Những 'chiến binh hồng' kiên cường vượt qua thử thách ung thư vú

PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng - Chủ tịch Hội Công tác xã hội ngành Y tế, Uỷ viên Hội đồng Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng đã nhấn mạnh những thông tin này tại diễn đàn bệnh nhân ung thư vú với chủ đề "Chị đẹp hiện đại, không ngại khó khăn" diễn ra chiều nay (4/11), tại Hà Nội trong khuôn khổ chiến dịch "Chung tay vì người phụ nữ tôi yêu" năm 2025.

Sự kiện do Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng đã phối hợp cùng Roche Pharma Việt Nam, AstraZeneca Việt Nam và các đối tác tổ chức nhằm hưởng ứng Tháng Nâng cao nhận thức về Ung thư vú 2025.

Phát hiện sớm, ung thư vú có thể được điều trị khỏi hoàn toàn

Theo PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng, ung thư vú là căn bệnh có thể điều trị khỏi hoàn toàn nếu được phát hiện sớm, người bệnh ung thư vú hiện nay đang được tiếp cận và điều trị với những phác đồ chuẩn khoa học, phù hợp cho từng thể trạng và điều kiện từng cá nhân. Vì vậy việc hiểu biết và thói quen đi khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư, đặc biệt là ung thư vú khi phụ nữ bước vào độ tuổi nguy cơ là vô cùng quan trọng.

"Do đó, diễn đàn "Chị đẹp hiện đại, không ngại khó khăn" là dịp để các "chiến binh hồng" gặp gỡ, lắng nghe những chia sẻ chuyên sâu từ các chuyên gia đầu ngành về chẩn đoán và điều trị ung thư vú, đồng thời được giải đáp thắc mắc trong và sau quá trình điều trị. Đây cũng là không gian để bệnh nhân và nhân viên y tế cùng giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa sức mạnh và tinh thần lạc quan.

Với thông điệp "Chị đẹp hiện đại, không ngại khó khăn", chương trình tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, những người luôn yêu thương bản thân, chủ động chăm sóc sức khỏe và kiên cường đối diện với mọi thử thách. Họ không chỉ là nhân vật chính trong câu chuyện của chính mình mà còn là nguồn cảm hứng cho toàn cộng đồng"- PGS Hưng nói.

Tại diễn đàn, PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, đã chia sẻ về cách đối phó với những khủng hoảng trong điều trị ung thư vú. Bác sĩ Phương nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận biết và xử lý kịp thời các tình huống khó khăn, giúp bệnh nhân vượt qua những giai đoạn thử thách trong hành trình điều trị.

PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ thông tin về cách đối phó với những khủng hoảng trong điều trị ung thư vú.

Cùng đó, TS.BS Lê Thị Yến, Trưởng khoa Nội Quán Sứ, Bệnh viện K, đã cập nhật những tiến bộ mới nhất trong điều trị ung thư vú, từ các phương pháp điều trị đích đến liệu pháp miễn dịch hiện đại, mang đến hy vọng và cơ hội điều trị hiệu quả hơn cho bệnh nhân.

"Mỗi lần tham gia diễn đàn, tôi lại được tiếp thêm động lực từ những chia sẻ của bác sĩ và các chị em đồng bệnh. Sự đồng cảm, hiểu biết và tinh thần lạc quan luôn giúp tôi vững tin hơn trên hành trình này" – một bệnh nhân chia sẻ.

Lan tỏa tinh thần vượt qua bệnh tật "Chung tay vì người phụ nữ tôi yêu"

Diễn đàn "Chị đẹp hiện đại, không ngại khó khăn" là một trong những hoạt động nổi bật của chiến dịch "Chung tay vì người phụ nữ tôi yêu" năm 2025, bên cạnh các chương trình như khám sàng lọc ung thư vú miễn phí cho 2.500 phụ nữ, "Chuyến tàu hồng" Cát Linh – Hà Đông, hay "Thắp sáng tòa nhà màu hồng" tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Chiến dịch do Quỹ Ngày mai tươi sáng – Bộ Y tế khởi động từ năm 2012, đã giúp hàng triệu người tiếp cận thông tin về ung thư vú và hỗ trợ hơn 80.000 phụ nữ có nguy cơ cao được tầm soát miễn phí. Mục tiêu của chương trình là nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích phụ nữ hình thành thói quen khám sàng lọc định kỳ, đồng thời kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội trong việc hỗ trợ và đồng hành cùng người bệnh.

Các "chiến binh hồng' lan toả tinh thần chiến thắng bệnh ung thư vú.

Thông qua chuỗi hoạt động này, chiến dịch kỳ vọng tiếp tục tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần mang đến cơ hội chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho phụ nữ Việt Nam một cách chủ động và bền vững.

Chuỗi chương trình "Diễn đàn bệnh nhân ung thư vú" sẽ được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh nhằm giúp người bệnh cập nhật và hiểu đúng về các phương pháp điều trị bệnh, đồng thời cũng là dịp để nhân viên y tế và người bệnh gặp gỡ, sẻ chia kinh nghiệm và động viên người bệnh, giúp người bệnh phục hồi trong hoặc sau quá trình điều trị bệnh.

Quỹ cũng sẽ tiếp tục triển khai hoạt động "Khám sàng lọc ung thư vú miễn phí" cho gần 5.000 phụ nữ từ 40 tuổi trở lên tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và TP Huế, chương trình sẽ khám lâm sàng, siêu âm và những trường hợp nghi ngờ sẽ được chụp X-quang tuyến vú.

Điểm nhấn của năm nay sẽ là những Chuyến tàu Hồng di chuyển qua các ga chính của Thủ đô Hà Nội để tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về ung thư vú cũng như kêu gọi các chị em hãy tầm soát ung thư vú và kiểm tra định kỳ hàng năm.

Với sự kiện Thắp sáng tòa nhà màu Hồng trong tháng 10 là lời cam kết của xã hội trong việc ủng hộ, đồng hành và nâng cao nhận thức về căn bệnh ung thư vú.

Việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú ở phụ nữ 40 tuổi trở lên đóng vai trò quan trọng nâng cao hiệu quả điều trị...