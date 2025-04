Người đàn ông 41 tuổi bị tràn máu khí màng phổi chỉ sau 1 cơn ho, thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Sốt cao hơn một tháng, người đàn ông 57 tuổi ở Phú Thọ phát hiện mắc nấm phổi nguy hiểm GĐXH - Nấm phổi là một bệnh lý nguy hiểm ở đường hô hấp, nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, người bệnh bị nấm phổi có nguy cơ tử vong cao.

Người bệnh bị tràn máu khí phổi thừa nhận có thói quen hút thuốc

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, mới đây, các bác sĩ đã cấp cứu thành công một trường hợp bệnh nhân 41 tuổi bị tràn máu khí màng phổi sau cơn ho dữ dội, cứu sống người bệnh trong gang tấc.

Ca bệnh hiếm gặp là nam bệnh nhân là V.T.T (41 tuổi), đang làm việc tại Quảng Ninh, có tiền sử hút thuốc nhiều năm. Theo người bệnh cho biết, sau một cơn ho mạnh, anh T. đột ngột đau tức ngực trái dữ dội, khó thở, vã mồ hôi, được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu.

Bác sĩ hướng dẫn bệnh nhân tập thở bằng dụng cụ để tăng thông khí phổi, cải thiện hô hấp. Ảnh; BVCC

Kết quả chụp CLVT lồng ngực chẩn đoán bệnh nhân bị tràn dịch, tràn khí màng phổi trái, có biểu hiện mất máu cấp. Nhận định đây là một ca cấp cứu tối khẩn, diễn biến phức tạp, các bác sĩ nhanh chóng chuyển bệnh nhân tới phòng mổ cấp cứu. Kíp bác sĩ ngoại lồng ngực tiến hành dẫn lưu màng phổi ra khoảng 2.000ml máu loãng và khí. Hội chẩn tại chỗ các chuyên khoa chỉ định phẫu thuật nội soi lồng ngực xử trí tổn thương.

Dưới sự hỗ trợ của hệ thống nội soi hiện đại, phẫu thuật viên đưa dụng cụ nội soi vào khoang màng phổi kiểm tra có khoảng 800g máu cục và phát hiện kén khí ở đỉnh phổi bị vỡ gây tràn khí, máu chảy ra từ dây chằng đỉnh phổi trái do đứt dây chằng. Kíp mổ khéo léo cầm máu điểm chảy, cắt và khâu kén khí vỡ, đồng thời rửa sạch khoang màng phổi và đặt dẫn lưu. Sau 1 giờ phẫu thuật với tổng 2 lít máu truyền hồi sức, ca mổ thành công.

Chia sẻ về ca bệnh này, bác sĩ CKII Phạm Việt Hùng, Trưởng khoa Ngoại cho biết: "Tràn máu tràn khí màng phổi tự phát do vỡ kén khí và đứt dây chằng đỉnh phổi là thể bệnh hiếm gặp, diễn biến nhanh, gây chèn ép tim phổi, sốc mất máu, đe dọa tính mạng người bệnh nếu không được can thiệp kịp thời. May mắn bệnh nhân T. đã được cấp cứu, chẩn đoán chính xác và xử trí nhanh chóng nên đã vượt qua cơn nguy kịch và hồi phục tốt".

Hiện tại, sau ba ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã ổn định sức khỏe, được rút các ống dẫn lưu và dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Ai có nguy cơ bị tràn máu khí màng phổi

Ngồi trên giường bệnh, anh T. chia sẻ: "Tôi hút thuốc nhiều năm, không có tiền sử bệnh gì, cũng không bị ho hay viêm phổi nên khi bị như vậy tôi cũng rất bất ngờ, tưởng bệnh nan y. May mắn được các bác sĩ cấp cứu, điều trị kịp thời nên giờ mới hồi phục được như vậy!".

2000 ml máu dẫn lưu từ màng phổi trái của người bệnh. Ảnh: BVCC

Tràn máu - tràn khí màng phổi do vỡ kén khí và đứt dây chằng thường gặp ở nam giới trẻ tuổi, cao gầy và có thói quen hút thuốc thường xuyên. Nguyên nhân do người bệnh có kén khí phổi cùng dây chằng dính từ đỉnh phổi đến thành ngực. Các dây chằng này thường giàu mạch máu. Khi kén khí bị vỡ do áp lực đường thở tăng đột ngột như ho, hắt hơi mạnh, khí tràn vào khoang màng phổi làm phổi bị xẹp lại, dẫn đến dây chằng bị căng và đứt gây chảy máu tràn khoang màng phổi.

Bác sĩ khuyến cáo, những người có yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá lâu năm nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các bất thường tại phổi. Ngoài ra, khi xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau ngực đột ngột, khó thở, vã mồ hôi, tụt huyết áp… cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm.

