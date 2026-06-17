Nắng nóng kéo dài tăng nguy cơ suy thận cấp, bác sĩ chỉ ra 4 dấu hiệu cần đi viện ngay

Vì sao nắng nóng làm tăng nguy cơ suy thận?

Thời tiết nắng nóng khiến cơ thể mất một lượng lớn nước và điện giải qua mồ hôi. Khi không được bù nước đầy đủ, lượng máu đến thận giảm, làm suy giảm khả năng lọc và đào thải chất thải của cơ quan này, từ đó làm tăng nguy cơ tổn thương thận cấp và suy thận nếu tình trạng mất nước kéo dài.

Theo các chuyên gia, mất nước kéo dài là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tổn thương thận cấp. Tình trạng này còn khiến nước tiểu trở nên cô đặc hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho sỏi thận và nhiễm trùng đường tiết niệu hình thành.

Đáng lo ngại, tổn thương thận cấp không phải lúc nào cũng biểu hiện rõ ràng. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi xuất hiện các dấu hiệu như tiểu ít, nước tiểu sẫm màu, phù chân, mệt mỏi kéo dài hoặc khó thở.

Ảnh minh họa.

Những tác động nguy hiểm của nắng nóng đến thận

Khi cơ thể liên tục mất nước, thận buộc phải làm việc nhiều hơn để duy trì cân bằng nội môi. Điều này không chỉ làm tăng nguy cơ suy thận mà còn gây rối loạn điện giải, ảnh hưởng đến hoạt động của tim mạch và huyết áp.

Ngoài ra, tình trạng nước tiểu cô đặc còn làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận. Người bệnh có thể xuất hiện các cơn đau dữ dội vùng lưng hoặc hông, tiểu buốt, tiểu ra máu và thậm chí tắc nghẽn đường tiết niệu.

Trong những ngày nắng nóng cực đoan, say nắng hoặc sốc nhiệt còn có thể khiến huyết áp tụt mạnh, làm giảm lượng máu nuôi thận và gây tổn thương thận cấp tính. Nguy cơ này càng tăng cao nếu người bệnh tự ý sử dụng thuốc giảm đau, hạ sốt hoặc các thuốc chống viêm không steroid (NSAIDs) khi cơ thể đang thiếu nước.

Ai dễ bị suy thận trong mùa nắng nóng?

Không phải ai cũng chịu tác động giống nhau từ thời tiết nắng nóng. Người cao tuổi là nhóm có nguy cơ cao do khả năng điều hòa thân nhiệt suy giảm và cảm giác khát không còn nhạy như người trẻ.

Bên cạnh đó, những người lao động ngoài trời trong thời gian dài cũng dễ rơi vào tình trạng mất nước mà không nhận biết kịp thời. Việc đổ mồ hôi liên tục nhưng không bổ sung đủ nước khiến máu cô đặc, làm giảm lưu lượng máu đến thận.

Những người mắc bệnh nền như đái tháo đường, tăng huyết áp hoặc bệnh thận mạn cũng cần đặc biệt thận trọng. Chức năng thận vốn đã suy giảm nên chỉ một đợt mất nước kéo dài cũng có thể làm bệnh diễn tiến nặng hơn.

Làm gì để phòng ngừa suy thận trong mùa nắng nóng?

Ảnh minh họa.

Theo bác sĩ Hà Tuấn Hùng, Phó trưởng khoa Nội thận - Lọc máu BVĐK Tâm Anh, nhiều người chỉ uống nước khi cảm thấy khát. Tuy nhiên, khi xuất hiện cảm giác khát, cơ thể thực tế đã bắt đầu rơi vào tình trạng thiếu nước.

Để phòng ngừa suy thận cấp và các biến chứng liên quan đến mất nước trong mùa nắng nóng, người trưởng thành nên duy trì khoảng 2-2,5 lít nước mỗi ngày. Những người thường xuyên lao động hoặc vận động ngoài trời có thể cần bổ sung từ 3-4 lít nước mỗi ngày, đồng thời bù điện giải nếu đổ nhiều mồ hôi.

Việc uống nước nên được chia đều nhiều lần trong ngày thay vì uống quá nhiều trong một lần.

Bên cạnh đó, những người làm việc dưới thời tiết nắng gắt cần che chắn cẩn thận, mặc quần áo sáng màu, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian dài. Không nên vào phòng điều hòa ngay sau khi vừa ở ngoài trời nắng nóng vì có thể làm tăng nguy cơ sốc nhiệt.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo không nên sử dụng nước quá lạnh khi cơ thể đang nóng hoặc vừa lao động nặng. Thay vào đó nên uống nước mát vừa phải để tránh ảnh hưởng đến hệ tuần hoàn.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như khô miệng, mệt lả, chóng mặt, tiểu ít hoặc nước tiểu sẫm màu, người dân cần chủ động nghỉ ngơi và bù nước sớm. Nếu có biểu hiện say nắng như buồn nôn, đau đầu dữ dội, choáng váng hoặc lơ mơ, cần nhanh chóng làm mát cơ thể và đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.

Các bác sĩ nhấn mạnh rằng phần lớn trường hợp suy thận cấp do mất nước có thể phòng ngừa được nếu duy trì thói quen uống đủ nước và bảo vệ cơ thể đúng cách trong những ngày thời tiết nắng nóng kéo dài.