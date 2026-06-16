21 tuổi đã nhận chỉ định lọc máu vì suy thận giai đoạn cuối, sự thật sau đó khiến thanh niên vỡ òa
GĐXH - Sau quá trình hội chẩn và theo dõi sát sao, các bác sĩ xác định người bệnh không mắc suy thận mạn giai đoạn cuối như chẩn đoán ban đầu mà bị suy thận cấp do hội chứng thận hư.
Ở tuổi 21 - độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân, N.B.L. (trú tại xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ) rơi vào khủng hoảng khi được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối và được tư vấn chuẩn bị lọc máu chu kỳ. Tuy nhiên, sau khi thăm khám chuyên sâu, các bác sĩ phát hiện nguyên nhân thực sự khiến chức năng thận suy giảm và giúp bệnh nhân tránh được nguy cơ phải lọc máu kéo dài.
Suy sụp khi nhận chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối
Theo chia sẻ của người bệnh, khoảng hai tháng trước khi nhập viện, anh bắt đầu xuất hiện tình trạng phù toàn thân và tăng khoảng 5 kg. Tuy nhiên, do chủ quan nên anh không đi khám.
Đến khi tình trạng mệt mỏi tăng nhiều, kèm buồn nôn kéo dài, người bệnh mới đến một bệnh viện tại Hà Nội kiểm tra. Tại đây, anh được chẩn đoán mắc suy thận mạn giai đoạn 5 - giai đoạn nặng nhất của bệnh thận mạn - đồng thời được tư vấn chuẩn bị phẫu thuật tạo cầu nối động - tĩnh mạch (AVF) để phục vụ lọc máu chu kỳ.
Viễn cảnh phải gắn bó với các buổi lọc máu định kỳ ở một bệnh viện cách nhà hàng trăm km khiến nam thanh niên vô cùng lo lắng. Mong muốn tìm hiểu kỹ hơn về tình trạng bệnh, anh quyết định đến Trung tâm Thận - Lọc máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để thăm khám.
Phát hiện nguyên nhân thực sự không phải suy thận mạn giai đoạn cuối
Khi nhập viện, người bệnh có biểu hiện phù nhẹ hai chân, mệt mỏi, buồn nôn, ăn uống kém, đau tức ngực khi vận động, bụng chướng và giảm thông khí phổi.
Nhận thấy bệnh nhân còn rất trẻ trong khi một số biểu hiện lâm sàng chưa hoàn toàn phù hợp với chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối, các bác sĩ đã tiến hành đánh giá toàn diện chức năng thận, tình trạng dịch trong cơ thể và thực hiện thêm nhiều xét nghiệm chuyên sâu.
Sau quá trình hội chẩn và theo dõi sát sao, các bác sĩ xác định người bệnh không mắc suy thận mạn giai đoạn cuối như chẩn đoán ban đầu mà bị suy thận cấp do hội chứng thận hư.
Theo các bác sĩ, hội chứng thận hư là bệnh lý có thể khiến chức năng thận suy giảm nhanh chóng, gây phù nề toàn thân, tăng cân nhanh, mệt mỏi và ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể. Tuy nhiên, khác với suy thận mạn giai đoạn cuối, bệnh vẫn có khả năng hồi phục nếu được phát hiện đúng nguyên nhân và điều trị kịp thời.
Chức năng thận phục hồi gần như hoàn toàn
Ngay sau khi xác định chính xác nguyên nhân, người bệnh được điều trị nội khoa tích cực theo phác đồ chuyên môn.
Nhờ được chẩn đoán đúng và can thiệp kịp thời, tình trạng sức khỏe của anh cải thiện rõ rệt chỉ sau thời gian ngắn. Các chỉ số urê, creatinin dần trở về mức bình thường, chức năng thận phục hồi gần như hoàn toàn. Tình trạng phù, mệt mỏi và buồn nôn cũng giảm đáng kể.
Đặc biệt, người bệnh đã tránh được nguy cơ phải lọc máu chu kỳ kéo dài - điều từng khiến anh suy sụp khi mới nhận chẩn đoán ban đầu.
Chia sẻ sau quá trình điều trị, N.B.L. cho biết anh từng rất hoang mang khi được thông báo mắc suy thận giai đoạn cuối và phải chuẩn bị lọc máu.
"Ban đầu em rất suy sụp khi nghĩ mình sẽ phải lọc máu. Khi được các bác sĩ kiểm tra lại và thông báo không phải suy thận mạn giai đoạn cuối, em thực sự không dám tin. Sau điều trị, sức khỏe của em đã cải thiện rất nhiều. Em biết ơn các bác sĩ vì đã giúp em có cơ hội trở lại cuộc sống bình thường", người bệnh xúc động nói.
Những dấu hiệu cảnh báo suy thận không nên bỏ qua
Theo BS Dương Thùy Linh, Trung tâm Thận - Lọc máu, các bệnh lý thận ở người trẻ có thể diễn biến âm thầm với những biểu hiện ban đầu như phù mặt, phù chân, tiểu bất thường, tăng cân nhanh, mệt mỏi kéo dài hoặc chán ăn.
Nếu không được phát hiện sớm và chẩn đoán chính xác, người bệnh có thể bỏ lỡ "thời điểm vàng" trong điều trị.
Bác sĩ nhấn mạnh việc xác định đúng nguyên nhân gây suy giảm chức năng thận có ý nghĩa rất quan trọng, giúp lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, tránh các can thiệp không cần thiết và tăng cơ hội phục hồi cho người bệnh.
Các chuyên gia khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu như phù mặt, phù chân, tiểu ít, mệt mỏi kéo dài, chán ăn hoặc tăng cân nhanh không rõ nguyên nhân, người dân nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám sớm. Việc phát hiện và điều trị kịp thời có thể giúp ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm, bảo tồn chức năng thận và nâng cao chất lượng cuộc sống.
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