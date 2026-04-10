Người phụ nữ 67 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư thận giai đoạn sớm từ 1 việc nhiều người Việt bỏ qua
GĐXH - Qua siêu âm và nội soi, ngoài tình trạng viêm dạ dày, bác sĩ phát hiện thêm một khối u kích thước khoảng 15 mm ở thận trái - nghi ngờ ung thư thận giai đoạn sớm.
Phát hiện ung thư thận giai đoạn sớm khi khám dạ dày
Bà Lan (67 tuổi) đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM khám do thường xuyên đau âm ỉ vùng thượng vị. Qua siêu âm và nội soi, ngoài tình trạng viêm dạ dày, bác sĩ phát hiện thêm một khối u kích thước khoảng 15 mm ở thận trái, nghi ngờ ung thư thận giai đoạn sớm.
Đáng chú ý, người bệnh không có tiền sử tăng huyết áp, tiểu đường và cũng không xuất hiện các triệu chứng điển hình của bệnh lý thận như đau lưng, tiểu buốt hay rối loạn tiểu tiện.
ThS.BS.CKI Nguyễn Tân Cương, Phó khoa Tiết niệu, Trưởng đơn vị Ung thư tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu – Thận học – Nam cho biết, kết quả chụp CT có tiêm thuốc cản quang ghi nhận khối u nằm ở 1/3 thận, sát rốn thận và hệ thống mạch máu.
Theo bác sĩ, với u thận kích thước nhỏ, phương pháp điều trị tối ưu là phẫu thuật nội soi cắt một phần thận nhằm loại bỏ khối u, đồng thời bảo tồn chức năng thận.
Phẫu thuật robot giúp bảo tồn tối đa chức năng thận
Do khối u nằm gần các mạch máu lớn, việc bóc tách đòi hỏi độ chính xác cao để tránh nguy cơ xuất huyết hoặc tổn thương thận. Ê-kíp đã quyết định sử dụng robot Da Vinci Xi để phẫu thuật cho người bệnh.
Hệ thống robot với camera 3D phóng đại và các cánh tay linh hoạt giúp bác sĩ quan sát rõ từng cấu trúc, bóc tách chính xác khối u và khâu nhu mô thận hiệu quả.
Đặc biệt, ê-kíp thực hiện cắt u mà không cần kẹp động mạch thận. Điều này giúp tránh tình trạng thận bị thiếu máu tạm thời, từ đó giảm nguy cơ suy giảm chức năng sau mổ.
Sau 3 giờ phẫu thuật, khối u được cắt trọn, bệnh nhân chỉ mất khoảng 50 ml máu.
Nhờ phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn, bà Lan hồi phục nhanh chóng. Sau mổ một ngày, bệnh nhân có thể tự ngồi dậy, ăn uống và đi lại nhẹ nhàng. Sau 3 ngày, các chỉ số ổn định và được xuất viện.
Dấu hiệu ung thư thận: Giai đoạn sớm thường không có triệu chứng
Theo bác sĩ Nguyễn Tân Cương, ung thư thận giai đoạn đầu thường diễn tiến âm thầm, ít biểu hiện rõ ràng nên dễ bị bỏ qua.
Nguyên nhân gây bệnh có thể liên quan đến yếu tố di truyền, môi trường, hóa chất hoặc lối sống.
Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên duy trì lối sống lành mạnh và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Việc phát hiện sớm qua siêu âm hoặc chụp CT giúp nâng cao hiệu quả điều trị, bảo tồn chức năng thận và cải thiện tiên lượng lâu dài cho người bệnh.
Cảnh giác yếu tố có thể làm tăng nguy cơ ung thư thận
Ung thư thận có thể liên quan đến nhiều yếu tố nguy cơ trong lối sống và sức khỏe. Trong đó, hút thuốc lá là nguyên nhân đáng chú ý, làm tăng nguy cơ mắc bệnh, ước tính liên quan đến khoảng 30% ca bệnh ở nam và 25% ở nữ.
- Nam giới có nguy cơ mắc bệnh cao gấp 2–3 lần so với nữ. Bệnh thường được phát hiện ở độ tuổi từ 50–70.
- Béo phì và chế độ dinh dưỡng không hợp lý cũng được ghi nhận có liên quan đến ung thư thận. Ngoài ra, tăng huyết áp là một yếu tố nguy cơ, đặc biệt ở nam giới.
- Việc lạm dụng một số thuốc giảm đau như aspirin, acetaminophen, ibuprofen trong thời gian dài cũng có thể làm tăng nguy cơ.
- Tiếp xúc với kim loại nặng như cadmium (thường gặp trong môi trường làm việc liên quan pin, sơn, hàn) làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh, đặc biệt ở người hút thuốc.
- Những người mắc bệnh thận mạn tính hoặc phải chạy thận nhân tạo kéo dài cũng có nguy cơ cao hơn.
- Bên cạnh đó, tiền sử gia đình có người mắc ung thư thận, nhất là ở người thân bậc một, cũng làm tăng khả năng mắc bệnh.
