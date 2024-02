Người đàn ông bịt kín mặt, mang súng đi cướp ngân hàng ở Lâm Đồng

Ngày 7/2, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đang truy bắt đối tượng cướp tiền tại một chi nhánh ngân hàng ở huyện Đức Trọng vào chiều cùng ngày.

Theo camera của quầy giao dịch ngân hàng, sự việc xảy ra vào khoảng 15h. Đối tượng thực hiện vụ cướp là nam giới, bịt kín mặt.

Trong lúc nói chuyện với giao dịch viên, đối tượng bất ngờ rút súng, uy hiếp các nhân viên và ép một nữ nhân viên khác bỏ tiền vào balo.

Đối tượng này còn táo tợn, nhảy vào tận bên trong khu vực làm việc của các nhân viên ngân hàng để nhặt tiền bỏ vào balo.

Sau khi lấy toàn bộ tiền mặt có sẵn trên bàn làm việc, đối tượng bỏ trốn.

Theo hình ảnh do người dân ghi lại, khi ra đến cửa ngân hàng, đối tượng điều khiển xe máy bỏ chạy về hướng quốc lộ 20. Trong quá trình tẩu thoát, nghi phạm vụ cướp đã nổ súng nhằm uy hiếp mọi người.

