Phụ nữ U40 cần biết điều này để giảm nguy cơ ung thư vú

Phát hiện ung thư vú giai đoạn sớm, tiên lượng tốt

Chị Ngân (42 tuổi, ở Khánh Hòa) đến BVĐK Tâm Anh TP.HCM khám định kỳ, phát hiện khối u ở vú phải tăng kích thước so với lần khám trước, và được nâng mức cảnh báo từ BIRADS 3 lên BIRADS 4A.

Cách đây 6 tháng, qua siêu âm vú chị biết mình có u vú BIRADS 3 và đã theo dõi trong 6 tháng. Theo ThS.BS.CKI Huỳnh Bá Tấn, việc tăng cấp độ này cho thấy tổn thương xuất hiện nhiều dấu hiệu nghi ngờ, cần sinh thiết hoặc phẫu thuật lấy mẫu mô để xác định lành tính hay ác tính, từ đó có hướng điều trị phù hợp.

Tại khoa Ngoại Vú – Đầu Mặt Cổ, kết quả sinh thiết bằng kim nhỏ của chị Ngân ghi nhận tổn thương dạng nhú, thường lành tính nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ ung thư.

Bác sĩ Tấn chỉ định mổ lấy trọn khối u để kiểm tra chính xác bản chất của khối u. Kết quả giải phẫu bệnh xác định ung thư biểu mô tuyến vú độ 1, dạng lòng ống A, tiên lượng tốt.

Ê kíp bác sĩ mổ nội soi cắt tuyến vú bên phải cho bệnh nhân ung thư vú. Ảnh: BVCC

Giấu sẹo, giảm đau cho bệnh nhân ung thư vú giai đoạn sớm

Chị Ngân đã lập gia đình và có hai con. Khi được chẩn đoán ung thư vú giai đoạn sớm, chị chọn tái tạo ngực ngay sau khi cắt bỏ tuyến vú phải để giữ dáng và thêm tự tin.

Bác sĩ Tấn cho biết với trường hợp của chị Ngân, ưu tiên phẫu thuật nội soi thay vì mổ hở như thông thường, do chỉ cần một đường rạch nhỏ ở vị trí kín đáo, vừa đủ để sinh thiết hạch gác cửa và cắt tuyến vú. Kỹ thuật này giúp giấu sẹo, giảm đau, hạn chế tổn thương mô và rút ngắn thời gian hồi phục, đồng thời vẫn đảm bảo yếu tố thẩm mỹ.

Ca mổ kéo dài khoảng 3 giờ, ThS.BS.CKI Huỳnh Bá Tấn phối hợp BS Đỗ Anh Tuấn và ê kíp gây mê cắt toàn bộ tuyến vú phải bằng phẫu thuật nội soi và tái tạo ngực tức thì bằng túi độn, giúp giữ được hình thể tự nhiên sau mổ. Bệnh nhân không cần truyền máu, được đặt ống dẫn lưu trong một tuần, sau mổ ăn uống sinh hoạt bình thường và đang tiếp tục điều trị nội tiết.

Ảnh minh họa.

Sau phẫu thuật, chị Ngân được hẹn tái khám định kỳ nhằm theo dõi vú phải và tầm soát vú trái để phát hiện sớm bất thường. Chị chia sẻ, rất lo lắng khi bác sĩ báo u vú tăng cấp độ. May mắn được phát hiện sớm và điều trị bằng mổ nội soi, chị hồi phục nhanh, chỉ sau vài ngày đã có thể xuất viện và trở lại sinh hoạt bình thường.

"Những trường hợp phát hiện ở giai đoạn đầu như chị Ngân thường điều trị hiệu quả, ít biến chứng, vẫn giữ được dáng ngực tự nhiên và có thể trở lại sinh hoạt bình thường chỉ sau một tuần," bác sĩ Tấn nói.

Theo bác sĩ Tấn, ung thư vú giai đoạn sớm thường liên quan đến hormone estrogen. Do đó, điều trị nội tiết giúp giảm tác động của hormone này, ngăn ngừa tế bào ung thư tái phát hoặc xuất hiện ở vú đối bên, đồng thời nâng cao hiệu quả điều trị lâu dài.

Phụ nữ cần làm gì để ngăn ngừa ung thư vú

Tại Việt Nam, ung thư vú đứng đầu ở phụ nữ với hơn 24.000 ca mới theo Globocan năm 2022. Bác sĩ Tấn khuyến cáo, phụ nữ nên duy trì cân nặng hợp lý, tập thể dục thường xuyên, hạn chế rượu bia, thuốc lá, ăn nhiều rau xanh, trái cây, giảm thực phẩm chế biến sẵn để giảm nguy cơ ung thư vú.

Đồng thời, chị em nên cho con bú nếu có thể và đi khám ngay khi phát hiện bất thường ở vú như khối cứng, chảy dịch hay thay đổi da. Việc tự khám vú hàng tháng và tầm soát định kỳ từ tuổi 40 trở lên là cách hiệu quả nhất để phát hiện sớm và điều trị kịp thời.