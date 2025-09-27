Cụ ông 86 tuổi ở Quảng Ninh bất ngờ phát hiện ung thư vú: Trường hợp hiếm gặp khiến nhiều người giật mình

Hiếm gặp: Cụ ông 86 tuổi bị ung thư vú

Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy cho biết vừa phẫu thuật cắt bỏ khối ung thư vú cho một cụ ông 86 tuổi. Đây là bệnh lý đặc trưng thường gặp ở nữ giới nhưng rất hiếm gặp ở nam giới với tỉ lệ 1/1000 với độ ác tính cao.

Bệnh nhân Phạm V. D. (86 tuổi, ở xã Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên) có tiền sử tăng huyết áp, khám tại Bệnh viện Bãi Cháy với khối u vùng vú phải phát triển to nhanh, gây đau nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Kết quả siêu âm, chụp CTscanner lồng ngực cho thấy phần mềm vùng vú phải có khối u kích thước 47x33x36mm, hạch nhỏ nách hai bên. Kết quả sinh thiết xác định ung thư biểu mô tuyến vú phải giai đoạn cT2N0M0.

Các bác sĩ đã hội chẩn chuyên khoa ung bướu quyết định hướng điều trị phẫu thuật cắt tuyến vú phải kèm vét hạch nách nhằm loại bỏ triệt để tổn thương và nguy cơ di căn.

Ca phẫu thuật do Ts-Bs Nguyễn Văn Hiệp, BSCKI Nguyễn Hữu Ứng – Khoa Ung bướu 2, Bệnh viện Bãi Cháy thực hiện. Quá trình phẫu thuật quan sát thấy khối u kích thước khoảng 4,5x3cm mật độ chắc, ranh giới không rõ nằm trong nhu mô tuyến, chưa xâm lấn da và thành ngực.

Phẫu thuật viên đã tiến hành cắt triệt để tuyến vú phải, phẫu tích hố nách phải vét hạch nách, bảo tồn tối đa thần kinh và mạch máu vùng nách, diện cắt đảm bảo âm tính về mặt ung thư.

Phẫu thuật diễn ra an toàn, không biến chứng. Sau 5 ngày được điều trị, chăm sóc hậu phẫu tích cực, bệnh nhân phục hồi sức khỏe tốt và được xuất viện.

Nam giới mắc ung thư vú nguy hiểm thế nào?

Ung thư vú ở nam giới rất hiếm gặp (thường trên 50 tuổi), chiếm tỉ lệ 1/1.000 trong các loại ung thư nói chung nhưng có độ ác tính rất cao.

Bệnh nhân hồi phục sức khỏe tốt sau phẫu thuật và được xuất viện. Ảnh: BVCC

Bác sĩ CKI Nguyễn Hữu Ứng – Phụ trách đơn nguyên Ngoại Vú- Phổi, Khoa Ung bướu 2, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: “Ung thư vú ở nam giới thường bị bỏ qua do hiếm gặp, tâm lý chủ quan, dẫn đến phát hiện muộn khi khối u đã xâm lấn hoặc di căn. Nguy cơ tăng cao ở người lớn tuổi, có yếu tố di truyền, rối loạn nội tiết hoặc mắc các bệnh mạn tính kèm theo.

Đáng lưu ý, do cấu trúc mô vú của nam giới mỏng, khối u dễ xâm lấn nhanh vào da và thành ngực, di căn vào gan, phổi, xương…, diễn tiến bệnh thường nặng nề hơn so với nữ giới.

Mặt khác ung thư vú ở nam giới hay gặp ở người bệnh cao tuổi, thường có bệnh nền nặng nề đi kèm theo dẫn đến những khó khăn trong chẩn đoán và điều trị.

Dấu hiệu nhận biết ung thư vú ở nam giới

Các triệu chứng nhận biết ung thư vú ở nam giới cũng tương tự như nữ giới với các dấu hiệu như: vùng quanh vú sưng lên, xuất hiện các cục nhỏ, rắn ở xung quanh, bề mặt da quanh vú sần sùi. Núm vú lõm vào bên trong, thỉnh thoảng bị chảy máu hoặc mủ. Núm vú bị co teo lại, da xung quanh đóng vảy.

Một đặc điểm dễ nhận thấy của ung thư vú là khối u dễ dàng dịch chuyển. Do đó, nếu phát hiện tuyến hạch ở nách sưng to trong khoảng thời gian dài, cần chú ý đi khám sớm nhất có thể.”

Ung thư vú ở nam giới cũng như ở nữa giới đều có kết quả điều trị tốt nếu được phát hiện sớm.