Người đàn ông 60 tuổi phát hiện ung thư tinh hoàn từ dấu hiệu nhiều nam giới Việt bỏ qua
GĐXH - Sưng đau bìu trái, sờ thấy một khối cứng, ông Mạnh đến việm kiểm tra vì nghi mắc ung thư tinh hoàn.
Phát hiện ung thư tinh hoàn, bác sĩ cắt bỏ ngừa di căn
Vừa qua, ông Mạnh (60 tuổi, ngụ TP HCM) bị sưng đau bìu trái, sờ thấy một khối cứng nên đến BVĐK Tâm Anh kiểm tra.
Kết quả chụp MRI cho thấy, ông Mạnh có một khối u ở tinh hoàn trái, kích thước nhỏ chỉ 7×8 mm, tuy nhiên các tổn thương trên hình ảnh học gợi ý nguy cơ khối u ác tính, nghi ngờ ung thư tinh hoàn.
Trước tình trạng đó, PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu – Thận học – Nam khoa chỉ định phẫu thuật cắt u tinh hoàn trái cho người bệnh nhằm hạn chế nguy cơ di căn đến các cơ quan khác.
Bị ung thư tinh hoàn, phải cắt bỏ có anh hưởng đến chức năng sinh dục không
Chia sẻ về việc này, BS Trần Huy Phước cho biết, việc cắt bỏ tinh hoàn trái ảnh hưởng không nhiều đến chức năng sinh dục của ông Mạnh do một bên tinh hoàn còn lại kích thước bình thường, có khả năng bù trừ, tăng cường sản xuất hormone testosterone và tinh trùng để duy trì khả năng sinh sản.
Ở trường hợp của ông Mạnh đã lớn tuổi, đã có con cái nên ông đồng ý phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn ung thư, tránh di căn đến các cơ quan khác.
PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên cùng êkip rạch một vết nhỏ ở bẹn để tiếp cận tinh hoàn và các cấu trúc bên trong, sau đó tiến hành cắt bỏ toàn bộ tinh hoàn trái, mào tinh hoàn, thừng tinh bị tổn thương. Khối u được đưa đi giải phẫu, sau 7 ngày cho kết quả ung thư.
Ai có nguy cơ bị ung thư tinh hoàn
U tinh hoàn gây ảnh hưởng sức khỏe nam giới, ở bất kỳ độ tuổi nào. Nguyên nhân thường do tinh hoàn ẩn, giãn tĩnh mạch thừng tinh, tràn dịch màng tinh hoàn, xoắn tinh hoàn, u nang mào tinh hoàn, viêm mào tinh hoàn hoặc ung thư tinh hoàn.
U có thể là lành tính, hoặc ác tính (ung thư). Ở giai đoạn sớm, tùy thuộc vào tình trạng của khối u, bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp điều trị phù hợp như phẫu thuật cắt bỏ một bên tinh hoàn có khối u để hạn chế nguy cơ di căn đến các cơ quan khác.
Nam giới cần làm gì khi phát hiện ung thư tinh hoàn
Nếu khối u đã di căn, xâm lấn sang khu vực khác, người bệnh sẽ được chỉ định phương pháp xạ trị hoặc hóa trị. Bệnh nếu được phát hiện, điều trị sớm thì tỷ lệ chữa khỏi rất cao, lên đến 90% và tỷ lệ sống sót sau 5 năm trên 95%.
Nam giới cần có thói quen tự kiểm tra tinh hoàn bằng cách sờ, quan sát để kịp thời phát hiện những bất thường trong cơ thể. Hoặc nếu cảm thấy khó chịu, vướng víu, đau bất thường ở vùng bìu hoặc tinh hoàn, cần đến bệnh viện để gặp bác sĩ Nam khoa kiểm tra, chẩn đoán các dấu hiệu bất thường ở tinh hoàn.
Đau bụng dữ dội, người phụ nữ 67 nhập viện phát hiện ung thư thậnBệnh thường gặp - 2 giờ trước
GĐXH - Người phụ nữ bị ung thư thận nhập viện vì có dấu hiệu đau bụng, đau hông lưng trái dữ dội kèm buồn nôn, tiểu ra máu...
Những thói quen khiến đường huyết của bạn như 'tàu lượn siêu tốc'Bệnh thường gặp - 3 giờ trước
GĐXH - Nhiệt độ mùa hè nóng nực có thể chỉ khiến người bình thường đổ mồ hôi nhiều hơn, nhưng với bệnh nhân tiểu đường, đó lại là một chuyến "tàu lượn siêu tốc" trong việc kiểm soát đường huyết.
Thực phẩm phơi khô có công dụng giúp bơm máu lên não, ngăn ngừa đột quỵ, đang bán đầy chợ ViệtBệnh thường gặp - 5 giờ trước
GĐXH - Chỉ nên ăn mộc nhĩ sau phơi khô, vì khi phơi khô chất cảm quang tự nhiên mất đi, độc tính cũng biến mất, ăn vào không còn gì nguy hại nữa.
5 dấu hiệu ở mắt cảnh báo nguy cơ đột quỵ mà nhiều người vẫn chưa biếtBệnh thường gặp - 5 giờ trước
GĐXH - Không chỉ là bệnh về mắt, những bất thường như đỏ mắt, mờ thoáng qua hay phù võng mạc có thể là “tín hiệu đỏ” cho thấy nguy cơ đột quỵ đang đến gần.
Bé 13 tuổi suy thận nặng, bác sĩ tiết lộ thói quen ăn uống nhiều gia đình Việt đang mắc phảiBệnh thường gặp - 8 giờ trước
GĐXH - Bé gái suy thận có sở thích ăn gà rán và uống nước ngọt. Có hôm bé ăn 2 món này tới 3 bữa một ngày.
Mắt đỏ, nhìn mờ thoáng qua? Coi chừng dấu hiệu sớm của đột quỵ mà nhiều người hay bỏ quaBệnh thường gặp - 9 giờ trước
GĐXH - Một đôi mắt đỏ, tia máu nổi rõ hay nhìn mờ thoáng qua có thể là dấu hiệu sớm cảnh báo đột quỵ và bệnh tim mạch đang âm thầm rình rập.
Đột quỵ ở tuổi 25 không còn là chuyện lạ: Dấu hiệu cảnh báo và 6 thói quen cần bỏ gấpBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Không chỉ người già mới đột quỵ. Ngày càng nhiều bạn trẻ nhập viện vì tê tay, méo miệng, khó nói, cảnh báo đột quỵ sớm đang trẻ hoá.
Đi mưa dầm, về mắc nấm da: Những vùng dễ bị ‘tấn công’ mà ai cũng bỏ quaBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Thấy ngứa, gãi liên tục sau mưa? Có thể bạn đã mắc một trong những bệnh da liễu điển hình mùa mưa lũ. Cẩn thận kẻo nhiễm trùng, biến chứng nặng!
Người đàn ông 32 tuổi ở Hà Nội phát hiện u thực quản có tiền sử 3 người trong gia đình bị ung thưBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Khai thác tiền sử được biết, gia đình anh A. có bố mắc ung thư vòm họng, chú mắc ung thư xương và bác mắc ung thư não.
Cô gái 23 tuổi nhập viện gấp thừa nhận có thói quen ăn rau theo cách nàyBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Bằng kinh nghiệm của mình, bác sĩ lưu ý người có tiền sử ăn sống các loại rau thủy sinh và uống nước chưa hợp vệ sinh, kèm thêm dấu hiệu lâm sàng hướng tới bệnh sán lá gan lớn.
Món ăn thanh mát cực giàu dinh dưỡng, giúp người bệnh đột quỵ hồi phục nhanh và phòng ngừa tái phátBệnh thường gặp
GĐXH - Người bệnh đột quỵ có thể bổ sung yến sào vào chế độ ăn của mình để sớm phục hồi. Tuy nhiên, cần phải tuân thủ đúng liều lượng và ăn đúng cách.