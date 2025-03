Người đàn ông 51 tuổi ở Phú Thọ nhận tin vui, thoát di chứng đột quỵ và liệt nửa người nhờ được làm điều này

Theo các bác sĩ Trung tâm Đột Quỵ, BVĐK Phú Thọ, vừa qua, các bác sĩ nơi đây đã tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân Đ.V.B (51 tuổi) ở Thanh Sơn, Phú Thọ. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nói khó, suy giảm ý thức, glasgow 12 điểm, liệt mặt trung ương bên trái, liệt hoàn toàn một nửa người trái (NIHSS 16 điểm).

Người bệnh được chỉ định can thiệp mạch não dưới sự hỗ trợ của hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA). Ảnh: BVCC

Theo chia sẻ của người nhà, trước khi vào viện khoảng 5 giờ, người bệnh đột ngột xuất hiện nói khó, liệt một nửa người trái. Người bệnh đã được chụp CT sọ não tại Trung tâm y tế huyện và được chuyển thẳng xuống Trung tâm Đột Quỵ – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Tại đây, người bệnh được các bác sĩ chỉ định chụp cộng hưởng từ 3.0, kết quả có tổn thương diện rộng bán cầu đại não phải do tắc động mạch cảnh trong phải. Người bệnh được chỉ định can thiệp mạch não dưới sự hỗ trợ của hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA).

Sau can thiệp 3 ngày, người bệnh đã tỉnh táo hoàn toàn, hết nói khó, liệt nửa người trái đã được cải thiện hoàn toàn, dự kiến có thể ra viện trong vài ngày tới.

Người bệnh đã ổn định sau can thiệp. Ảnh: BVCC

BSCKI. Lưu Văn Thìn – Trung tâm Đột quỵ cho biết: "Đột quỵ do tắc mạch nếu được đưa đến các cơ sở y tế trong thời gian sớm (trước 6 giờ) sẽ có rất nhiều các kỹ thuật và biện pháp can thiệp để làm giảm nhẹ, thậm chí có thể chữa khỏi hoàn toàn cho người bệnh; đặc biệt hiện nay cửa sổ can thiệp đã kéo dài đến 24h kể từ khi khởi phát đột quỵ.

Can thiệp mạch máu não là bước tiến vượt trội trong y học giúp điều trị thành công những tổn thương phức tạp ở mạch máu não. Phương pháp này có hiệu quả cao, xâm lấn tối thiểu và đã được chứng minh hiệu quả trong điều trị nhồi máu não cấp. Để đạt được hiệu quả can thiệp tốt và hạn chế những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra, người bệnh cần lưu ý đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ gần nhất."