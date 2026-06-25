Người đàn ông 50 tuổi suy thận cấp sau khi ăn hàu sống nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người"
GĐXH - Một người đàn ông 50 tuổi phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy thận cấp và phải lọc máu khẩn cấp sau khi ăn hàu sống nhiễm vi khuẩn Vibrio vulnificus.
Sốc nhiễm khuẩn, suy thận cấp sau khi ăn hàu sống
Một người đàn ông 50 tuổi ở Đài Loan (Trung Quốc) nhập viện trong tình trạng tụt huyết áp, lơ mơ và mất ý thức. Qua thăm khám và làm các xét nghiệm, bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc đái tháo đường nhưng chưa được chẩn đoán trước đó. Tình trạng nhiễm khuẩn Vibrio vulnificus trên nền bệnh đái tháo đường đã khiến người bệnh rơi vào sốc nhiễm khuẩn và suy thận cấp, buộc phải tiến hành lọc máu để duy trì sự sống.
Theo bác sĩ Chang, Vibrio vulnificus là loại vi khuẩn sinh sống trong môi trường nước biển, đặc biệt phổ biến ở các vùng nuôi hải sản ven biển. Ở người khỏe mạnh, vi khuẩn này thường chỉ gây các triệu chứng tiêu hóa nhẹ. Tuy nhiên, với những người có bệnh nền như xơ gan, đái tháo đường, suy thận mạn, ung thư hoặc suy giảm miễn dịch, vi khuẩn có thể xâm nhập vào máu, gây nhiễm trùng nặng và đe dọa tính mạng.
Hàu sống có thể tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng
Mùa hè là thời điểm nhiều người yêu thích các món hải sản tươi sống, đặc biệt là hàu sống. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn Vibrio vulnificus phát triển mạnh do nhiệt độ nước biển tăng cao.
Các chuyên gia cho biết vi khuẩn này không thể được nhận biết bằng mắt thường hay qua mùi vị. Một con hàu nhìn tươi ngon vẫn có thể chứa lượng lớn vi khuẩn gây bệnh. Điều này khiến nhiều người chủ quan khi sử dụng hàu sống hoặc các loại hải sản chưa được chế biến chín kỹ.
Khi ăn phải hàu nhiễm khuẩn, các triệu chứng thường xuất hiện sau 24-48 giờ với biểu hiện như sốt cao, ớn lạnh, buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy. Trong các trường hợp nặng, người bệnh có thể bị nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn, tổn thương da, suy đa cơ quan và tử vong nếu không được điều trị kịp thời.
Những ai có nguy cơ cao?
Theo các chuyên gia, những người mắc bệnh gan mạn tính, đái tháo đường, ung thư, bệnh dạ dày, thừa sắt hoặc các bệnh lý làm suy giảm miễn dịch là nhóm có nguy cơ cao bị nhiễm Vibrio vulnificus nặng.
Đặc biệt, người thường xuyên sử dụng rượu bia có nguy cơ mắc bệnh gan và dễ gặp biến chứng nghiêm trọng khi nhiễm vi khuẩn này. Nhiều trường hợp tổn thương gan diễn ra âm thầm trong nhiều năm trước khi xuất hiện triệu chứng, khiến người bệnh không nhận thức được nguy cơ của bản thân.
Ở những người có bệnh nền, nhiễm Vibrio vulnificus có thể tiến triển rất nhanh. Một số trường hợp tử vong chỉ sau 48 giờ kể từ khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên.
Làm gì để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn từ hàu?
Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên lựa chọn hải sản từ những nguồn cung cấp uy tín và hạn chế ăn hàu sống, đặc biệt nếu thuộc nhóm có bệnh nền hoặc sức đề kháng kém.
Nhiều người cho rằng vắt chanh hoặc dùng các loại nước sốt cay có thể tiêu diệt vi khuẩn trong hàu sống. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không có tác dụng với Vibrio vulnificus. Biện pháp hiệu quả nhất để tiêu diệt vi khuẩn là nấu chín kỹ bằng nhiệt.
Khi chế biến hàu tại nhà, nên chọn những con còn nguyên vỏ, đóng kín. Những con đã mở vỏ từ trước cần được loại bỏ. Sau khi hàu mở miệng trong quá trình nấu, cần tiếp tục luộc hoặc hấp thêm từ 3-5 phút để bảo đảm vi khuẩn được tiêu diệt hoàn toàn. Không nên nấu quá nhiều hàu trong cùng một nồi vì những con ở giữa có thể không được làm chín đều.
Các bác sĩ cũng lưu ý, bất kỳ ai xuất hiện các triệu chứng như sốt, tiêu chảy, buồn nôn, đau bụng, ớn lạnh hoặc dấu hiệu nhiễm trùng sau khi ăn hàu sống cần đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám và điều trị kịp thời.
Việc hiểu rõ nguy cơ từ hải sản sống, đặc biệt là hàu sống, sẽ giúp mỗi người chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.
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