh báo: "Người dân tuyệt đối không sử dụng củ ấu tàu dưới bất kỳ hình thức ăn, uống nào khi không có chỉ định của thầy thuốc chuyên khoa. Khi có dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay, không theo dõi hay điều trị tại nhà".

Nếu sau khi ăn/uống các loại dược liệu mà có biểu hiện tê môi, lưỡi, buồn nôn hoặc khó thở, hãy đến ngay cơ sở y tế gần nhất. Sự chậm trễ có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn.

Ngộ độc củ ấu tàu: Triệu tr - Ảnh 3.Ngủ gật trên bàn làm việc 30 phút, người đàn ông 'tá hoả' khi phát hiện tay bị liệt

GĐXH - Chỉ sau một giấc ngủ gật ngắn tại văn phòng trong tư thế gối đầu lên tay, một người đàn ông 37 tuổi đã rơi vào tình trạng bàn tay 'rũ xuống', không thể duỗi cổ tay và các ngón tay. Đây là lời cảnh báo đắt giá cho dân văn phòng về những thói quen sinh hoạt tưởng chừng vô hại.


Tin liên quan

Chị em đua nhau ăn thứ này để đẹp da đón Tết 2026, chuyên gia ngăn vội vì coi chừng 'hại thân'

Chị em đua nhau ăn thứ này để đẹp da đón Tết 2026, chuyên gia ngăn vội vì coi chừng 'hại thân'

Bước tiến mới của y tế số: Bệnh viện 19-8 triển khai trí tuệ nhân tạo 'bắt mạch' bệnh lý tim mạch

Bước tiến mới của y tế số: Bệnh viện 19-8 triển khai trí tuệ nhân tạo 'bắt mạch' bệnh lý tim mạch

Món cháo 'vạn người mê' ngày lạnh: Chuyên gia chỉ rõ 5 nhóm người 'né gấp' nếu không muốn nhập viện

Món cháo 'vạn người mê' ngày lạnh: Chuyên gia chỉ rõ 5 nhóm người 'né gấp' nếu không muốn nhập viện

3 loại trà mùa đông uống đúng cách vừa giữ ấm cơ thể vừa giúp giảm mỡ bụng

3 loại trà mùa đông uống đúng cách vừa giữ ấm cơ thể vừa giúp giảm mỡ bụng

'Tỉnh dậy mới biết mình còn sống': Lời cảm ơn nghẹn ngào của sản phụ vỡ khối chửa ngoài tử cung mất 2000ml máu

'Tỉnh dậy mới biết mình còn sống': Lời cảm ơn nghẹn ngào của sản phụ vỡ khối chửa ngoài tử cung mất 2000ml máu

Cùng chuyên mục

Muốn đón Tết 2026 với làn da căng mịn, chị em nhất định phải tránh xa 5 loại đồ uống này

Muốn đón Tết 2026 với làn da căng mịn, chị em nhất định phải tránh xa 5 loại đồ uống này

Sống khỏe - 48 phút trước

GĐXH - Nhiều người vẫn giữ thói quen uống nước ngọt mỗi ngày mà không hề hay biết rằng đồ uống này có thể thúc đẩy quá trình lão hóa, làm tăng nguy cơ tim mạch và rối loạn chuyển hóa. Đặc biệt, có 5 loại nước ngọt quen thuộc càng uống nhiều càng gây hại cho sức khỏe về lâu dài.

Người đàn ông suy gan cấp, tải lượng virus viêm gan B cao hơn 351 lần từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông suy gan cấp, tải lượng virus viêm gan B cao hơn 351 lần từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe - 2 giờ trước

GĐXH - Trước khi nhập viện vì suy gan cấp, người bệnh đột ngột xuất hiện đau bụng vùng hạ sườn phải, kèm theo mệt mỏi nhiều, ăn uống kém...

Hóa trị đã mệt, ăn sai còn mệt hơn: 6 loại thực phẩm người bệnh ung thư nên tránh xa

Hóa trị đã mệt, ăn sai còn mệt hơn: 6 loại thực phẩm người bệnh ung thư nên tránh xa

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình hóa trị, cơ thể người bệnh ung thư trở nên vô cùng nhạy cảm, chỉ một lựa chọn ăn uống sai cũng có thể khiến tình trạng mệt mỏi, buồn nôn hoặc suy kiệt nặng hơn. Ít ai ngờ rằng có những thực phẩm quen thuộc lại không phù hợp trong giai đoạn này và cần được hạn chế để quá trình điều trị đạt hiệu quả tốt hơn.

Đau gout tái phát liên tục? 7 loại thực phẩm này giúp đào thải axit uric tự nhiên

Đau gout tái phát liên tục? 7 loại thực phẩm này giúp đào thải axit uric tự nhiên

Bệnh thường gặp - 17 giờ trước

GĐXH - Những cơn đau gout dữ dội thường đến bất ngờ và khiến nhiều người khổ sở. Ít ai biết rằng, ngoài thuốc điều trị, việc ăn đúng thực phẩm mỗi ngày cũng có thể hỗ trợ đào thải axit uric trong máu, giúp kiểm soát gout hiệu quả và an toàn hơn.

BioGaia và hành trình góp phần xây dựng nền tảng sức khỏe cho trẻ em Việt

BioGaia và hành trình góp phần xây dựng nền tảng sức khỏe cho trẻ em Việt

Sống khỏe - 17 giờ trước

Sức khỏe tiêu hóa của trẻ em chịu ảnh hưởng lớn từ điều kiện sinh hoạt hằng ngày, trong đó nguồn nước sử dụng. Ở các điểm trường vùng cao, nơi học sinh nội trú ăn ở và học tập xa gia đình, việc tiếp cận nguồn nước an toàn vẫn còn nhiều hạn chế.

Người phụ nữ suy thận độ 3 thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ suy thận độ 3 thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 17 giờ trước

GĐXH - Suy thận có thể bắt đầu từ những thói quen tưởng chừng vô hại, nhưng nếu phát hiện muộn, người bệnh sẽ phải trả giá bằng cả chất lượng cuộc sống về sau.

Bệnh viện 19-8 tái khởi động kỹ thuật ghép tủy: Bước tiến chiến lược trong điều trị ung thư máu

Bệnh viện 19-8 tái khởi động kỹ thuật ghép tủy: Bước tiến chiến lược trong điều trị ung thư máu

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - 13/01/2026, BV 19-8 phối hợp Viện Huyết học thảo luận tái khởi động ghép tủy, mở hy vọng mới sau 13 năm gián đoạn.

Người đàn ông ở Tuyên Quang áp xe gan, nhiễm trùng huyết từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông ở Tuyên Quang áp xe gan, nhiễm trùng huyết từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 19 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong vài ngày xuất hiện sốt cao và đau bụng, một người đàn ông ở Tuyên Quang đã rơi vào tình trạng nhiễm trùng huyết nguy kịch do áp xe gan.

Loại củ được ví là 'khắc tinh' của tế bào ung thư, người Việt nên ăn thường xuyên để phòng bệnh

Loại củ được ví là 'khắc tinh' của tế bào ung thư, người Việt nên ăn thường xuyên để phòng bệnh

Sống khỏe - 22 giờ trước

GĐXH - Củ cải được ghi nhận giàu chất chống oxy hóa và hợp chất sinh học có lợi, góp phần hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.

Sebamed pH5.5 - Giải pháp chăm sóc an toàn cho bệnh lý viêm da cơ địa

Sebamed pH5.5 - Giải pháp chăm sóc an toàn cho bệnh lý viêm da cơ địa

Sống khỏe - 23 giờ trước

Viêm da cơ địa là một bệnh lý da mãn tính phổ biến, đặc trưng bởi tình trạng da khô, ngứa, dễ kích ứng và tái phát kéo dài. Với những làn da này, việc chăm sóc hằng ngày – đặc biệt là lựa chọn sản phẩm làm sạch – đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định của da.

Xem nhiều

Thanh niên 25 tuổi suy thận giai đoạn cuối, phải ghép thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều bạn trẻ Việt mắc phải

Thanh niên 25 tuổi suy thận giai đoạn cuối, phải ghép thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều bạn trẻ Việt mắc phải

Sống khỏe

GĐXH - Một sự thật đáng buồn cho bệnh nhân suy thận, chạy thận và ghép thận là bệnh viêm cầu thận dễ xảy ra ở người trẻ nhưng lại rất khó để thuyết phục họ theo dõi và điều trị bệnh.

Loại củ được ví là 'khắc tinh' của tế bào ung thư, người Việt nên ăn thường xuyên để phòng bệnh

Loại củ được ví là 'khắc tinh' của tế bào ung thư, người Việt nên ăn thường xuyên để phòng bệnh

Sống khỏe
Người phụ nữ suy thận độ 3 thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ suy thận độ 3 thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe
Người đàn ông phát hiện tiền ung thư dạ dày từ dấu từ một việc nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông phát hiện tiền ung thư dạ dày từ dấu từ một việc nhiều người Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp
Nằm mãi không ngủ được: 8 loại trái cây quen mặt nhưng được ví như 'thuốc ngủ tự nhiên'

Nằm mãi không ngủ được: 8 loại trái cây quen mặt nhưng được ví như 'thuốc ngủ tự nhiên'

Bệnh thường gặp

