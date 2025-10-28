Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Phụ nữ U40 cần biết điều này để giảm nguy cơ ung thư vú

Thứ ba, 15:03 28/10/2025 | Sống khỏe
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Để phòng ngừa ung thư vú, chị em cần đi khám ngay nếu phát hiện bất thường ở vú như khối cứng, chảy dịch hay thay đổi da...

Phát hiện ung thư vú giai đoạn sớm, tiên lượng tốt

Chị Ngân (42 tuổi, ở Khánh Hòa) đến BVĐK Tâm Anh TP.HCM khám định kỳ, phát hiện khối u ở vú phải tăng kích thước so với lần khám trước, và được nâng mức cảnh báo từ BIRADS 3 lên BIRADS 4A. 

Cách đây 6 tháng, qua siêu âm vú chị biết mình có u vú BIRADS 3 và đã theo dõi trong 6 tháng. Theo ThS.BS.CKI Huỳnh Bá Tấn, việc tăng cấp độ này cho thấy tổn thương xuất hiện nhiều dấu hiệu nghi ngờ, cần sinh thiết hoặc phẫu thuật lấy mẫu mô để xác định lành tính hay ác tính, từ đó có hướng điều trị phù hợp.

Tại khoa Ngoại Vú – Đầu Mặt Cổ, kết quả sinh thiết bằng kim nhỏ của chị Ngân ghi nhận tổn thương dạng nhú, thường lành tính nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ ung thư.

Bác sĩ Tấn chỉ định mổ lấy trọn khối u để kiểm tra chính xác bản chất của khối u. Kết quả giải phẫu bệnh xác định ung thư biểu mô tuyến vú độ 1, dạng lòng ống A, tiên lượng tốt.

Phụ nữ U40 cần biết điều này để giảm nguy cơ ung thư vú - Ảnh 1.

Ê kíp bác sĩ mổ nội soi cắt tuyến vú bên phải cho bệnh nhân ung thư vú. Ảnh: BVCC

Giấu sẹo, giảm đau cho bệnh nhân ung thư vú giai đoạn sớm

Chị Ngân đã lập gia đình và có hai con. Khi được chẩn đoán ung thư vú giai đoạn sớm, chị chọn tái tạo ngực ngay sau khi cắt bỏ tuyến vú phải để giữ dáng và thêm tự tin.

Bác sĩ Tấn cho biết với trường hợp của chị Ngân, ưu tiên phẫu thuật nội soi thay vì mổ hở như thông thường, do chỉ cần một đường rạch nhỏ ở vị trí kín đáo, vừa đủ để sinh thiết hạch gác cửa và cắt tuyến vú. Kỹ thuật này giúp giấu sẹo, giảm đau, hạn chế tổn thương mô và rút ngắn thời gian hồi phục, đồng thời vẫn đảm bảo yếu tố thẩm mỹ. 

Ca mổ kéo dài khoảng 3 giờ, ThS.BS.CKI Huỳnh Bá Tấn phối hợp BS Đỗ Anh Tuấn và ê kíp gây mê cắt toàn bộ tuyến vú phải bằng phẫu thuật nội soi và tái tạo ngực tức thì bằng túi độn, giúp giữ được hình thể tự nhiên sau mổ. Bệnh nhân không cần truyền máu, được đặt ống dẫn lưu trong một tuần, sau mổ ăn uống sinh hoạt bình thường và đang tiếp tục điều trị nội tiết.

Phụ nữ U40 cần biết điều này để giảm nguy cơ ung thư vú - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Sau phẫu thuật, chị Ngân được hẹn tái khám định kỳ nhằm theo dõi vú phải và tầm soát vú trái để phát hiện sớm bất thường. Chị chia sẻ, rất lo lắng khi bác sĩ báo u vú tăng cấp độ. May mắn được phát hiện sớm và điều trị bằng mổ nội soi, chị hồi phục nhanh, chỉ sau vài ngày đã có thể xuất viện và trở lại sinh hoạt bình thường.

"Những trường hợp phát hiện ở giai đoạn đầu như chị Ngân thường điều trị hiệu quả, ít biến chứng, vẫn giữ được dáng ngực tự nhiên và có thể trở lại sinh hoạt bình thường chỉ sau một tuần," bác sĩ Tấn nói.

Theo bác sĩ Tấn, ung thư vú giai đoạn sớm thường liên quan đến hormone estrogen. Do đó, điều trị nội tiết giúp giảm tác động của hormone này, ngăn ngừa tế bào ung thư tái phát hoặc xuất hiện ở vú đối bên, đồng thời nâng cao hiệu quả điều trị lâu dài.

Phụ nữ cần làm gì để ngăn ngừa ung thư vú

Tại Việt Nam, ung thư vú đứng đầu ở phụ nữ với hơn 24.000 ca mới theo Globocan năm 2022. Bác sĩ Tấn khuyến cáo, phụ nữ nên duy trì cân nặng hợp lý, tập thể dục thường xuyên, hạn chế rượu bia, thuốc lá, ăn nhiều rau xanh, trái cây, giảm thực phẩm chế biến sẵn để giảm nguy cơ ung thư vú.

Đồng thời, chị em nên cho con bú nếu có thể và đi khám ngay khi phát hiện bất thường ở vú như khối cứng, chảy dịch hay thay đổi da. Việc tự khám vú hàng tháng và tầm soát định kỳ từ tuổi 40 trở lên là cách hiệu quả nhất để phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Người phụ nữ 39 tuổi phát hiện ung thư vú và u buồng trứng thừa nhận gia đình từng có 2 người mắc bệnh nàyNgười phụ nữ 39 tuổi phát hiện ung thư vú và u buồng trứng thừa nhận gia đình từng có 2 người mắc bệnh này

GĐXH - Chị Ánh cho biết, gia đình có hai chị gái thì một chị bệnh ung thư vú và một chị ung thư buồng trứng, đã chữa dứt bệnh cách đây ba năm.

M.H (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Người phụ nữ 39 tuổi phát hiện ung thư vú và u buồng trứng thừa nhận gia đình từng có 2 người mắc bệnh này

Người phụ nữ 39 tuổi phát hiện ung thư vú và u buồng trứng thừa nhận gia đình từng có 2 người mắc bệnh này

Cụ ông 86 tuổi ở Quảng Ninh bất ngờ phát hiện ung thư vú: Trường hợp hiếm gặp khiến nhiều người giật mình

Cụ ông 86 tuổi ở Quảng Ninh bất ngờ phát hiện ung thư vú: Trường hợp hiếm gặp khiến nhiều người giật mình

Người phụ nữ 49 tuổi phát hiện sớm ung thư vú thừa nhận gia đình có đặc điểm này

Người phụ nữ 49 tuổi phát hiện sớm ung thư vú thừa nhận gia đình có đặc điểm này

Không chỉ do di truyền: Ung thư vú đang gia tăng vì 5 thói quen này, bạn đã biết chưa?

Không chỉ do di truyền: Ung thư vú đang gia tăng vì 5 thói quen này, bạn đã biết chưa?

10 lầm tưởng ‘tai hại’ về ung thư vú mà 90% chị em vẫn tin 'sái' cổ

10 lầm tưởng ‘tai hại’ về ung thư vú mà 90% chị em vẫn tin 'sái' cổ

Cùng chuyên mục

'Ăn cho hai người': Hiểu đúng để mẹ bầu không 'ăn gấp đôi' mà vẫn đủ chất

'Ăn cho hai người': Hiểu đúng để mẹ bầu không 'ăn gấp đôi' mà vẫn đủ chất

Mẹ và bé - 31 phút trước

GĐXH - Nhiều mẹ bầu vẫn tin rằng mang thai phải “ăn cho hai người” để con khỏe mạnh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, điều quan trọng không nằm ở số lượng thức ăn, mà ở cách ăn đủ – đúng – khoa học.

Người bệnh ung thư phổi: Tôi hoàn toàn không nghĩ mình mắc... vì không có triệu chứng gì!

Người bệnh ung thư phổi: Tôi hoàn toàn không nghĩ mình mắc... vì không có triệu chứng gì!

Bệnh thường gặp - 4 giờ trước

GĐXH - Dù không có bất kỳ triệu chứng bất thường nào từ trước đó nhưng kết quả PET/CT vẫn cho thấy bệnh nhân có dấu hiệu nghi ngờ ung thư phổi giai đoạn sớm.

Tuổi vị thành niên và chuyện tránh thai: Hiểu đúng để không phải hối tiếc

Tuổi vị thành niên và chuyện tránh thai: Hiểu đúng để không phải hối tiếc

Sống khỏe - 6 giờ trước

GĐXH - Tuổi vị thành niên cần được trang bị kiến thức đúng về sức khỏe sinh sản, phòng tránh thai an toàn để chủ động bảo vệ bản thân và tương lai.

Người phụ nữ bị ngưng tim ngoại viện, huyết áp bằng 0 may mắn được cứu sống nhờ bác sĩ nhanh chóng làm việc này

Người phụ nữ bị ngưng tim ngoại viện, huyết áp bằng 0 may mắn được cứu sống nhờ bác sĩ nhanh chóng làm việc này

Bệnh thường gặp - 8 giờ trước

GĐXH - Nhận định nguyên nhân có thể là nhồi máu cơ tim cấp gây ngưng tim ngoại viện, các bác sĩ đã kích hoạt báo động đỏ liên viện cứu sống bệnh nhân.

Người đàn ông ở Phú Thọ hôn mê sâu, suy hô hấp thừa nhận một sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải

Người đàn ông ở Phú Thọ hôn mê sâu, suy hô hấp thừa nhận một sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 18 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông 63 tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp, sau khi uống rượu không rõ nguồn gốc.

Bé 5 ngày tuổi thủng dạ dày, nhiễm khuẩn huyết nặng vì... ăn cơm

Bé 5 ngày tuổi thủng dạ dày, nhiễm khuẩn huyết nặng vì... ăn cơm

Mẹ và bé - 18 giờ trước

GĐXH - Một trẻ sơ sinh 5 ngày tuổi tại Quảng Trị sau khi được mẹ cho ăn cơm đã bị thủng dạ dày. Sau 23 ngày phẫu thuật và điều trị, bé đã hồi phục và xuất viện.

Người phụ nữ 65 tuổi bị nhồi máu cơ tim trong đêm thoát chết sau 4 lần ngừng tim từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 65 tuổi bị nhồi máu cơ tim trong đêm thoát chết sau 4 lần ngừng tim từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 20 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ phát hiện nhồi máu cơ tim nghĩ chỉ là trúng gió, người nhà giúp bà đánh gió, bôi dầu và pha trà gừng uống...

Viêm khớp vai: Cảnh giác với dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Viêm khớp vai: Cảnh giác với dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe - 21 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ bị viêm khớp vai có biểu hiện cứng khớp, khó vận động tất cả động tác kết hợp nhiều điểm đau quanh khớp khi ấn.

Người phụ nữ 43 tuổi men gan cao gấp 100 lần do nhiễm trùng huyết từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người phụ nữ 43 tuổi men gan cao gấp 100 lần do nhiễm trùng huyết từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp - 23 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ nguy kịch vì nhiễm trùng huyết nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc được, chỉ sốt và đau đầu...

Trường Đại học Y Dược đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Trường Đại học Y Dược đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Sáng 27/10, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận Huân chương Lao động hạng Ba nhân kỉ niệm 5 năm thành lập, 15 năm truyền thống.

Xem nhiều

Người phụ nữ 38 tuổi mắc ung thư vú vì ăn 1 loại trái cây

Người phụ nữ 38 tuổi mắc ung thư vú vì ăn 1 loại trái cây

Bệnh thường gặp

Không ăn đồ ngọt, không thức khuya, không rượu bia, thế nhưng mới đây, cô bàng hoàng khi bác sĩ chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn 2 dù không có tiền sử gia đình, không thuộc nhóm nguy cơ cao.

Suy thận: Nhận diện sớm các dấu hiệu cảnh báo và hướng phòng ngừa

Suy thận: Nhận diện sớm các dấu hiệu cảnh báo và hướng phòng ngừa

Bệnh thường gặp
Nội soi tiêu hóa: Người phụ nữ phát hiện ung thư đại tràng từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc nhưng bỏ qua

Nội soi tiêu hóa: Người phụ nữ phát hiện ung thư đại tràng từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc nhưng bỏ qua

Bệnh thường gặp
Thói quen giúp giảm triệu chứng viêm họng khi trời lạnh: Nên và không nên ăn gì để nhanh khỏi?

Thói quen giúp giảm triệu chứng viêm họng khi trời lạnh: Nên và không nên ăn gì để nhanh khỏi?

Sống khỏe
Ăn dặm sai là thảm họa: Đây là những thực phẩm tốt và không tốt cho trẻ

Ăn dặm sai là thảm họa: Đây là những thực phẩm tốt và không tốt cho trẻ

Mẹ và bé

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top