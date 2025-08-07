Người đàn ông 60 tuổi phát hiện ung thư tinh hoàn từ dấu hiệu nhiều nam giới Việt bỏ qua

Phát hiện ung thư tinh hoàn, bác sĩ cắt bỏ ngừa di căn

Vừa qua, ông Mạnh (60 tuổi, ngụ TP HCM) bị sưng đau bìu trái, sờ thấy một khối cứng nên đến BVĐK Tâm Anh kiểm tra.

Kết quả chụp MRI cho thấy, ông Mạnh có một khối u ở tinh hoàn trái, kích thước nhỏ chỉ 7×8 mm, tuy nhiên các tổn thương trên hình ảnh học gợi ý nguy cơ khối u ác tính, nghi ngờ ung thư tinh hoàn.

Trước tình trạng đó, PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu – Thận học – Nam khoa chỉ định phẫu thuật cắt u tinh hoàn trái cho người bệnh nhằm hạn chế nguy cơ di căn đến các cơ quan khác.

Ảnh minh họa

Bị ung thư tinh hoàn, phải cắt bỏ có anh hưởng đến chức năng sinh dục không

Chia sẻ về việc này, BS Trần Huy Phước cho biết, việc cắt bỏ tinh hoàn trái ảnh hưởng không nhiều đến chức năng sinh dục của ông Mạnh do một bên tinh hoàn còn lại kích thước bình thường, có khả năng bù trừ, tăng cường sản xuất hormone testosterone và tinh trùng để duy trì khả năng sinh sản.

Ở trường hợp của ông Mạnh đã lớn tuổi, đã có con cái nên ông đồng ý phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn ung thư, tránh di căn đến các cơ quan khác.

PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên cùng êkip rạch một vết nhỏ ở bẹn để tiếp cận tinh hoàn và các cấu trúc bên trong, sau đó tiến hành cắt bỏ toàn bộ tinh hoàn trái, mào tinh hoàn, thừng tinh bị tổn thương. Khối u được đưa đi giải phẫu, sau 7 ngày cho kết quả ung thư.

Ai có nguy cơ bị ung thư tinh hoàn

U tinh hoàn gây ảnh hưởng sức khỏe nam giới, ở bất kỳ độ tuổi nào. Nguyên nhân thường do tinh hoàn ẩn, giãn tĩnh mạch thừng tinh, tràn dịch màng tinh hoàn, xoắn tinh hoàn, u nang mào tinh hoàn, viêm mào tinh hoàn hoặc ung thư tinh hoàn.

U có thể là lành tính, hoặc ác tính (ung thư). Ở giai đoạn sớm, tùy thuộc vào tình trạng của khối u, bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp điều trị phù hợp như phẫu thuật cắt bỏ một bên tinh hoàn có khối u để hạn chế nguy cơ di căn đến các cơ quan khác.

Nam giới cần làm gì khi phát hiện ung thư tinh hoàn

Nếu khối u đã di căn, xâm lấn sang khu vực khác, người bệnh sẽ được chỉ định phương pháp xạ trị hoặc hóa trị. Bệnh nếu được phát hiện, điều trị sớm thì tỷ lệ chữa khỏi rất cao, lên đến 90% và tỷ lệ sống sót sau 5 năm trên 95%.

Nam giới cần có thói quen tự kiểm tra tinh hoàn bằng cách sờ, quan sát để kịp thời phát hiện những bất thường trong cơ thể. Hoặc nếu cảm thấy khó chịu, vướng víu, đau bất thường ở vùng bìu hoặc tinh hoàn, cần đến bệnh viện để gặp bác sĩ Nam khoa kiểm tra, chẩn đoán các dấu hiệu bất thường ở tinh hoàn.

